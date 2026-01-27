Deviza
közlekedés
Románia
traffipax
autópálya
Magyarország
átlagsebesség

Erre jobb felkészülni a magyaroknak, már a túl magas átlagsebesség miatt is megy a csekk, képtelenség megúszni a traffipaxerdőt

Romániában az úthálózat mellett a sebességmérés is fejlődik. Az autópályákon már nemcsak sima traffipaxok vannak, hanem egyes útszakaszokon az átlagsebességet is monitorozzák.
VG
2026.01.27, 15:51
Frissítve: 2026.01.27, 16:11

Sok magyar autós számára növeli az utazás kényelmét a romániai autópálya-hálózat bővülése. 2025-ben 146 kilométerrel bővült a kiépített szakaszok száma keleti szomszédunknál. Ugyanakkor ezzel a modernizálással együtt jár a sebesség-ellenőrzés fejlesztése is, amit Romániában más filozófiával közelítenek meg, mint Magyarországon. Immár nemcsak a traffipaxtól kell tartanunk.

TraffipaxMD-720230623 Fertőszentmiklós Traffipaxot helyeztek ki több helyen is a városban Fotó: Máthé Daniella MD Kisalföld20230623 FertőszentmiklósTraffipaxot helyeztek ki több helyen is a városbanFotó: Máthé Daniella MDKisalföld
Nemcsak a traffipaxoktól kell tartanunk, Romániában egy újfajta mérést is bevezettek / Fotó: Máthé Daniella / Kisalföld

A Vezess arról számolt be, hogy jön a totális kontroll a romániai autópályákon és gyorsforgalmi utakon, a tervek szerint ugyanis 0‒24 órás megfigyelés alá vonják a forgalmat. Ráadásul a projekt már célegyenesben van, hiszen a 400 darab, radarfunkcióval is ellátott kamera beszerzésére, telepítésére és üzembe helyezésére kiírt közbeszerzési eljárás határideje március elejére esik.

Az új rendszerben immár nem a pillanatnyi tempó számít majd. A legnagyobb változás a sofőrök számára, hogy a büntetéseket a jövőben nem kizárólag a pillanatnyi sebességtúllépés, hanem az adott útszakaszon mért átlagsebesség alapján is kioszthatják majd. Ez a modell Nyugat-Európában már évek óta sikerrel működik, azonban nem kell messzire mennünk hasonló példáért, ugyanis a közelmúltban Bulgária is bevezette ezt a rendszert.

Azonban ahhoz, hogy az „átlagsebesség” koncepciója a gyakorlatban is működjön, fix telepítésű kamerahálózatra van szükség – amivel Románia még nem rendelkezik, emiatt ez a fejlesztés valóban nagy technológiai ugrást jelent.

A lényeg a közlekedők szempontjából egyszerű:

  • megszűnik a klasszikus „meglátom a traffipaxot, lassítok, majd gázt adok” módszer.
  • Mivel a rendszer két pont között méri az eltelt időt és a megtett utat, a méréshatáron belüli lassítás nem ment meg a csekktől, ha a szakasz egészén túl gyorsan hajtottunk.

A cél itt nem elsősorban a pénzbehajtás, hanem sokkal inkább a legveszélyesebb útszakaszok monitorozása és a balesetek visszaszorítása.

Teljesen megváltozott a sebességmérés Magyarországon, ráharaptak a polgármesterek a traffipaxok utódjára – ezért nem tisztességes

Nemcsak Romániában történtek változások ezen a téren, a sebességmérés Magyarországon jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt három évben a trafiboxok száma 200 fölé emelkedett, és hamarosan 280 fölé nő a jóváhagyott, telepítendő trafiboxok mennyisége.

Az önkormányzatoknak ugyanis lehetőségük nyílik sebességmérő berendezések beszerzésére, így a trafiboxok mellett fix sebességmérőket is vásárolnak és telepítenek saját városaikban. A trafiboxok azonban nincsenek mindig teljesen kihasználva, mivel a bennük lévő mobil sebességmérők száma korlátozott.

Az autósok természetesen akkor is lassítanak, ha a dobozokban nincs műszer (ezért tartják trükkösnek a traffipaxokat), azonban közelről könnyen kiszúrható, ha üresek. Ha pedig gyakrabban üresek, mint ahányszor ténylegesen mérnek bennük, akkor a helyi sofőrök alkalmazkodhatnak ehhez az állapothoz.

Emiatt egyre több helyen jelennek meg úgynevezett álkamerák, amelyek csak a látszatot keltik, de tényleges sebességmérést nem végeznek. Az Országos Rendőr-főkapitányság támogatja az önkormányzati beszerzéseket, mivel a sebesség-ellenőrző eszközök telepítése életeket menthet és növeli a közbiztonságot.

