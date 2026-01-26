Héják és galambok – ornitológiai kitekintő a jegybankokban

„Túl kevés”, „kivárnak”, „nem volt eléggé héja a jegybank”, „galambszemléletű kommunikáció” – ezek azok a megjegyzések, amelyeket a médiában gyakran hallunk, amikor a jegybankok kamatdöntéseit kommentálják. Mindemellett a döntéseket hajlamos a sajtó és néha mi magunk is magukkal a jegybankelnökökkel azonosítani, pedig a lépések mögött mindig ott vannak a monetáris tanácsok és a tanácstagok – a héják és galambok – a maguk súlyával és színességével.

Héják és galambok – a Fed enyhe galambtöbbséggel, de jelentős héjablokkal bír / Fotó: christianthiel.net / Shutterstock

A monetáris tanácsok kapcsán négy eltérő jegybanki kormányzási keretet szokás meghatározni és elemezni:

az egyszerű többségi (mediánszavazó) modellt, a konszenzusos modellt, a napirend-meghatározó modellt (amelyben az elnök irányítja a testület napirendjét), valamint a „diktátor” modellt (különösen befolyásos elnökkel).

A jegybankárok hagyományosan – különösen az Egyesült Államokban divatos módon – a monetáris konzervativizmusuk vagy liberalizmusuk alapján három csoportra oszthatók: galambokra, gerlékre és héjákra.

A monetáris politikai szakirodalomban ugyanis sajátos szakzsargon alakult ki, amit aztán a köznyelv is átvett: „galambnak” nevezik azt a döntéshozót, aki az alacsony kamatlábakat részesíti előnyben a gazdasági aktivitás fellendítése érdekében, „héjának” pedig azt, aki a kamatlábak emelésével az infláció megfékezésére összpontosít, még akkor is, ha ez hatással van a növekedésre és a foglalkoztatásra.

Régebben külön választották a „gerlék”-et is (ma inkább centristaként találkozhatunk velük), akik a két véglet között helyezkednek el, idővel azonban – hasonlóan világunk nemkívánatos kétpólusúságához – a galamb-héja beállítottság lett közkeletű a monetáris politikai testületi döntések elemzésében, pedig a centristák szerepe egyáltalán nem súlytalan.

A „héja-galamb” megkülönböztetés mögött valójában különböző preferenciák és kockázatfelfogások húzódnak meg, ami az elmúlt két évtizedben abban volt megfigyelhető, hogy a jegybankok nemegyszer nehezen mozdultak, vonakodtak elhagyni az éppen aktuális monetáris politikai rezsimet: nehezen vették rá magukat, hogy elkezdjék a kamat vágást-emelést, vagy éppen beszüntessék azt, ami felveti annak kérdését, milyen indokokkal igazolható ez az álláspont.