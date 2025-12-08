Orbán Viktor öt mondattal levezette, hogyan tör ki a háború Európa és Oroszország között – azt is megmondta, mikor

„Sötét fellegek gyülekeznek Európa egén. Brüsszel háborúra készül Oroszországgal, és a háborúba lépésnek már céldátuma is van: 2030” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor öt mondattal levezette, hogyan tör ki a háború Európa és Oroszország között / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A kormányfő szerint Brüsszel által indított felfegyverkezési program kimondott célja, hogy az Európai Unió 2030-ra készen álljon a háborúra. Szintén 2030 a gyorsított ukrán uniós tagfelvételi eljárás céldátuma.

Hozzátette, hogy az unió alapszerződése kimondja, hogy „a tagállamok valamelyikének területe elleni fegyveres támadás esetén a többi tagállam köteles minden rendelkezésére álló segítséget megadni ennek az államnak”. Egy harcban álló Ukrajna uniós felvétele tehát azonnali háborúba lépést eredményezne.

„Mindez azt jelenti, hogy a jövő évi lehet az utolsó magyar választás, amikor még valóban dönthetünk a háború és béke kérdésében” – írta Orbán Viktor.

Azt is írta, hogy a bevándorlás esetében már kiderült, hogy vannak döntések, amelyeket később már nem lehet kijavítani. Hozzátette, hogy ha 2015-ben a magyar kormány nem építette fel volna a kerítést, már illegális bevándorlókkal kellene a magyaroknak együtt élniük.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Ha rosszul döntünk 2026-ban, a következő választáson, 2030-ban már késő lesz korrigálni.”

A kormányfő korábban Kecskeméten azt mondta, hogy az orosz–ukrán háború politikailag is közel van, az unió döntött, hogy háború lesz.

Hadigazdaságot építenek, ezt nem két hónapra teszik. Az autógyárak helyén fegyvergyárak lesznek

– mondta. Ez az összecsapás előtti szakasz. Dolgozni kell, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, de ez meghaladja az erőnket. Nem tudtunk kimaradni az első és a második világháborúból. Azt kell megérteni, hogy miért nem sikerült.

Ahhoz, hogy kimaradj, erő kell, a gyengéket beletolják a háborúba. Gazdasági, szuverenitási értelemben kell megerősödni. Fel kell készülni rá, hogy ha 2030-ra az európaiak tényleg háborúba mennek.

Orbán Viktor szerint nemcsak a kimaradáshoz kell erő, hanem ahhoz is, hogy mi lesz utána. Magyarországnak agyasnak kell lennie, mert kicsi. Csak így lehet megelőzni nagyobb országokat. Ezért buta embereket sosem szabad az ország élére választani, mert annak az árát többszörösen fizetjük meg. Nem az iskolázottság a lényeg, hanem a természetes intelligencia és a szív. Minden rendes ember tud vezetővé válni a politikában, mert ide másféle okosság kell.