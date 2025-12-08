Deviza
Trump megüzente Zelenszkijnek a béketervről: elfogyott a türelme, az ukrán elnökre vár mindenki – "Még el sem olvasta"

Donald Trump amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még mindig nem olvasta el az Egyesült Államok új béketervét. Trump csalódottságának adott hangot emiatt. A békejavaslat alapjaiban érinti Ukrajna területi jövőjét és a háború lezárásának feltételeit.
2025.12.08, 07:13
Frissítve: 2025.12.08, 08:37

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még mindig nem tekintette át az amerikai béketervet – írja az RBC-Ukraine az amerikai elnök egyik sajtótájékoztatójára hivatkozva.

trump Ukraine President Volodymyr Zelensky visits the White House
Donald Trump amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még mindig nem olvasta el az Egyesült Államok új béketervét / Fotó: Saul Loeb

Amikor Trumpot arról kérdezték, hogy mi lesz a következő lépése az Ukrajnával és Oroszországgal folytatott béketárgyalásokon a múlt heti egyeztetések után, a következőt válaszolta:

Be kell vallanom, hogy egy kicsit csalódott vagyok amiatt, hogy Zelenszkij elnök még nem olvasta el a javaslatot. Legalábbis néhány órával ezelőttig nem.

Hozzátette, hogy szerinte Oroszország egész Ukrajnát szeretné, de ennek ellenére elfogadhatónak tartja a béketervet, és hogy Zelenszkij stábja támogatja a dokumentumot. Azt azonban nem tudja, maga Zelenszkij egyetért-e vele.

Az amerikai elnök rámutatott arra is, hogy

korábban egyszerűbbnek gondolta az ukrajnai háború lezárását, ám az „nagyon kemény és nagyon kegyetlen” konfliktusnak bizonyult.

 

Az amerikai béketerv részletei

Novemberben az Egyesült Államok új béketervet mutatott be Ukrajna számára. A 28 pontos béketervről a Világgazdaság részletesen is beszámolt.

A dokumentum eredeti változata kifejezetten kedvező volt Oroszország számára, ezért az ukrán és amerikai delegációk mintegy két héten át dolgoztak azon, hogy átírják a javaslatot, és Ukrajna számára is elfogadhatóvá tegyék. Ezzel párhuzamosan Oroszországgal is folytak egyeztetések.

December 2-án Trump különmegbízottja, Steven Witkoff és veje, Jared Kushner Moszkvában tárgyaltak a módosított béketervről Vlayimir Putyin orosz elnökkel.

Néhány nappal a találkozó után az orosz elnök azt közölte, hogy bizonyos javaslatokat elutasítottak, és a dokumentum immár 27 pontot tartalmaz, amelyeket az Egyesült Államok négy csomagba rendezett.

A The New York Times értesülései szerint az egyik csomag az ukrán hadsereg létszámának és rakétái hatótávolságának korlátozásáról szól, míg a másik három a területi engedmények, az amerikai–orosz gazdasági együttműködés, valamint az európai biztonsági kérdések témaköreit fedi le.

December 6-án, szombaton Zelenszkij telefonon egyeztetett Witkoffal és Kushnerrel. Az Axios forrásai szerint a beszélgetés a területi kérdésekről és a biztonsági garanciákról szólt, és ez utóbbi témában gyakorlati megállapodás is született.

Zelenszkij december 7-i esti beszédében elmondta: Európában várja a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárát, Ruszem Umerovot, valamint a vezérkari főnököt, Andrij Hnatovot, hogy tájékoztassák az amerikaiakkal folytatott moszkvai tárgyalások részleteiről.

