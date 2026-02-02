Pénzt fizet a besúgásért a helyi futballszövetség: közel húszezer forintos jutalom jár az illegálisan meccset adó kocsmák feljelentéséért
A sportközvetítésekhez kapcsolódó illegális tartalomfogyasztás évek óta az európai futball egyik legsúlyosabb gazdasági problémája, amely közvetlenül érinti a ligákat, a klubokat, a jogtulajdonosokat és a legális piacon működő vendéglátóhelyeket is. A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot szervező LaLiga most új, a korábbiaknál direktebb eszközzel próbál fellépni a jelenség ellen: pénzt ajánl azoknak, akik bejelentik az engedély nélkül mérkőzéseket sugárzó bárokat.
A rendszer lényege, hogy a liga 50 eurót – mintegy 19 ezer forintot – fizet minden olyan bejelentésért, amely egy későbbi ellenőrzés során megalapozottnak bizonyul.
A bejelentéseket egy dedikált online felületen lehet megtenni, a szükséges adatok és bizonyítékok feltöltésével. A jutalom kizárólag akkor jár, ha a vendéglátóhely valóban jogosulatlanul közvetíti a mérkőzéseket.
A spanyol szövetség szerint gazdasági szempontból a lépés egyértelműen a közvetítési jogok védelmét szolgálja. A LaLiga bevételeinek jelentős része a televíziós és digitális jogdíjakból származik, ezek értékét pedig közvetlenül rontja, ha a tartalom nagy számban jelenik meg illegális csatornákon vagy jogosulatlan nyilvános vetítéseken.
A liga számításai szerint a vendéglátóipari kalózközvetítések évente több százmillió eurós kárt okoznak a spanyol futball egészének.
A kezdeményezés másik célja a piaci egyensúly helyreállítása. Azok a bárok és éttermek, amelyek szabályosan fizetnek a közvetítési jogokért, jelentős költséget vállalnak, miközben versenyhátrányba kerülnek azokkal szemben, akik illegálisan, jóval olcsóbban jutnak ugyanahhoz a tartalomhoz. A liga érvelése szerint a bejelentési rendszer hosszabb távon a jogkövető szereplők pozícióját erősítheti.
Kiakadtak a spanyol szurkolók
A lépés ugyanakkor társadalmi vitát is kiváltott Spanyolországban. Szurkolói fórumokon és közösségi felületeken sokan bírálják a programot, „besúgórendszerként” jellemezve azt, míg mások inkább a magas közvetítési díjakat és előfizetési árakat látják a kalózközvetítések fő okának. Gazdasági szemmel nézve ez arra utal, hogy a kínálati oldali szigorítás önmagában nem feltétlenül elég:
- a fizetési hajlandóság
- és az ár-érték arány
kérdése továbbra is meghatározó marad. A LaLiga új eszköze így egyszerre jogvédelmi, piacszervezési és bevételbiztosítási lépés. Hogy az 50 eurós ösztönző valóban érezhetően csökkenti-e az illegális vendéglátóipari közvetítések számát, az csak hosszabb távon derül ki, de az biztos, hogy a spanyol futball gazdasági érdekei védelmében egyre keményebb, egyre direktebb módszerek kerülnek előtérbe.
Fogékony az újításokra: a tech világban is nyomul a LaLiga
Ahogy azt korábban megírtuk, a világszerte terjeszkedő argentin Globant szoftvercéggel hoz létre egyebek között adatelemzéssel és szurkolói elkötelezettség fokozásával foglalkozó technológiai vegyesvállalatot a Primera División. Az üzlet pénzügyi feltételeit nem hozták nyilvánosságra. Az adatelemzés és a valós idejű statisztikák világszerte egyre nagyobb teret nyernek a különböző sportligákban. Emellett sok olyan előre jelző modellt fejlesztenek, amelyek támogatják a taktikával és a játékosok edzésével kapcsolatos döntéshozatalt.
Az adatokat a szurkolói elkötelezettség fokozása és a merchandisingbevételek növelése érdekében is elemzik.
A Globant, amelynek az ügyfelei közé tartozik egyebek között a Google és a Disney, a LaLiga tech termékeinek és szolgáltatásainak, például a kalózkodás elleni eszközöknek és az adatelemzésnek a bővítésében segít majd.