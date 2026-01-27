Deviza
Amerika legnagyobb járműgyártója kiheverte az elektromos sokkot és visszatért a benzinfaló monstrumokhoz – nem kell szépíteni, úgy viszik őket, mint a cukrot

Megkönnyebbült Amerika legnagyobb autógyártója, hogy az elektromos átállást immár félvállról veheti, az ezzel járó pluszköltségeket már lekönyvelte, s így is maradt már pár milliárd dollár profitja az év végére. A General Motors a hagyományaira épít, s a benzinfaló SUV-k és pickupok gyártására fókuszál. Ez jót tesz a nyereségnek is, a GM idei terveinél már vastagon fogott a ceruza.
Kriván Bence
2026.01.27., 15:27

Az elektromos autókkal történő látványos szakítás után a General Motors (GM) egyre jobb üzleti mutatókkal rukkol ki. Az Egyesült Államok legnagyobb autógyártója a decemberrel zárult negyedévben 13 százalékkal, 2,84 milliárd dollárra növelte kiigazított adózás előtti profitját, elsősorban a népszerű városi terepjáróinak (SUV) és kisteherautóinak (pickup) köszönhetően, melyekből alacsonyabb árú változatokat is piacra dobtak.

General Motors GMC Hummer
A General Motors a GMC Hummer elektromos változatát is elkészítette tavaly / Fotó: NurPhoto via AFP

A várakozások feletti profitnövekedés, az idei üzleti célszámok publikálása és a most meghirdetett 6 milliárd dollár keretösszegű részvény-visszavásárlási program megtette a hatását, a detroiti autógyártó részvényárfolyama 6 százalékkal ugrott meg a New York-i tőzsdenyitást megelőzően. 

Letekerték a feszültséget a General Motorsnál

S hogy a hatos számnál maradjunk, a cég nagyjából ennyi milliárd dollárral maradt el az eredeti, a 2025-s üzleti évre vonatkozó profitcéljától, ami optimális esetben 8,3 milliárd dollár lett volna, de az elektromos autógyártáshoz kapcsolódó 6 milliárd dolláros leírás a 2,7 milliárd dolláros szintig húzta le. Ez azonban egyszeri tétel volt, idén már nem kell a hatásaival számolniuk. 

Az ominózus összegből jutott bőven a beszállítók kárpótlására is, ők ugyanis a General Motors korábbi igényeinek megfelelően magasabb darabszámra állították be a kapacitásaikat, amelyeknek a hasznosítása most akadályokba ütközik. 

A szerződések felbontása pedig pénzbe került, bár ennek a költségeiért áttételesen Donald Trump is felelős, aki 2025. szeptember 30-i hatállyal eltörölte az elektromos autók megvásárlásához vagy lízingeléséhez járó, 7500 dollárban maximált adótámogatást. Úgyhogy 

a villanyautó vásárlásában gondolkodók most egy kanyi vasat sem kapnak a vásárláshoz, 

ezzel Trump gyakorlatilag kirúgta a sámlit az elektromos átállásban érdekelt cégek alól, összezúzva a piacukat. A detroiti hármak, azaz

  • a General Motors,
  • a Ford
  • és a Stellantis

azonban nem építi le teljesen az elektromosautó-gyártást, csak jelentősen korlátozza, a profitérdekek ugyanis az SUV-k és a pickupok gyártása mellett szólnak. Azokból is a benzines modellekre. Észak-Amerikában ezeket viszik, mint a cukrot, a GM innen származó negyedéves, a tavalyelőttit enyhén meghaladó 2,24 milliárd dolláros nyereségét is az amerikai és a kanadai piac benzinfaló monstrumai dobták össze. 

General Motors New Energy Vehicle
A Chevrolet és a Buick márkanév még mindig jól cseng a kínai piacon, de a riválisok egyre szaporodnak /  Fotó: NurPhoto via AFP

Ezzel szemben a világ legnagyobb autópiacán, Kínában 513 millió dolláros negyedéves veszteséget szenvedtek, de ennek már örülni kell, hiszen a bázisidőszakban még 4 milliárd dolláros leírást kellett végrehajtaniuk. Azóta a kínai üzletet radikálisan átstrukturálták, a piaci igényeknek megfelelve. 

A General Motors gyakorlatilag elismerte, hogy alulmaradt a helyi gyártókkal a piacért vívott küzdelemben, s ehhez igazította kapacitásait és erőforrásait.

Negyedmillióval kevesebb autót tudtak csak eladni tavaly

Amerikában még a hitelezési kondíciók és a gazdasági bizonytalanság sem kedvezett a forgalomnak. A GM-nek egyébként 5,1 százalékkal kisebb, 45,3 milliárd dolláros negyedéves bevétellel kellett beérnie az évzáró három hónapban, míg a teljes évét 185,02 milliárdos forgalom jellemezte, ami 1,3 százalékos csökkenést takar. 

Az év során 3,799 millió autót értékesítettek, ez 211 ezerrel kevesebb a 2024-es darabszámnál. A negyedik negyedév 937 ezres volumene azért kiábrándító, 10 százalékos visszaesést jelent. Kínában az éves volumen 1,88 millió autó volt, negyvenezerrel kevesebb a bázisnál, s ez 7,1 százalékos piaci részesedésre volt elegendő.

 

Ezt a csorbát azonban kiköszörülhetik az idén, legalábbis a szándék megvan erre. Mint azt a kitekintésükben közölték, az idei adózás előtti korrigált nyereségüket 13–15 milliárd dollár közé tervezik, ami könnyen meghaladhatja a londoni LSEG tőzsdecsoport 13,39 milliárd dollárról szóló várakozását. 

A nettó nyereséget a 10,3–11,7 milliárd dolláros sávba várják. Bejelentették azt is, hogy az osztalékot 20 százalékkal tervezik megemelni.

