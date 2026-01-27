A budapesti tőzsde száguldását képtelenség megállítani, miközben bivalyerős a forint is

Újabb elképesztő napot nzárt a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a BUX kedden, miután ismét új csúcson zárult a kereskedés, ráadásul a forint is rég nem látott csúcsokra érkezett mind az euróval, mind a dollárral szemben.

Napok óta sorozatban dönti a csúcsokat a pesti tőzsde / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kedden a forgalom is kimagasló volt a pesti tőzsdén, és mind a négy blue chip erősödni tudott, de a legnagyobb emelkedést a Vivetech kiberbiztonsági cég papírjai produkálták. A cég több mint 8 százalékos drágulás után 292 forintos árfolyamon zárta a kereskedést.

Így ért új csúcsra a pesti tőzsde

A BÉT végül több mint 35 milliárd forintos forgalom mellett 0,66 százalékot erősödött és 127 493,86 ponton fejezte be a napot. A négy blue chip az alábbi eredményeket produkálta kedden:

az OTP a 40 ezer forintos álomhatár átlépése után az utolsó pillanatban visszaesett 39 900 forintra, de így is 0,13 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést.

A Mol 1,88 százalékos drágulás után 3910 forinton zárt.

A Richter 1,14 százalékot emelkedett és a nap végén 10 640 forintba került.

A Magyar Telekom 1,75 százalékos erősödés után 1980 forintos árfolyamon zárta a napot.

A Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntő ülésén változatlanul hagyta a 6,5 százalékos alapkamatot, miközben Varga Mihály jegybankelnök a kamatdöntést követő sajtótájékoztatón a vártnál szigorúbb hangot ütött meg, ami tovább repítette a forintot, mely már korábban is az elmúlt egy év egyik legjobban teljesítő devizájának számított.

Az euróval szemben a magyar deviza mintegy két éves csúcsra erősödött, az euró/forint árfolyam ugyanis a 380-as szint alá sülllyedt, míg a dollárral szemben az orosz-ukrán háború kezdete óta nem látott szinteken mozgott az árfolyam. A dollár-forint árfolyam kedd délután így 317,5 körül mozgott.