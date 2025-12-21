Egy hajszálon múlott az orosz-EU háború: ha ez bekövetkezik, bejelentették volna a hadiállapotot – Ukrajna területéről indítanák a támadásokat

A békének, a háborúból és a háborús felkészülésből való kimaradásnak ma Magyarországon csak a Fidesz–KDNP, a nemzeti kormány és Orbán Viktor a záloga – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Orosz–EU háború: egy hajszálon múlott / Fotó: Vajda János

Orbán Balázs megjegyezte, a következőkben az európai integráció történetének egyik legrizikósabb időszakára készülhetünk, mert az európai uniós csúcsértekezlet brüsszeli ülésén az EU tagállamai közül 24 úgy döntött, hogy háborús kölcsönt nyújt Ukrajnának.

Azonban három ország (a magyar, a cseh és a szlovák) úgy határozott, hogy stratégiai jelentőségű döntést hoz, és nem vesz részt a hadikölcsön nyújtásában, ezt ugyanis hosszú távon az európai adófizetőknek kell majd visszafizetniük.

Ha ez a háború tovább terjed, vagy akár csak tovább folytatódik, az amerikaiak pedig kiszállnak, akkor a következő években a háborúpárti kormányoknak sokkal több kölcsönt kell nyújtaniuk Ukrajnának.

Orosz–EU háború: egy hajszálon múlott

Orbán Balázs szerint a következő egy év legfontosabb kérdése az lesz, hogy Magyarország kívül tud-e maradni a háborús előkészületeken. Mint mondta, a hadikölcsön nyújtásával mindenki, aki részt vesz, anyagilag érdekeltté válik Oroszország legyőzésében.

Hozzátette, ha nem győzik le Oroszországot, hanem béke következik be, akkor ők nem fognak hozzájutni azokhoz a forrásokhoz, amelyeket az elmúlt időszakban és a következő két évben beleraknak a háborúba.

A bizottság és az európai vezetők eredeti terve, a befagyasztott orosz vagyon felhasználása kapcsán elmondta, hogy olyan, hogy egy háború közben valaki hozzányúl az egyik háborúzó fél vagyonához, és azt odaadja a másik félnek, még a második világháborúban sem történt meg.

Szerinte ez nyílt hadüzenet lenne, és ha ez megtörtént volna, az oroszok bejelenthették volna a hadiállapot beálltát Oroszország és az Európai Unió (EU) között.

A veszély ezzel nem hárult el, az európai elit egyre mélyebben van benne a háborúban, és egyre nagyobb az esélye egy Oroszország és Európa közötti direkt katonai konfrontációnak.