Véget ért a metálmánia, őrült zuhanásokat látunk, összeomlott az arany és az ezüst árfolyama – „ennek még koránt sincs vége”
Kőként zuhan az arany és az ezüst árfolyama a tőzsdéken, tovább növelve a több mint egy évtizede legnagyobb zuhanást. A nemesfémek árfolyama korábban sorra döntötte a rekordokat, most iszonyatos korrekció kezdődött.
Az azonnali piacon az arany ára hétfőn, a kora reggeli kereskedésben volt hogy 4 százalék mínuszban is járt, az ezüst is hasonló mértékben zuhant. A fehér fém 12 százalékos mínuszban is járt. Pénteken az ezüst árfolyama minden idők legnagyobb napon belüli zuhanását szenvedte el.
Ennek még koránt sincs vége
– kommentálta a helyzetet a Bloombergnek Robert Gottlieb, a JPMorgan Chase & Co. korábbi nemesfém-kereskedője, jelenleg független piaci kommentátor. „A kérdés, hogy találnak-e támaszt az árfolyamok. A lényeg az, hogy ez a pozíció túlságosan zsúfolttá vált” – tette hozzá.
Történelmi csúcsokról szakadt be nemesfémek árfolyama
Az elmúlt évben a nemesfémek történelmi csúcsokra emelkedtek, ami még a tapasztalt kereskedőket is meglepte. A rali januárban élesen felgyorsult, amikor a befektetők ismét az arany és az ezüst felé fordultak
- a geopolitikai felfordulástól,
- a devizák elértéktelenedésétől és
- a Federal Reserve függetlenségét érintő aggodalmaktól vezérelve.
A pénteki drámai eladási hullám kiváltó oka az a hír volt, hogy Donald Trump amerikai elnök Kevin Warsht jelölte a Fed élére. Ez erősítette a dollárt, és rontotta azoknak a befektetőknek a hangulatát, akik arra számítottak, hogy Trump gyengülni hagyja az amerikai fizetőeszközt. A kereskedők Warsht a jelöltek közül a legkeményebb inflációellenes harcosnak tartják.
A vártnál szigorúbb amerikai monetáris politika támaszt adna a dollárnak, és gyengítené a dollárban árazott nemesfémek árfolyamát.
Extrém ármozgások
Ugyanakkor a nemesfémek árfolyamában már eleve kódolt volt az extrém volatilitás, az elszálló árak megterhelték a kereskedők kockázati modelljeit és mérlegeit. A vételi opciók – vagyis az előre meghatározott áron történő vásárlás jogát biztosító kontraktusok – rekordmértékű felhalmozása „automatikusan erősítette a felfelé irányuló árfolyammomentumot” – írja a Goldman Sachs Group elemzése, hozzátéve, hogy az opciók eladói a növekvő árak elleni fedezésként további vásárlásokkal növelték kitettségüket.
- Az arany ára az ázsiai kereskedelemben több mint 2 százalék mínuszban járt, unciánként 4784,54 dollárra esett.
- Az ezüst 2,2 százalékkal, 83,30 dollárra csúszott vissza.
- A platina és a palládium szintén gyengült.
- A Bloomberg Dollar Spot Index – az amerikai deviza erejének mérőszáma – változatlan volt, miután az előző kereskedési napon 0,9 százalékkal emelkedett.