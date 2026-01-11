Már nem csak az aranyra érdemes figyelni: stratégiai kérdéssé válik, melyik országban mennyi ezüsttartalék van

Az ezüst határidős jegyzései rövid időre megközelítették a 80 dolláros szintet 2025-ben, majd 2026 elején át is lépték azt. Ez 2025-re tekintve példátlan, mintegy 160 százalékos árfolyam-emelkedést jelent – még az arany teljesítményét is felülmúlva, a részleteket a Világgazdaság cikkében találja. Ebben a környezetben és az ásványkincsek elhelyezkedése jelentette esetleges geopolitikai feszültségekre készülve fontos látni, hogy a világ ezüstkészletei hol összpontosulnak, mivel ez alapvetően befolyásolja a jövőbeli kínálati kilátásokat – írja az Origo.

Elképesztő formában van az ezüst, egyre inkább számítani fog, melyik ország mekkorra készletekkel rendelkezik a nemesfémből (illusztráció)

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Hatszázezer tonnánál nagyobb a globális ezüsttartalék

A lap összeállíásában arról ír, hogy az amerikai földtani intézet (U.S. Geological Survey, USGS) 2025 januárjában kiadott Mineral Commodity Summaries jelentése alapján a globális ezüsttartalékok nagysága mintegy 641 400 tonna. Peru messze a világ legnagyobb ezüstkészleteivel rendelkező országa: nagyságát körülbelül 140 ezer tonnára becsülik. Ez a globális tartalékok nagyjából 22 százalékát jelenti, ami Perut egyedülálló stratégiai pozícióba helyezi a nemzetközi ezüstpiacon.

Peru mögött több ország alkot egy erős „második vonalat”:

Ausztrália,

Oroszország, és

Kína egyenként 70-94 ezer tonna közötti készlettel rendelkezik.

Együttesen a világ ezüsttartalékainak mintegy 40 százalékát birtokolják.

A világ globális éves bányászati ezüsttermelése 820-830 millió uncia körül alakul. A globális ezüstkereslet pedig a következő évtizedben jelentősen megugorhat, elsősorban az olyan feltörekvő technológiák miatt, mint az elektromos járművek és a napenergia-termelés.

Különösen látványos a napelemes szektor növekedése: míg egy évtizeddel ezelőtt az ágazat kevesebb mint 50 millió uncia ezüstöt használt fel évente, addig 2023-ra az igény várhatóan elérte a 160 millió unciát.

További részletek és a teljes rangsor az Origo cikkében olvasható, illetve tekinthető meg.