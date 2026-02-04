Deviza
EUR/HUF379,79 -0,27% USD/HUF321,96 -0,1% GBP/HUF439,37 -0,48% CHF/HUF414,42 -0,25% PLN/HUF90,03 -0,14% RON/HUF74,57 -0,24% CZK/HUF15,58 -0,45% EUR/HUF379,79 -0,27% USD/HUF321,96 -0,1% GBP/HUF439,37 -0,48% CHF/HUF414,42 -0,25% PLN/HUF90,03 -0,14% RON/HUF74,57 -0,24% CZK/HUF15,58 -0,45%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 311,7 +2,32% MTELEKOM2 025 -0,74% MOL4 110 +4,05% OTP41 650 +1,91% RICHTER11 490 +3,51% OPUS550 0% ANY7 660 +2,41% AUTOWALLIS173 +4,85% WABERERS5 320 -1,48% BUMIX10 306,9 +0,42% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 733,75 +0,82% BUX133 311,7 +2,32% MTELEKOM2 025 -0,74% MOL4 110 +4,05% OTP41 650 +1,91% RICHTER11 490 +3,51% OPUS550 0% ANY7 660 +2,41% AUTOWALLIS173 +4,85% WABERERS5 320 -1,48% BUMIX10 306,9 +0,42% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 733,75 +0,82%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
klímavédelem
Németország
autóklub
ADAC
üzemanyagárak

Elég volt, nem fizetnek tovább a semmire tízezreket: 60 ezer tagja hagyja ott Európa legnagyobb autóklubját

A botrány újra felveti a kérdést: kit is képvisel valójában az autósklub? Hatvanezer tag távozott, miután az ADAC egyik vezetője a szén-dioxid-árazást támogatta.
VG
2026.02.04, 18:01

Egyetlen nyilatkozat elég volt ahhoz, hogy példátlan belső válság alakuljon ki Németország legnagyobb autósklubjánál. Az ADAC-nál tömeges kilépések, vezetői lemondás és identitásvita követte a szén-dioxid-árazás melletti kiállást.

ADAC Muelheim.
Az ADAC vezetője kijelentette, hogy a dráguló üzemanyagárakkal kell védeni a környezetet, még az autósok kárára is, válaszul pedig 60 ezer tag hagyta ott a német autósklubot / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Súlyos belső válságba sodródott a német ADAC azután, hogy 2025 végén Gerhard Hillebrand, az autósklub közlekedési divíziójának akkori elnöke a Neue Osnabrücker Zeitungnak adott interjújában a méregdrága szén-dioxid-árazást „a klímavédelmi célok elérésének megfelelő eszközeként” jellemezte. 

A kijelentés óriási vihart kavart a tagság körében, és rövid idő alatt mintegy 60 ezer tag lépett ki az egyesületből. 

Hillebrand végül lemondott, az ADAC pedig közleményben ismerte el, hogy a nyilatkozat nagy felháborodást és panaszáradatot váltott ki, mert sokak szerint nem az autósok érdekeit tükrözte.

A botrány időzítése különösen érzékeny. 2026-ban a szén-dioxid-árazás bevezetése miatt újabb üzemanyag-drágulás várható: a benzin és a gázolaj literenkénti ára mintegy három centtel emelkedhet.

Sok autós számára ez nem elvi kérdés, hanem nagyon is kézzelfogható tehernövekedés, különösen a vidéki térségekben, ahol az autóhasználat elkerülhetetlen.

Árokba borult az ADAC, már nem képviseli a sofőröket

Roland Schatz médiakutató szerint a történtek nem tekinthetők meglepetésnek. Bár az ADAC médiaképe az elmúlt öt évben javult a vezető német sajtóorgánumokban, a szervezet irányítói szerinte elvesztették a kapcsolatot a tagsággal. Úgy látja, az autósklub alig képviseli a tagok valós igényeit a szélesebb nyilvánosság előtt, és a hangsúly eltolódott az autósokat közvetlenül érintő kérdésekről. Elemzések szerint háttérbe szorult a technológiai és hajtáslánc-diverzitás ügye, valamint az autózás és a tömegközlekedés érdemi összehangolása.

Hasonló kritikát fogalmazott meg Alexander Jordan, a CDU képviselője, a Bundestag közlekedési bizottságának tagja is. Szerinte az ADAC vezetőjének elsődleges kötelessége a tagság érdekeinek képviselete, ahogyan azt az alapszabály is rögzíti. Ugyanakkor hozzátette: a pozíció felelősséggel jár, és a közlekedési folyamatokról tényszerű, megalapozott értékelést is megkövetel.

Az ADAC álláspontja szerint a szén-dioxid-árazás politikai döntés, amelyet az autósklub nem tud megakadályozni. Feladatának inkább azt tartja, hogy

  • tájékoztassa a lakosságot;
  • és enyhítő intézkedésekért lépjen fel.

Az autósklub azonban ezeken a területeken is nagyrészt kudarcot vallott.

Az elmúlt években a legnagyobb győzelmük az ingázási költségtérítés emelése volt: 2026-tól a 38 centes kilométerenkénti leírás már az első kilométertől jár majd, szemben a korábbi szabályozással.

A vita azonban messze túlmutat egyetlen nyilatkozaton. Arról szól, hogy egy több millió tagot tömörítő érdekképviselet miként találhat egyensúlyt a klímapolitikai realitások és az autósok mindennapi terhei között.

A kérdés súlyát jól mutatja, hogy Németországban az autózással kapcsolatos szabályozások – a szén-dioxid-árazástól a műszaki vizsgák szigorításáig – egyre több társadalmi feszültséget keltenek.

Német dízelautók: agyba-főbe buktatják a műszaki vizsgán – és ez óriási kettős mérce

Eltömődött a részecskeszűrő vagy szivárog a turbófeltöltő, valami hibádzhat a műszaki vizsgára kötelezett autónál. A németországi dízelautó tulajdonosa pedig lélekben már készülhet is a több ezer eurós költségre, a környezetvédelem ugyanis előrébb való.

 

Energiaválság

Energiaválság
1120 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu