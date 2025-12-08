Az egyik legfontosabb feladatnak tartja az szja durva megemelését a Tiszának készült terv
A magyar személyi jövedelemadó (szja) rendszerének átalakítása az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb gazdaságpolitikai kérdése – olvasható abban a több száz oldalas baloldali megszorítócsomagban, amely a Tisza Pártnak készült. A javaslat brutális választ ad erre az állítólagos kérdésre, és háromkulcsos, progresszív adózást sürget.
Olyannyira sürgeti, hogy – az Indexen korábban nyilvánosságra került nyári, Tisza-adós feljegyzés szerint – már jövőre, év közben átfogó adóváltoztatást léptetnének életbe.
A középosztályon nagyot ütnének
Lássuk a sokkoló részleteket! A ma érvényben lévő szja-rendszer egyetlen, 15 százalékos kulcsot ismer, a tiszás javaslat ezt váltaná fel hárommal. Az alsó maradna 15 százalékos, és évi 5 millió forintig alkalmaznák. Ezután lépne be a középső, 22 százalékos kulcs. A harmadik, 33 százalékos mérték a jövedelmek 15 millió forint feletti részére vonatkozna.
Így már bőven az átlagkereset alatt, vagyis havi bruttó 416 ezer forintnál belépne a második kulcs, a döbbenetes elvonást jelentő harmadikat pedig havi bruttó 1,25 millió forint fölötti keresetnél kellene alkalmazni.
Ha ide vesszük a családi kedvezmény erőteljes megnyirbálását is, azt kapjuk, hogy a Tiszának készült csomaggal már a mai átlagkereset környékén kereső is százezreket vesztene el, egy kétgyermekes pedig akár 800 ezer forintot – minden évben. Aki a saját szemével akarja látni a pontos számokat, kattintson erre a cikkünkre, ahol minden jelenlegi és tervezett részletszabályt figyelembe véve példákkal mutattuk be, milyen dúlást rendezne a keresetekben a Tisza Pártnak készült tervezet.
Mindenki pórul járna
Az szja kapcsán érdemes idézni még két árulkodó mondatot a baloldali megszorítócsomagból, a hatásokat illetően ugyanis maguk a megszövegezők fogalmazták meg a lényeget:
A modell nem számolt a háztartások és a vállalatok magatartásbeli reakcióival. Az adóelkerülés, az adóoptimalizálás, valamint a munkakínálat és a fogyasztás változásai érdemben befolyásolhatják a tényleges bevételi és társadalmi hatásokat.
Magyarul: adóelkerüléstől, a fogyasztás visszaesésétől, a cégbeli vagyonok külföldre menekítésétől tartanak a készítők is.
Mindez persze nem a véletlen műve: Magyarország 2010 előtt kipróbálta már a többkulcsos szja-rendszert, aminek a hatásai pontosan ezek voltak. A Gyurcsány-korszakban nem érte meg legálisan többet dolgozni, tanulással értékesebb munkát végezni, mert aki érdemben magasabb fizetést kapott, azonnal a magasabb kulcs alá került és többletének számottevő hányadát elvette az állam.
Ennek egyik következménye volt, hogy tömegek kerestek papíron minimálbért, miközben fizetésük egy részét zsebbe kapták. Az érintettek a nyugdíjba vonuláskor – sokan már napjainkban – meg is érzik majd a hosszú távú következményeket, ugyanis alacsonyabb nyugdíjat kaphatnak emiatt.
Vagyonadó már a középosztálynak is
Fontos mozzanat, hogy a tervezet az szja-rendszer átalakításához kapcsolódóan vagyonadót, méghozzá térségünk legdurvább vagyonadóját vezetné be: 6,5 százalék közterhet szednének be az 500 millió forint fölötti vagyonok után. Megadóztatnák a teljes vagyont, benne az ingatlanokat, a járműveket és az üzletrészeket is.
A Tisza-féle vagyonadó lényegében levetkőztetné nemcsak a hazai középvállalkozói réteget, de a középosztály nagy részét is.
A belföldi és hozzá kapcsolódóan a külföldi vagyonok adójából ugyanis óriási összeget, évente 800-1100 milliárd forintot szednének be, kemény adóhatósági fellépéssel.
A progresszív szja, a vagyonadó és a külföldi vagyonok adója adják a fő elemeit a lakosságra kimért 1300 milliárdos megszorításnak.
Megszorítások egész katalógusa
De a tiszás tervek szerint más címeken is fizetni kellene. A csomag 32 százalékos áfakulcsot vezetne be az 1600 köbcenti feletti autókra és alkatrészeikre, valamint a dohánytermékekre és az alkoholos italokra.
Az autósok élete igencsak megdrágulna, százezer forinttal is többe kerülhetne például az olajcsere.
A tervezet egekbe emelné a céges adóterheket is: a négyezer milliárd forintot karcolgató tehernövelés részleteit ebben az írásunkban foglaltuk össze. De a legnagyobb ütést a kisebb vállalkozások kapnák , megszűnne az ekho, a lényegében a kata is, és kiüresítenék a kivát.
A tervezet talán legmegdöbbentőbb részei pedig arról szólnak, hogyan privatizálnák a nyugdíjrendszert és az egészségbiztosítást.
Utóbbinál az új rendszerben úgy kezelnék az embereket, mint egy egyszerű autót. Előbbi kapcsán pedig azt emeltük ki, hogy a csomag azt a külföldről erőltetett privatizált nyugdíjrendszert hozná vissza, amely egyszer már csúfosan megbukott idehaza és sok más térségbeli országban is.