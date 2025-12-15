Már el kellett volna induljon Tarantino utolsó filmjének forgatása – a rajongók lélegzet-visszafojtva várnak
Quentin Tarantino karrierje most különös szakaszba került: miközben a rendező legikonikusabb műve, a Kill Bill kibővített változata húsz év után végre eljutott az amerikai mozikba, a következő filmjének sorsa a korábbiaknál is bizonytalanabbnak tűnik. A Kill Bill: The Whole Bloody Affair december 5-én került amerikai bemutatóra, több mint két és fél évtizeddel az eredeti első rész premierje után, a Lionsgate forgalmazásában. A rendezői változat 275 percben egyesíti a két korábbi részt, és visszaadja Tarantino eredeti kreatív vízióját.
Az alkotás büdzséje eredetileg mintegy 60 millió dollár körül volt, és a Lionsgate most újabb forgalmazási kampánnyal több bevételi forrást céloz meg a franchise-ban. Magyar premierdátum még nincs, de az amerikai bemutató után a nemzetközi forgalmazás jellemző ritmusa alapján a művészmozis vagy esetleges streamingmegjelenés 2026 első negyedévében valószínűsíthető.
Egy kultikus Tarantino-film felér egy újjal?
A film újbóli bemutatása nemcsak kulturális, hanem iparági szempontból is jelentős.
A stúdiók az elmúlt években egyre gyakrabban fordulnak a klasszikus tartalmak újrapozicionálása felé, mert a streamingpiac telítődése és a mozis nézettség ingadozása miatt stabilabb bevételi lábat keresnek.
A Kill Bill új változata arra is rávilágít, hogy egy már létező filmcím alacsonyabb gyártási kockázattal újabb bevételi hullámot generálhat. Ezzel éles ellentétben áll Tarantino következő projektjének státusza. A Production Weekly iparági listázása szerint egy „Untitled Quentin Tarantino Project” szerepel előkészületi fázisban, 2025. decemberi 1-jei forgatási kezdéssel Los Angelesben. Ebben a listában Tarantinót mint rendező-írót tüntetik fel, de a projekt még nem rendelkezik hivatalos stúdiói bejelentéssel vagy finanszírozási konstrukcióval.
A kisfiú miatt áll a forgatás
A bizonytalanságot maga Tarantino is erősíti. Korábbi interjúk alapján nem siet a forgatókönyvvel, és többek között arra is hivatkozik, hogy megvárja, míg kisfia betölti hatodik életévét, ugyanis az ötéves Leo – apja szerint – még nem elég idős, hogy felfogja, mi történik egy forgatáson. Ez egy olyan személyes döntés, amely közvetlenül érinti a befektetői és stúdiói időzítést, hiszen egy Tarantino-produkció gyártási ciklusa akár több százmillió dolláros globális bevételi potenciált is hordoz.
A rendező mindeközben aktívan dolgozik – de nem a filmen.
Következő projektje egy színdarab, amelynek munkálatai 2026 elején kezdődnek a londoni West Enden, a bemutatót pedig várhatóan 2027-ben tartják.
Tarantino elmondása szerint a darab szövege már elkészült, és a fogadtatás meghatározó lehet pályája további alakulása szempontjából: egy esetleges siker esetén nem zárta ki, hogy ez a projekt később filmes formában folytatódjon, vagy akár utolsó filmjeként szolgáljon.
Tarantinót még húszmillió dollár sem tántorítja el
Tarantino korábbi filmterve, a The Movie Critic, amelyet tizedik és vélhetően utolsó rendezésének szánt, végül nem valósult meg, még a jelentős iparági és kreatív előkészítési szakasz után sem. Mindez azt jelzi, hogy Tarantino esetében a kreatív megfontolások elsőbbséget élvezhetnek a pénzügyi szempontokkal szemben, még akkor is, ha egy projekt mögött jelentős stúdiótámogatás és – mint a The Movie Critic esetében – húszmillió dolláros adókedvezmény áll.
A stúdiók és befektetők számára Tarantino most egyszerre jelent biztonságot és kockázatot a jövő tekintetében, mivel a következő mozifilm még nem rendelkezik biztos gyártói vagy pénzügyi háttérrel.