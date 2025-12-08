Deviza
EUR/HUF382.41 +0.19% USD/HUF328.19 +0.1% GBP/HUF437.25 +0.09% CHF/HUF408.16 +0.2% PLN/HUF90.42 +0.2% RON/HUF75.14 +0.2% CZK/HUF15.78 +0.11% EUR/HUF382.41 +0.19% USD/HUF328.19 +0.1% GBP/HUF437.25 +0.09% CHF/HUF408.16 +0.2% PLN/HUF90.42 +0.2% RON/HUF75.14 +0.2% CZK/HUF15.78 +0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,338.67 -0.54% MTELEKOM1,742 -0.11% MOL2,966 +0.54% OTP33,890 -0.62% RICHTER9,460 -1.69% OPUS531 -1.32% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS149.5 -1% WABERERS5,240 -0.76% BUMIX10,090.75 -0.37% CETOP3,765.96 +0.1% CETOP NTR2,357.5 -0.02% BUX108,338.67 -0.54% MTELEKOM1,742 -0.11% MOL2,966 +0.54% OTP33,890 -0.62% RICHTER9,460 -1.69% OPUS531 -1.32% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS149.5 -1% WABERERS5,240 -0.76% BUMIX10,090.75 -0.37% CETOP3,765.96 +0.1% CETOP NTR2,357.5 -0.02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
Németország
elektromos autók
Német Autóipari Szövetség
dízelautó
német autóipar
autópiac

Németország szép csendben elköszön a benzines és a dízeles motoroktól: 2026-ban elárasztják az elektromos autók – most jött el Kína ideje

A Német Autóipari Szövetség szerint 2026-ban közel 700 ezer új elektromos autó kerülhet az utakra, ami jóval meghaladja az idei értékesítési számokat. Alternatív hajtásokkal együtt a regisztrációk száma elérheti az egymilliót is. A szervezet ugyanakkor rávilágít, hogy Németország teljes autópiaca továbbra sem közelíti meg a 2019-es rekordévet.
VG/MTI
2025.12.08, 07:34
Frissítve: 2025.12.08, 08:34

Németországban jövőre 693 ezer új akkumulátoros-elektromos autót (BEV) fognak forgalomba helyezni a Német Autóipari Szövetség, a VDA becslése szerint. A szervezet úgy látja, hogy ez mintegy 30 százalékkal haladja majd meg az idén várható forgalomba helyezési adatokat.

németország
Németország szép csendben elköszön a benzines és a dízeles motoroktól / Fotó: Hauke-Chrisian Dittrich

Az egyéb alternatív hajtásláncokat, például a plug-in hibrideket is figyelembe véve a VDA közel egymillió új, elektromos meghajtású jármű regisztrációját várja jövőre.

A szervezet teljesen elektromos autókra vonatkozó becslése elmarad a nemzetközi gépjárműgyártók szövetségének (Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller) 740 ezres várakozásától.

A teljes autópiaci forgalomra vonatkozóan a VDA csak szerény növekedést vár. A szövetség prognózisa szerint az összes hajtáslánctípusból jövőre mintegy 2,9 millió járművet helyeznek majd forgalomba Németországban, ami 2 százalékos növekedés lehet a 2025-ös adathoz képest. Ez még mindig messze elmarad a 2019-es rekordév 3,6 milliós forgalomba helyezésétől.

Németország autóipara nem tud lépést tartani a kínai autógyártókkal

A német autóipart sújtó gazdasági válság újabb súlyos áldozatot követelt. Csődöt jelentett az Alsó-Szászországban működő, bockenemi székhelyű Meteor GmbH. A hírt a Meteor Group vállalati értekezletén közölték, ahol megjelent Rainer Eckert csődgondnok is.

A Meteor kulcsfontosságú beszállítónak számít, mivel nélkülözhetetlen tömítéseket gyárt számos nagy autógyártó számára.

Bockenem polgármestere, Rainer Block lesújtónak nevezte a történteket, különösen karácsony közeledtével. 

Block egyúttal felhívta egy súlyosabb problémára is a figyelmet. Szerinte Németország egyre kevésbé számít vonzó gyártási helyszínnek, ami hosszú távon hazai iparágak sorvadásához vezethet.

A Meteor csődje tehát nemcsak egy vállalat tragédiája, hanem intő jel az egész német autóipar számára, amely a globális versenyben és a gazdasági nehézségek idején egyre több kihívással szembesül.

A német autóipart az sem segíti, hogy Kína új autóit egyre nagyobb számban exportálják használtként, amelyek így olcsóbban és gyorsabban jutnak el a fejlődő piacokra. Ez a megoldás megkerüli a hivatalos exportengedélyek egy részét, és lehetővé teszi, hogy az autók kedvezőbb áron jussanak el a vevőkhöz.

A Nikkei Asia szerint 2021-ben még csak 15 ezer gépkocsi hagyta el a távol-keleti országot ilyen formában, 2024-ben azonban már közel 440 ezret regisztráltak, 2025-ben pedig az 500 ezret is meghaladhatja a számuk. A Kínából hivatalosan használt autóként exportált járművek kb. 80 százaléka valójában teljesen új, még soha nem használt, nullkilométeres autó.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu