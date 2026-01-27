Erre jobb felkészülni a magyaroknak, már a túl magas átlagsebesség miatt is megy a csekk, képtelenség megúszni a traffipaxerdőt

Sok magyar autós számára növeli az utazás kényelmét a romániai autópálya-hálózat bővülése. 2025-ben 146 kilométerrel bővült a kiépített szakaszok száma keleti szomszédunknál. Ugyanakkor ezzel a modernizálással együtt jár a sebesség-ellenőrzés fejlesztése is, amit Romániában más filozófiával közelítenek meg, mint Magyarországon. Immár nemcsak a traffipaxtól kell tartanunk.

Nemcsak a traffipaxoktól kell tartanunk, Romániában egy újfajta mérést is bevezettek / Fotó: Máthé Daniella / Kisalföld

A Vezess arról számolt be, hogy jön a totális kontroll a romániai autópályákon és gyorsforgalmi utakon, a tervek szerint ugyanis 0‒24 órás megfigyelés alá vonják a forgalmat. Ráadásul a projekt már célegyenesben van, hiszen a 400 darab, radarfunkcióval is ellátott kamera beszerzésére, telepítésére és üzembe helyezésére kiírt közbeszerzési eljárás határideje március elejére esik.

Az új rendszerben immár nem a pillanatnyi tempó számít majd. A legnagyobb változás a sofőrök számára, hogy a büntetéseket a jövőben nem kizárólag a pillanatnyi sebességtúllépés, hanem az adott útszakaszon mért átlagsebesség alapján is kioszthatják majd. Ez a modell Nyugat-Európában már évek óta sikerrel működik, azonban nem kell messzire mennünk hasonló példáért, ugyanis a közelmúltban Bulgária is bevezette ezt a rendszert.

Azonban ahhoz, hogy az „átlagsebesség” koncepciója a gyakorlatban is működjön, fix telepítésű kamerahálózatra van szükség – amivel Románia még nem rendelkezik, emiatt ez a fejlesztés valóban nagy technológiai ugrást jelent.

A lényeg a közlekedők szempontjából egyszerű:

megszűnik a klasszikus „meglátom a traffipaxot, lassítok, majd gázt adok” módszer.

Mivel a rendszer két pont között méri az eltelt időt és a megtett utat, a méréshatáron belüli lassítás nem ment meg a csekktől, ha a szakasz egészén túl gyorsan hajtottunk.

A cél itt nem elsősorban a pénzbehajtás, hanem sokkal inkább a legveszélyesebb útszakaszok monitorozása és a balesetek visszaszorítása.

Teljesen megváltozott a sebességmérés Magyarországon, ráharaptak a polgármesterek a traffipaxok utódjára – ezért nem tisztességes

Nemcsak Romániában történtek változások ezen a téren, a sebességmérés Magyarországon jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt három évben a trafiboxok száma 200 fölé emelkedett, és hamarosan 280 fölé nő a jóváhagyott, telepítendő trafiboxok mennyisége.