Fordulatot hozhatott 2025 a villamos energia globális termelésében, erről érdemes beszélni

A globális energiarendszer új, meghatározó szakaszba lép, 2025-ben a villamosenergia-termelés teljes nettó növekedése kizárólag alacsony szén-dioxid-kibocsátású forrásokból származtatott – írja az Origo a Rystad Energy legfrissebb elemzése alapján. A növekedés mértéke mintegy 1070 terawattóra óra volt, forrásai a megnövekedett nukleáris termelés és a megújuló energiák voltak. Az év végéhez közeledve adható összesítés megállapítása szerint ez szerkezeti fordulatot jelez: a megújulók már nem csupán az energiatermelő rendszerek peremén versenyeznek, hanem az összes többlet villamosenergia-termelés mozgatórugóivá váltak.

Egyre több kell villamos energiából

A lap azt írja, hogy az energiapari elemzővállalat szerint ennek a fordulatnak pénzügyi következményei is lehetnek, mivel a fejlemény a befektetők számára egyértelmű üzenetet hordoz:

a tisztaenergia-termelés növekedése egyre inkább piaci alapon, nem pedig kizárólag szabályozási ösztönzők révén zajlik.

Ez alapvetően alakítja át a hosszú távú hozamkilátásokat a közműszektorban, az infrastruktúra-fejlesztésekben és az energetikai technológiák piacán. Más szóval: egyre inkább megérheti üzleti várakozások alapján, pusztán piaci megfontolások szerint is befektetni az alacsony kibocsátású energiatermelő forrásokba, akár külön kormányzati támogatások nélkül is.

A villamosenergia-kereslet alakulásában napjainkban az egyik legfontosabb tényező az adatközpontok robbanásszerű terjedése, különösen azoké, amelyek a mesterséges intelligenciát (MI), a felhőalapú szolgáltatásokat és a nagy számítási kapacitást igénylő munkaterheléseket szolgálják ki. Ezek óriási energiaigényt támasztanak.

A Rystad Energy legújabb elemzése szerint – ha az összes bejelentett projekt megvalósul – az adatközpontok összesített villamosenergia-igénye 2030-ra elérheti a 145 gigawattot; ennek kiszolgálásában egyre nagyobb szerep juthat a megújuló forrásoknak és a nukleáris energiának.

