Már nem csak az aranyra érdemes figyelni: stratégiai kérdéssé válik, melyik országban mennyi ezüsttartalék van

Miközben a világ az arany árának megállíthatatlan menetelését szemléli, egy másik fontos nemesfém, az ezüst is egyre több figyelmet vonz. Az ezüst árfolyama decemberben új történelmi csúcsra emelkedett, folytatva az év végi erőteljes ralit, amelyet a geopolitikai bizonytalanság és a gyengülő amerikai dollár egyaránt támogatott. Az ezüst kitermelése akár az aranyéhoz hasonló bányaipari felívelést is maga után vonhat.
2026.01.11, 13:58

Az ezüst határidős jegyzései rövid időre megközelítették a 80 dolláros szintet 2025-ben, majd 2026 elején át is lépték azt. Ez 2025-re tekintve példátlan, mintegy 160 százalékos árfolyam-emelkedést jelent – még az arany teljesítményét is felülmúlva, a részleteket a Világgazdaság cikkében találja. Ebben a környezetben és az ásványkincsek elhelyezkedése jelentette esetleges geopolitikai feszültségekre készülve fontos látni, hogy a világ ezüstkészletei hol összpontosulnak, mivel ez alapvetően befolyásolja a jövőbeli kínálati kilátásokat írja az Origo.

ezüst
Elképesztő formában van az ezüst, egyre inkább számítani fog, melyik ország mekkorra készletekkel rendelkezik a nemesfémből (illusztráció)
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Hatszázezer tonnánál nagyobb a globális ezüsttartalék

A lap összeállíásában arról ír, hogy az amerikai földtani intézet (U.S. Geological Survey, USGS) 2025 januárjában kiadott Mineral Commodity Summaries jelentése alapján a globális ezüsttartalékok nagysága mintegy 641 400 tonna. Peru messze a világ legnagyobb ezüstkészleteivel rendelkező országa: nagyságát körülbelül 140 ezer tonnára becsülik. Ez a globális tartalékok nagyjából 22 százalékát jelenti, ami Perut egyedülálló stratégiai pozícióba helyezi a nemzetközi ezüstpiacon.

Peru mögött több ország alkot egy erős „második vonalat”:

  • Ausztrália, 
  • Oroszország, és
  • Kína egyenként 70-94 ezer tonna közötti készlettel rendelkezik.

Együttesen a világ ezüsttartalékainak mintegy 40 százalékát birtokolják.

A világ globális éves bányászati ezüsttermelése 820-830 millió uncia körül alakul. A globális ezüstkereslet pedig a következő évtizedben jelentősen megugorhat, elsősorban az olyan feltörekvő technológiák miatt, mint az elektromos járművek és a napenergia-termelés.

Különösen látványos a napelemes szektor növekedése:  míg egy évtizeddel ezelőtt az ágazat kevesebb mint 50 millió uncia ezüstöt használt fel évente, addig 2023-ra az igény várhatóan elérte a 160 millió unciát.

További részletek és a teljes rangsor az Origo cikkében olvasható, illetve tekinthető meg.

