A Lázár Jánossal vívott csaták sem fékezték a Strabagot, óriási profitot vár az osztrák multi

A korábban vártnál jobb haszonkulcs mellett zárhatja a 2025-ös pénzügyi évet a Strabag – közölte az osztrák építőipari multi kedden. Az M31-es autópálya építését elrontó, majd Lázár János építési és közlekedési miniszter követelésére kijavító vállalat szerint a kamatfizetés és adó előtti (EBIT) haszonkulcs legalább 6,5 százalék lehet a tavalyi évre, miközben a bevétel elérheti a 20,4 milliárd eurót.

A németországi projektek dobták meg a Strabag eredményét / Fotó: Simlinger / Shutterstock

A cégvezetés szerint ez mintegy 6 százalékos éves növekedés az árbevétel szempontjából, amit egyebek mellett németországi és más nemzetközi nagy projektek pozitív hatásai hajtottak – jelenti a Tradingview. A tavalyi év végének enyhe időjárása ugyancsak segítette a kapacitások szélesebb körű kihasználását Németországban.

A bejelentés hatására a Strabag árfolyama kilőtt az osztrák tőzsdén, a cég papírjai kedd délutánra már a 87 eurót is meghaladták az előző napi 80,6 eurós záróár után. A Strabag így több mint 8 százalékot erősödött kedden, de az árfolyam még mindig elmarad a tavaly augusztusi 92,2 eurós csúcstól.

A céget az idei évben is segítheti a németországi infrastrukturális beruházások hátszele, ugyanakkor ha hihetünk Lázár Jánosnak, az építőipari cég Magyarországon nem számíthat sok megrendelésre a következő években. A Strabag február 12-én közli a tavalyi eredményeit.