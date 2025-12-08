Trump megüzente Zelenszkijnek a béketervről: elfogyott a türelme, az ukrán elnökre vár mindenki – "Még el sem olvasta"

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még mindig nem tekintette át az amerikai béketervet – írja az RBC-Ukraine az amerikai elnök egyik sajtótájékoztatójára hivatkozva.

Donald Trump amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még mindig nem olvasta el az Egyesült Államok új béketervét / Fotó: Saul Loeb

Amikor Trumpot arról kérdezték, hogy mi lesz a következő lépése az Ukrajnával és Oroszországgal folytatott béketárgyalásokon a múlt heti egyeztetések után, a következőt válaszolta:

Be kell vallanom, hogy egy kicsit csalódott vagyok amiatt, hogy Zelenszkij elnök még nem olvasta el a javaslatot. Legalábbis néhány órával ezelőttig nem.

Hozzátette, hogy szerinte Oroszország egész Ukrajnát szeretné, de ennek ellenére elfogadhatónak tartja a béketervet, és hogy Zelenszkij stábja támogatja a dokumentumot. Azt azonban nem tudja, maga Zelenszkij egyetért-e vele.

Az amerikai elnök rámutatott arra is, hogy

korábban egyszerűbbnek gondolta az ukrajnai háború lezárását, ám az „nagyon kemény és nagyon kegyetlen” konfliktusnak bizonyult.

“I have to say that I'm a little bit disappointed that President Zelensky hasn't yet read the proposal.



That was as of a few hours ago. His people love it. But he hasn't. Russia is fine with it. You know, Russia... I guess would… pic.twitter.com/hmO2N9rD1T — Visegrád 24 (@visegrad24) December 8, 2025

Az amerikai béketerv részletei

Novemberben az Egyesült Államok új béketervet mutatott be Ukrajna számára. A 28 pontos béketervről a Világgazdaság részletesen is beszámolt.

A dokumentum eredeti változata kifejezetten kedvező volt Oroszország számára, ezért az ukrán és amerikai delegációk mintegy két héten át dolgoztak azon, hogy átírják a javaslatot, és Ukrajna számára is elfogadhatóvá tegyék. Ezzel párhuzamosan Oroszországgal is folytak egyeztetések.

December 2-án Trump különmegbízottja, Steven Witkoff és veje, Jared Kushner Moszkvában tárgyaltak a módosított béketervről Vlayimir Putyin orosz elnökkel.

Néhány nappal a találkozó után az orosz elnök azt közölte, hogy bizonyos javaslatokat elutasítottak, és a dokumentum immár 27 pontot tartalmaz, amelyeket az Egyesült Államok négy csomagba rendezett.

A The New York Times értesülései szerint az egyik csomag az ukrán hadsereg létszámának és rakétái hatótávolságának korlátozásáról szól, míg a másik három a területi engedmények, az amerikai–orosz gazdasági együttműködés, valamint az európai biztonsági kérdések témaköreit fedi le.