LaLiga
spanyol labdarúgó-válogatott
sportközvetítés

Pénzt fizet a besúgásért a helyi futballszövetség: közel húszezer forintos jutalom jár az illegálisan meccset adó kocsmák feljelentéséért

Új módszerrel próbálja visszaszorítani az illegális sportközvetítéseket a spanyol élvonal: pénzt ad azoknak, akik lebuktatják az engedély nélkül focit sugárzó vendéglátóhelyeket. A spanyol labdarúgó-szövetség így közvetlen anyagi ösztönzővel vonja be a szurkolókat a kalózközvetítések elleni küzdelembe.
Zováthi Domokos
2026.02.02., 13:36

A sportközvetítésekhez kapcsolódó illegális tartalomfogyasztás évek óta az európai futball egyik legsúlyosabb gazdasági problémája, amely közvetlenül érinti a ligákat, a klubokat, a jogtulajdonosokat és a legális piacon működő vendéglátóhelyeket is. A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot szervező LaLiga most új, a korábbiaknál direktebb eszközzel próbál fellépni a jelenség ellen: pénzt ajánl azoknak, akik bejelentik az engedély nélkül mérkőzéseket sugárzó bárokat.

World Cup 2022 - Costa Rica - Germany - Fans in Mallorca spanyol futball meccs kocsma
Foghatják a fejüket a spanyol szurkolók: a liga arra buzdítja őket, jelentsék fel kedvenc kocsmáikat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A rendszer lényege, hogy a liga 50 eurót – mintegy 19 ezer forintot – fizet minden olyan bejelentésért, amely egy későbbi ellenőrzés során megalapozottnak bizonyul.

A bejelentéseket egy dedikált online felületen lehet megtenni, a szükséges adatok és bizonyítékok feltöltésével. A jutalom kizárólag akkor jár, ha a vendéglátóhely valóban jogosulatlanul közvetíti a mérkőzéseket.

A spanyol szövetség szerint gazdasági szempontból a lépés egyértelműen a közvetítési jogok védelmét szolgálja. A LaLiga bevételeinek jelentős része a televíziós és digitális jogdíjakból származik, ezek értékét pedig közvetlenül rontja, ha a tartalom nagy számban jelenik meg illegális csatornákon vagy jogosulatlan nyilvános vetítéseken.

A liga számításai szerint a vendéglátóipari kalózközvetítések évente több százmillió eurós kárt okoznak a spanyol futball egészének.

A kezdeményezés másik célja a piaci egyensúly helyreállítása. Azok a bárok és éttermek, amelyek szabályosan fizetnek a közvetítési jogokért, jelentős költséget vállalnak, miközben versenyhátrányba kerülnek azokkal szemben, akik illegálisan, jóval olcsóbban jutnak ugyanahhoz a tartalomhoz. A liga érvelése szerint a bejelentési rendszer hosszabb távon a jogkövető szereplők pozícióját erősítheti.

Kiakadtak a spanyol szurkolók

A lépés ugyanakkor társadalmi vitát is kiváltott Spanyolországban. Szurkolói fórumokon és közösségi felületeken sokan bírálják a programot, „besúgórendszerként” jellemezve azt, míg mások inkább a magas közvetítési díjakat és előfizetési árakat látják a kalózközvetítések fő okának. Gazdasági szemmel nézve ez arra utal, hogy a kínálati oldali szigorítás önmagában nem feltétlenül elég:

  • a fizetési hajlandóság
  • és az ár-érték arány

kérdése továbbra is meghatározó marad. A LaLiga új eszköze így egyszerre jogvédelmi, piacszervezési és bevételbiztosítási lépés. Hogy az 50 eurós ösztönző valóban érezhetően csökkenti-e az illegális vendéglátóipari közvetítések számát, az csak hosszabb távon derül ki, de az biztos, hogy a spanyol futball gazdasági érdekei védelmében egyre keményebb, egyre direktebb módszerek kerülnek előtérbe.

Fogékony az újításokra: a tech világban is nyomul a LaLiga

Ahogy azt korábban megírtuk, a világszerte terjeszkedő argentin Globant szoftvercéggel hoz létre egyebek között adatelemzéssel és szurkolói elkötelezettség fokozásával foglalkozó technológiai vegyesvállalatot a Primera División. Az üzlet pénzügyi feltételeit nem hozták nyilvánosságra. Az adatelemzés és a valós idejű statisztikák világszerte egyre nagyobb teret nyernek a különböző sportligákban. Emellett sok olyan előre jelző modellt fejlesztenek, amelyek támogatják a taktikával és a játékosok edzésével kapcsolatos döntéshozatalt. 

Az adatokat a szurkolói elkötelezettség fokozása és a merchandisingbevételek növelése érdekében is elemzik.

A Globant, amelynek az ügyfelei közé tartozik egyebek között a Google és a Disney, a LaLiga tech termékeinek és szolgáltatásainak, például a kalózkodás elleni eszközöknek és az adatelemzésnek a bővítésében segít majd.

