Háromszoros rezsi, ezerforintos benzin – ennyibe kerülne Brüsszel Ukrajna-politikája, de a kormány megveti a lábát

Brüsszel Ukrajnáért kész lenne háromszorosára emelni a magyar családok rezsijét – figyelmeztetett Vitályos Eszter kormányszóvivő. A kormány szerint a brüsszeli tervek súlyosan veszélyeztetik Magyarország energiabiztonságát és a rezsicsökkentést.

Vitályos Eszter szerint a brüsszeli döntések közvetlenül a magyar családok pénztárcáját támadják / Fotó: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock

– erről beszélt Vitályos Eszter kormányszóvivő a Facebook-oldalán közzétett videóban. Mint fogalmazott, egyre többen teszik fel neki a kérdést: mi történik a rezsivel, ha Brüsszel végrehajtja a már elfogadott terveit?

A kormányszóvivő szerint Brüsszel jogszabályban döntött arról, hogy elvágja Magyarországot az orosz földgáztól és kőolajtól, valamint megtiltja a hatósági rezsicsökkentést. Mindez – Vitályos Eszter szerint – a brüsszeli háborús terv része, amelynek árát a magyar családokkal fizettetnék meg.

Hangsúlyozta: ezek az intézkedések teljesen felborítanák Magyarország energiabiztonságát. A rezsiköltségek legalább háromszorosára emelkednének , miközben az üzemanyag ára ezer forint fölé „lökődne”. Brüsszelt – tette hozzá – nem érdekli, hogy mindez családok tízezreit sodorhatja lehetetlen helyzetbe, számukra ma már csak Ukrajna számít.

Brüsszelnek eddig beletört a foga a kormányba

Vitályos Eszter szerint mindent előkészítettek, és már csak egy „brüsszeli bábkormány” hiányzik ahhoz, hogy végre is hajtsák a terveiket. Amíg azonban nemzeti kormány van Magyarországon, addig mindent megtesznek azért, hogy ne a magyar emberek fizessék meg a háború és Ukrajna működtetésének árát.

A kormány ezért pert indít az Európai Bíróságon a brüsszeli bizottság ellen, amely a frissen kihirdetett rendeletével el akarja vágni Magyarországot az orosz energiahordozóktól.

Emellett elindult a nemzeti petíció is, amely világos üzenetet küld Brüsszelnek: nem fizetünk a háborúért, nem fizetünk Ukrajnáért, és nem fizetünk magasabb rezsit.

A kormányszóvivő arra kér mindenkit, csatlakozzon a petícióhoz, és mondják el minél többen: a magyar családok pénzét nem áldozzuk fel sem Ukrajnáért, sem a háborúért.