Orbán Viktor bombahíreket jelentett be kora reggel: ez vár a magyarokra februárban – "Mindezt hogyan?"

Orbán Viktor miniszterelnök egy friss Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy a kormány több jelentős intézkedést is bevezetett vagy ütemezett 2026 februárjára, amelyek a családokat, a minimálbéren dolgozókat és a nyugdíjasokat érintik.

Orbán Viktor bombahíreket jelentett be kora reggel / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A miniszterelnök úgy fogalmazott: a tervezett lépéseket végrehajtották, és februárban több kedvezményes kifizetés érkezik a magyar háztartásokhoz. Ezek között említette:

a minimálbér 11 százalékos emelését,

a nyugdíjasok számára a 13. havi nyugdíj teljes összegét, valamint a 14. havi nyugdíj első részletét,

a kétgyermekes, 40 év alatti édesanyák bérének adómentesítését (első alkalommal),

valamint a családi adókedvezmény megduplázását.

A politikus hangsúlyozza, hogy ezek az intézkedések a kormányzati politika eredményei, és a további fenntartásukhoz – a miniszterelnök szerint – az kell, hogy az ország ne küldjön pénzt Ukrajnába, és ezt a hozzáállást meg is őrizze.

Ennyivel nő a miniálbér

Január 1-jétől 11 százalékkal, 322 800 forintra emelkedett a minimálbér, míg a garantált bérminimum 7 százalékkal, 373 200 forintra nőtt, a kormány, valamint a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek egyhangú megállapodásának eredményeként.

Az emelés által a minimálbért keresők havonta bruttó mintegy 32 ezer forinttal, a garantált bérminimumon foglalkoztatott szakmunkások pedig bruttó 24 400 forinttal több jövedelmet kapnak. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése nemcsak a munkavállalók jövedelmét növeli, hanem érdemi tolóhatást gyakorol a magasabb bérekre is, hozzájárulva a további bérnövekedéshez és a családok anyagi biztonságának erősítéséhez.

A minimálbér-emeléssel párhuzamosan számos szociális ellátás összege is emelkedik, köztük az álláskeresési járadék, a táppénz, a gyes és a gyed, valamint nőnek a közfoglalkoztatotti bérek is.