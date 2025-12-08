Deviza
EUR/HUF382.41 +0.19% USD/HUF328.19 +0.1% GBP/HUF437.25 +0.09% CHF/HUF408.16 +0.2% PLN/HUF90.42 +0.2% RON/HUF75.14 +0.2% CZK/HUF15.78 +0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,376.57 -0.5% MTELEKOM1,742 -0.11% MOL2,966 +0.54% OTP33,870 -0.68% RICHTER9,495 -1.32% OPUS531 -1.32% ANY7,040 -0.28% AUTOWALLIS149.5 -1% WABERERS5,240 -0.76% BUMIX10,094.19 -0.34% CETOP3,765.96 +0.1% CETOP NTR2,357.33 -0.03%
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Az egyik legfontosabb feladatnak tartja az szja durva megemelését a Tiszának készült terv

Évi több százezer forint veszteség érheti már az átlagosan kereső magyar munkavállalókat is, ha valóra válik a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomag, és a jelenlegi egykulcsos szja helyett háromkulcsos progresszív adórendszer lép életbe. Feléledhetne az adóeltitkolás, erőre kaphatna a feketefoglalkoztatás, az érintett munkavállalóknak pedig ezek miatt azzal a veszéllyel kellene számolniuk, hogy alacsonyabb nyugdíj járna nekik. A veszélyek ellenére a tiszás szakértők sietnének a progresszív szja bevezetésével: az átalakítást az egyik legfontosabb kérdésnek tartják, és már jövőre, a választás után szinte azonnal, év közben átalakítanák az adórendszert.
Jakubász Tamás
2025.12.08, 07:45
Frissítve: 2025.12.08, 08:31

A magyar személyi jövedelemadó (szja) rendszerének átalakítása az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb gazdaságpolitikai kérdése – olvasható abban a több száz oldalas baloldali megszorítócsomagban, amely a Tisza Pártnak készült. A javaslat brutális választ ad erre az állítólagos kérdésre, és háromkulcsos, progresszív adózást sürget.

szja durva megemelése
Szja durva megemelése / Forrás: Fidesz Facebook-oldal

Olyannyira sürgeti, hogy – az Indexen korábban nyilvánosságra került nyári, Tisza-adós feljegyzés szerint – már jövőre, év közben átfogó adóváltoztatást léptetnének életbe.

A középosztályon nagyot ütnének

Lássuk a sokkoló részleteket! A ma érvényben lévő szja-rendszer egyetlen, 15 százalékos kulcsot ismer, a tiszás javaslat ezt váltaná fel hárommal. Az alsó maradna 15 százalékos, és évi 5 millió forintig alkalmaznák. Ezután lépne be a középső, 22 százalékos kulcs. A harmadik, 33 százalékos mérték a jövedelmek 15 millió forint feletti részére vonatkozna.

Így már bőven az átlagkereset alatt, vagyis havi bruttó 416 ezer forintnál belépne a második kulcs, a döbbenetes elvonást jelentő harmadikat pedig havi bruttó 1,25 millió forint fölötti keresetnél kellene alkalmazni.

Ha ide vesszük a családi kedvezmény erőteljes megnyirbálását is, azt kapjuk, hogy a Tiszának készült csomaggal már a mai átlagkereset környékén kereső is százezreket vesztene el, egy kétgyermekes pedig akár 800 ezer forintot – minden évben. Aki a saját szemével akarja látni a pontos számokat, kattintson erre a cikkünkre, ahol minden jelenlegi és tervezett részletszabályt figyelembe véve példákkal mutattuk be, milyen dúlást rendezne a keresetekben a Tisza Pártnak készült tervezet.

Mindenki pórul járna

Az szja kapcsán érdemes idézni még két árulkodó mondatot a baloldali megszorítócsomagból, a hatásokat illetően ugyanis maguk a megszövegezők fogalmazták meg a lényeget:

A modell nem számolt a háztartások és a vállalatok magatartásbeli reakcióival. Az adóelkerülés, az adóoptimalizálás, valamint a munkakínálat és a fogyasztás változásai érdemben befolyásolhatják a tényleges bevételi és társadalmi hatásokat.

Magyarul: adóelkerüléstől, a fogyasztás visszaesésétől, a cégbeli vagyonok külföldre menekítésétől tartanak a készítők is.

Mindez persze nem a véletlen műve: Magyarország 2010 előtt kipróbálta már a többkulcsos szja-rendszert, aminek a hatásai pontosan ezek voltak. A Gyurcsány-korszakban nem érte meg legálisan többet dolgozni, tanulással értékesebb munkát végezni, mert aki érdemben magasabb fizetést kapott, azonnal a magasabb kulcs alá került és többletének számottevő hányadát elvette az állam.

Ennek egyik következménye volt, hogy tömegek kerestek papíron minimálbért, miközben fizetésük egy részét zsebbe kapták. Az érintettek a nyugdíjba vonuláskor – sokan már napjainkban – meg is érzik majd a hosszú távú következményeket, ugyanis alacsonyabb nyugdíjat kaphatnak emiatt.

Vagyonadó már a középosztálynak is

Fontos mozzanat, hogy a tervezet az szja-rendszer átalakításához kapcsolódóan vagyonadót, méghozzá térségünk legdurvább vagyonadóját vezetné be: 6,5 százalék közterhet szednének be az 500 millió forint fölötti vagyonok után. Megadóztatnák a teljes vagyont, benne az ingatlanokat, a járműveket és az üzletrészeket is.

A Tisza-féle vagyonadó lényegében levetkőztetné nemcsak a hazai középvállalkozói réteget, de a középosztály nagy részét is.

A belföldi és hozzá kapcsolódóan a külföldi vagyonok adójából ugyanis óriási összeget, évente 800-1100 milliárd forintot szednének be, kemény adóhatósági fellépéssel.

A progresszív szja, a vagyonadó és a külföldi vagyonok adója adják a fő elemeit a lakosságra kimért 1300 milliárdos megszorításnak.

Megszorítások egész katalógusa

De a tiszás tervek szerint más címeken is fizetni kellene. A csomag 32 százalékos áfakulcsot vezetne be az 1600 köbcenti feletti autókra és alkatrészeikre, valamint a dohánytermékekre és az alkoholos italokra.

Az autósok élete igencsak megdrágulna, százezer forinttal is többe kerülhetne például az olajcsere.

A tervezet egekbe emelné a céges adóterheket is: a négyezer milliárd forintot karcolgató tehernövelés részleteit ebben az írásunkban foglaltuk össze. De a legnagyobb ütést a kisebb vállalkozások kapnák , megszűnne az ekho, a lényegében a kata is, és kiüresítenék a kivát.

A tervezet talán legmegdöbbentőbb részei pedig arról szólnak, hogyan privatizálnák a nyugdíjrendszert és az egészségbiztosítást.

Utóbbinál az új rendszerben úgy kezelnék az embereket, mint egy egyszerű autót. Előbbi kapcsán pedig azt emeltük ki, hogy a csomag azt a külföldről erőltetett privatizált nyugdíjrendszert hozná vissza, amely egyszer már csúfosan megbukott idehaza és sok más térségbeli országban is.

