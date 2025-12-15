Már el kellett volna induljon Tarantino utolsó filmjének forgatása – a rajongók lélegzet-visszafojtva várnak

Quentin Tarantino karrierje most különös szakaszba került: miközben a rendező legikonikusabb műve, a Kill Bill kibővített változata húsz év után végre eljutott az amerikai mozikba, a következő filmjének sorsa a korábbiaknál is bizonytalanabbnak tűnik. A Kill Bill: The Whole Bloody Affair december 5-én került amerikai bemutatóra, több mint két és fél évtizeddel az eredeti első rész premierje után, a Lionsgate forgalmazásában. A rendezői változat 275 percben egyesíti a két korábbi részt, és visszaadja Tarantino eredeti kreatív vízióját.

Tarantino a Kill Bill forgatásán / Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Az alkotás büdzséje eredetileg mintegy 60 millió dollár körül volt, és a Lionsgate most újabb forgalmazási kampánnyal több bevételi forrást céloz meg a franchise-ban. Magyar premierdátum még nincs, de az amerikai bemutató után a nemzetközi forgalmazás jellemző ritmusa alapján a művészmozis vagy esetleges streamingmegjelenés 2026 első negyedévében valószínűsíthető.

Egy kultikus Tarantino-film felér egy újjal?

A film újbóli bemutatása nemcsak kulturális, hanem iparági szempontból is jelentős.

A stúdiók az elmúlt években egyre gyakrabban fordulnak a klasszikus tartalmak újrapozicionálása felé, mert a streamingpiac telítődése és a mozis nézettség ingadozása miatt stabilabb bevételi lábat keresnek.

A Kill Bill új változata arra is rávilágít, hogy egy már létező filmcím alacsonyabb gyártási kockázattal újabb bevételi hullámot generálhat. Ezzel éles ellentétben áll Tarantino következő projektjének státusza. A Production Weekly iparági listázása szerint egy „Untitled Quentin Tarantino Project” szerepel előkészületi fázisban, 2025. decemberi 1-jei forgatási kezdéssel Los Angelesben. Ebben a listában Tarantinót mint rendező-írót tüntetik fel, de a projekt még nem rendelkezik hivatalos stúdiói bejelentéssel vagy finanszírozási konstrukcióval.

Fotó: AFP

A kisfiú miatt áll a forgatás

A bizonytalanságot maga Tarantino is erősíti. Korábbi interjúk alapján nem siet a forgatókönyvvel, és többek között arra is hivatkozik, hogy megvárja, míg kisfia betölti hatodik életévét, ugyanis az ötéves Leo – apja szerint – még nem elég idős, hogy felfogja, mi történik egy forgatáson. Ez egy olyan személyes döntés, amely közvetlenül érinti a befektetői és stúdiói időzítést, hiszen egy Tarantino-produkció gyártási ciklusa akár több százmillió dolláros globális bevételi potenciált is hordoz.