Délután 15 órától tart sajtótájékoztatót Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Ahogy beszámoltunk róla, a monetáris tanács a mai kamatdöntő ülésén nem nyúlt hozzá az alapkamathoz, ami változatlanul, immár tizenhat hónapja 6,5 százalékon áll. A döntés ugyan nem okozott meglepetést, de decemberben már résnyire kinyitotta az ajtót a kamatcsökkentések előtt a jegybank, így Varga Mihály várhatóan fontos jelzést küld arról, hogy mikortól indíthatja el a lazítást a jegybank.

Varga Mihály az aranytartalék növeléséről: nem tartanám ördögtől valónak / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság