Sorsdöntő ülés előtt az amerikai jegybank, nagy kérdés a hogyan tovább, idegesek a befektetők

Bizonytalankodott a részvénypiac hétfőn az ázsiai kereskedelemben, miután a befektetők gyakorlatilag biztosra veszik, hogy a Federal Reserve ezen a héten kamatot vág, ugyanakkor a mostani ülés a közelmúlt egyik legmegosztóbbika lehet; több döntéshozó is nyíltan az enyhítés ellen érvelt a múlt héten.

Ideges a részvénypiac, bizonytalanok az amerikai kamatkilátások / Fotó: AFP

A piacok körülbelül 87 százalékos eséllyel áraznak egy negyed százalékpontos csökkentést a jelenlegi 3,75–4,0 százalékos kamatsávból, így, ha a Fed változatlanul hagyná a rátát, az sorsfordító meglepetés lenne. A Reuters 108 elemzőt megkérdező felmérése szerint mindössze 19-en számítanak változatlanságra, a többiek vágást várnak.

Rég volt ilyen megosztott az amerikai jegybank

Legalább két ellenszavazatra számítunk, amelyek a kamatok változatlanul hagyása mellett állnak ki, és arra, hogy a 19 döntéshozó csak szűk többsége jelzi majd frissített előrejelzésében, hogy egy decemberi kamatcsökkentés indokolt volt

– idézi a hírügynökség Michael Feroli, a JPMorgan amerikai vezető közgazdásza jegyzetét. Az amerikai jegybank kamatokról döntő bizottságában (Federal Open Market Committee, FOMC) 2019 óta nem fordult elő három vagy több ellenszavazat a többségi döntéssel szemben, és 1990 óta is mindössze kilenc ilyen eset történt.

A JPMorgan szerint a Fed januárban ismét vághat, hogy megakadályozza a munkaerőpiac tartós gyengülését, majd hosszabb szünet következhet.

A piacok jelenleg mindössze 25 százalék esélyt adnak a januári lépésnek, és a következő vágás sincs teljesen beárazva július előtt.

A héten a kanadai, a svájci és az ausztrál jegybank is ülésezik, a várakozások szerint egyik sem változtat az irányadó kamaton.

A Svájci Nemzeti Banknak elvben ismét lazítania kellene, hogy tompítsa a frank nem kívánt erősödését, de a kamat már így is nulla százalék, és a jegybank szerint kockázatos a negatív tartományba süllyeszteni.

Óvatos maradt a részvénypiac, nagy kérdés a hogyan tovább Amerikában

Az amerikai kamatcsökkentés, az olcsóbb pénz reménye az elmúlt hetekben támogatta a részvénypiacokat, de a szerdai, esetlegesen a „héja”, a szigorúbb monetáris politika irányába történő kommunikáció óvatossá teszi a befektetőket.

Az S&P 500 és a Nasdaq határidős indexei alig mozdultak.

A héten érkező eredmények az Oracle-től és a Broadcomtól próbára teszik a mesterséges intelligenciához (MI) kötődő befektetési étvágyat, míg a Costco – a világ egyik legnagyobb raktáráruházlánca – gyorsjelentése a fogyasztói keresletről adhat képet.

Ázsiában a japán Nikkei 0,3 százalékkal csökkent, miután múlt héten 0,5 százalékot emelkedett.

A dél-koreai tőzsdeindex szintén 0,3 százalékkal gyengült, annak ellenére, hogy a múlt héten 4,4 százalékkal erősödött, miután bejelentették az amerikai exportvám rátájának mérséklődését.

Az MSCI ázsiai–csendes-óceáni részvényindex 0,1 százalékkal morzsolódott le – meglehetősen alacsony forgalom jellemezte a piacot.

A kínai blue chipek irányát a novemberi külkereskedelmi adatok határozhatják meg, amelyek friss képet adnak az export teljesítményéről.

Stabilizálódott a dollár, történelmi csúcson a réz és az ezüst

A kötvénypiacon a hosszú lejáratú amerikai államkötvények nyomás alatt vannak, tekintettel arra, hogy a Fed a kamatvágás ellenére is szigorúbb hangvételű előrejelzést adhat.

Hétfőn a 10 éves kötvényhozam enyhén, 4,146 százalékra emelkedett, miután múlt héten 9 bázisponttal nőtt.

A hozamemelkedés segített stabilizálni a dollárt a kéthetes gyengülés után: dollárindexe 99,013-en állt.

A zöldhasú a jenhez képest stabil volt 155,37-on, miután pénteken háromhetes mélypontra, 154,34-ra esett.

Az euró 1,1638 dolláron mozgott, kissé elmaradva a közelmúltbeli, héthetes csúcstól.

A nyersanyagárakat általában támogatja az amerikai gazdaságélénkítésbe vetett hit.