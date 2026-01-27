Továbbra is kivárás játszik a Magyar Nemzeti Bank, a monetáris tanács a mai kamatdöntő ülésén változatlanul 6,5 százalékon tartotta az alapkamatot. A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők sem számítottak lazításra, tehát a mai döntés nem okozott meglepetést, annak ellenére sem, hogy a jegybank a tavaly decemberi kamatdöntő ülésén már résnyire kinyitotta az ajtót a kamatcsökkentések előtt.

Magyar Nemzeti Bank: itt a várva várt kamatdöntés Fotó: Vémi Zoltán

Varga Mihály elnök a decemberi kamatdöntést követő szokásos sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a következő hónapoktól adatvezérelt üzemmódra tér át a jegybank, azaz hónapról hónapra, a beérkező adatok és pénzpiaci fejlemények fényében hozza meg a döntését.

A jegybankelnök szavai egyértelműen kommunikációs fordulatként értékelhetők, az elmúlt bő egy évben ugyanis kifejezetten szigorú hangvétel jellemezte az MNB-t, kizárva a lehetőségét is a lazításnak. Varga Mihály bejelentése után tehát egyre nagyobb a valószínűsége a következő hónapoban, hogy hozzányúl a kamatokhoz.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza korábban azt mondta a Világgazdaságnak, ugyan a jegybanki kommunikáció decemberben éles fordulatot vett, szerinte még nem érkezett el a kamatcsökkentés ideje, amit azzal indokolt, az MNB várhatóan megvárja az év eleji átárazások mértékét, és az első egy-két-három havi inflációs adatot, ez pedig már önmagában kizárta a januári kamatcsökkentés lehetőségét.

Az inflációban ráadásul mindig nagy szerepük van az árrésstopoknak. Jelenleg február 28-ig van érvényben az élelmiszerekre és drogériás termékekre kivetett árrésstop, de ha kivezetésre kerülnek, az egy ugrás jelentene e követő hónapokban. Ám ennek mértékét egyelőre nehéz látni, Regős szerint lehet nagyon alacsony is, de lehet 1,5 százalékpont is. Az optimista forgatókönyvet valószínűsítik Varga Mihály szavai, a jegybankelnök azt mondta, hogy az árrésstopok kivezetésének kisebb lenne a hatása, mint amekkorát a bevezetésük jelentett.

"Ha a kormány úgy dönt, hogy megszünteti az árrésstopokat, nem hiszem, hogy másfél százalékponttal nő az infláció Magyarországon" – fogalmazott a decemberi kamatdöntést követően, ami azzal magyarázott, hogy a gazdaság hosszú távon alkalmazkodik az ilyen típusú bevatkozásokhoz. És az sem lehet biztosra venni, hogy egyáltalán kivezetésre kerülnek. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Indexnek adott interjújában azt pedzegette, hogy hosszabb távon is szabályozhatja a kormány bizonyos termékek árrését