Pénzt fizet a besúgásért a helyi futballszövetség: közel húszezer forintos jutalom jár az illegálisan meccset adó kocsmák feljelentéséért

A sportközvetítésekhez kapcsolódó illegális tartalomfogyasztás évek óta az európai futball egyik legsúlyosabb gazdasági problémája, amely közvetlenül érinti a ligákat, a klubokat, a jogtulajdonosokat és a legális piacon működő vendéglátóhelyeket is. A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot szervező LaLiga most új, a korábbiaknál direktebb eszközzel próbál fellépni a jelenség ellen: pénzt ajánl azoknak, akik bejelentik az engedély nélkül mérkőzéseket sugárzó bárokat.

Foghatják a fejüket a spanyol szurkolók: a liga arra buzdítja őket, jelentsék fel kedvenc kocsmáikat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A rendszer lényege, hogy a liga 50 eurót – mintegy 19 ezer forintot – fizet minden olyan bejelentésért, amely egy későbbi ellenőrzés során megalapozottnak bizonyul.

A bejelentéseket egy dedikált online felületen lehet megtenni, a szükséges adatok és bizonyítékok feltöltésével. A jutalom kizárólag akkor jár, ha a vendéglátóhely valóban jogosulatlanul közvetíti a mérkőzéseket.

A spanyol szövetség szerint gazdasági szempontból a lépés egyértelműen a közvetítési jogok védelmét szolgálja. A LaLiga bevételeinek jelentős része a televíziós és digitális jogdíjakból származik, ezek értékét pedig közvetlenül rontja, ha a tartalom nagy számban jelenik meg illegális csatornákon vagy jogosulatlan nyilvános vetítéseken.

A liga számításai szerint a vendéglátóipari kalózközvetítések évente több százmillió eurós kárt okoznak a spanyol futball egészének.

A kezdeményezés másik célja a piaci egyensúly helyreállítása. Azok a bárok és éttermek, amelyek szabályosan fizetnek a közvetítési jogokért, jelentős költséget vállalnak, miközben versenyhátrányba kerülnek azokkal szemben, akik illegálisan, jóval olcsóbban jutnak ugyanahhoz a tartalomhoz. A liga érvelése szerint a bejelentési rendszer hosszabb távon a jogkövető szereplők pozícióját erősítheti.

Kiakadtak a spanyol szurkolók

A lépés ugyanakkor társadalmi vitát is kiváltott Spanyolországban. Szurkolói fórumokon és közösségi felületeken sokan bírálják a programot, „besúgórendszerként” jellemezve azt, míg mások inkább a magas közvetítési díjakat és előfizetési árakat látják a kalózközvetítések fő okának. Gazdasági szemmel nézve ez arra utal, hogy a kínálati oldali szigorítás önmagában nem feltétlenül elég:

a fizetési hajlandóság

és az ár-érték arány

kérdése továbbra is meghatározó marad. A LaLiga új eszköze így egyszerre jogvédelmi, piacszervezési és bevételbiztosítási lépés. Hogy az 50 eurós ösztönző valóban érezhetően csökkenti-e az illegális vendéglátóipari közvetítések számát, az csak hosszabb távon derül ki, de az biztos, hogy a spanyol futball gazdasági érdekei védelmében egyre keményebb, egyre direktebb módszerek kerülnek előtérbe.