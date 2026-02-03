Deviza
Teljes meglepetés: az orosz gáz 2026-ban rögtön elkezdett visszatérni Európába, mindenki hallgat róla – óriási mennyiség érkezett januárban

A Török Áramlaton érkező mennyiség meghaladta az egy évvel korábbi szintet. Bár az ukrán tranzit megszűnt, januárban érezhetően nőtt az Európába irányuló orosz gázszállítás.
VG
2026.02.03, 19:20
Frissítve: 2026.02.03, 19:36

Januárban több mint 10 százalékkal nőtt az orosz gáz exportja Európába az egy évvel korábbihoz képest, annak ellenére, hogy a teljes mennyiség immár kizárólag a Török Áramlat vezetéken keresztül érkezik.

Gas,Pipeline,With,Gauge,With,Zero,Pression,And,Eu,European orosz gáz
Bár az ukrán tranzit megszűnt, januárban érezhetően nőtt az Európába irányuló orosz gázszállítás / Fotó: Maxx-Studio

Jelentősen nőtt az Európába irányuló orosz vezetékes földgázexport januárban – derül ki a Reuters számításaiból. Az adatok szerint a Gazprom átlagos napi szállításai a Fekete-tenger alatt futó Török Áramlat vezetéken 10,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet.

Januárban összesen 1,73 milliárd köbméter orosz földgáz érkezett Európába ezen az útvonalon, szemben a tavalyi év azonos időszakában mért 1,57 milliárd köbméterrel. 

A napi átlagos mennyiség 55,8 millió köbméterre emelkedett, míg 2025 januárjában még 50,6 millió köbméter volt. A mostani adat nagyjából megegyezik a decemberi szinttel, amikor napi 56 millió köbmétert szállítottak.

A Török Áramlat mára az egyetlen fennmaradt tranzitútvonal az orosz gáz számára Európa felé, miután Ukrajna 2025 januárjában nem hosszabbította meg az öt évre szóló gáztranzit-megállapodást Moszkvával. Ezzel megszűnt az évtizedeken át kulcsfontosságú ukrán útvonal, és Törökország vált az egyetlen kapuvá az orosz vezetékes gáz számára.

A Gazprom továbbra sem közöl hivatalos havi exportadatokat: az orosz energetikai óriás 2023 eleje óta nem publikál részletes statisztikákat.

Fogy az orosz gáz, és ezen Európa is veszít

A januári növekedés ellenére a hosszabb távú kép továbbra is erős visszaesést mutat. 2025-ben a Gazprom európai gázexportja 44 százalékkal zuhant, és a hetvenes évek közepe óta nem látott mélypontra süllyedt. Tavaly mindössze 18 milliárd köbméter földgázt szállítottak Európába.

Ez éles kontrasztban áll a korábbi csúcsévekkel. 2018–2019-ben az orosz vezetékes gázexport éves szinten meghaladta a 175-180 milliárd köbmétert. A mostani adatok átmeneti élénkülést jeleznek, de messze vannak a korábbi szintektől, és az orosz gáz Európába irányuló útvonala mára egyetlen vezetékre, a Török Áramlatra szűkült.

Orosz gáz Európában: ötven éve nem történt ilyen, mint most, a Gazprom mélyen hallgat – az LNG fűti az EU-t

Bajban a Gazprom, elveszítheti legjövedelmezőbb piacát. Az ukrajnai tranzit leállítása után egyre kevesebb orosz gáz érkezik Európába vezetékes útvonalon, bár az LNG-szállítások terén Oroszország még mindig jelentős.

 

Energiabiztonság

Energiabiztonság
46 cikk

 

 

