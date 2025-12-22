Kína újfent kisegíti Oroszországot: nemcsak a vezetékes gázt vásárolja fel, de LNG-ből is hajlandó bármennyit átvenni

Csúcsra járatta az orosz LNG behozatalát Kína novemberben, így Oroszország a hónap során Katar után már az ázsiai ország második legnagyobb beszállítójává vált a vámadatok szerint.

Oroszország LNG formájában is egyre több gázt szállít Kínába / Fotó: Jevgenyij Haritonov / Shutterstock

Több mint duplájára nőtt a kínai orosz LNG-import

A Kínába tartó orosz LNG-szállítások éves alapon több mint duplázódtak és elérték az 1,6 millió tonnát (2,1 milliárd köbméter), így Oroszország megelőzte Ausztráliát is. A Kyiv Independent összefoglalója rámutat, hogy a növekedés annak ellenére következett be, hogy Donald Trump amerikai elnök igyekszik csökkenteni az orosz energiabevételeket, miután

a kínai vevők számára az orosz diszkont fontosabbnak bizonyult a nyugati szankciók keltette aggodalomnál.

Az orosz energia számára Kína egyre fontosabb piac, amit az LNG mellett a vezetékes eladások is jeleznek, és hamarosan megépülhet a Szibéria Ereje 2. gázvezeték is a két ország között, ami tovább növelheti a kínai gázvásárlásokat.

Az orosz energia már nem Európába, hanem Ázsiába tart

Az Ukrajna elleni inváziót követően Oroszország egyre inkább Ázsia felé tereli energiaeladásait, miután Európa szinte teljesen kitiltotta az orosz olajat a kontinensről, amihez hamarosan a földgáz is csatlakozhat. Az európai leváláshoz hozzájárult az is, hogy Oroszország már a háború előtt is visszafogta a gázszállításokat a kontinens felé, amit az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása is tetézett, majd

az idei évben Ukrajna is leállította az orosz gáz tranzitját az országon keresztül futó vezetéken.

Az Ukrajna elleni háború előtt még Európa volt az orosz gáz legnagyobb piaca, ám mára már Kína átvette ezt a szerepet, míg Európa főként LNG-szállításokkal pótolta a hiányt. Az orosz eredetű cseppfolyósított nyersanyag azonban szintén tiltott lesz az unióban a következő év derekától.

Mindeközben Kína mind a kőolaj, mind a földgáz vásárlásában egyre fontosabb piaca lesz Oroszországnak, azonban Peking megkéri a segítség árát, csak nyomott áron hajlandó orosz energiahordozókat vásárolni, amit a nyugati ársapka és a szankciók is segítenek. Kína mellett India is fontos vevője lett az orosz energiának, Újdelhi főként az orosz olaj vásárlását pörgette fel az elmúlt években.