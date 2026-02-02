Brüsszel beismerést tett, vége az időhúzásnak: átírják a számokat, újra jöhetnek Magyarországra az uniós források

A Hun-Ren Magyar Kutatási Hálózat hivatalos értesítést kapott az Európai Bizottságtól, amely szerint a hálózat jogi átalakulásának elismeréseként az önálló jogi személy Hun-Ren kutatási intézmények igényelhetik az uniós kutatási és innovációs pályázatokhoz szükséges partnerazonosítókat (Participant Identification Code – PIC) – írja közleményében a Hun-Ren.

Közelebb kerültek a Hun-Ren intézményei az uniós pályázatokhoz / Fotó: Hun-Ren Magyar Kutatási Hálózat / Facebook

A Hun-Ren és 15 kutatási intézménye a 2025. októberi jogi átalakulása után – a Hun-Ren törvény értelmében – kezdeményezte az Európai Bizottság Central Validation Service-nél (CVS) az uniós pályázatokban való részvételt biztosító jogi azonosítói módosítását és pályázati jogosultsága megerősítését. Bár a döntés hosszabb időt vett igénybe a vártnál, a Hun-Ren intenzív egyeztetéseinek eredményeként megérkezett a bizottság egyértelmű válasza: az új jogi formában működő Hun-Ren kutatási intézmények jogosultak az uniós pályázatokhoz szükséges azonosítókra (PIC), és megkezdhetik azok igénylését. A Hun-Ren vezetése arra kérte intézményeit, hogy mihamarabb regisztráljanak az új PIC-számokra, és ehhez minden szakmai segítséget és támogatást megad.

Önálló pályázati jogosultság

Brüsszel tehát elismerte a kutatási intézmények önálló jogi személyiségét és az eddigihez hasonló, önálló pályázati jogosultságát. Az Európai Bizottság által ideiglenesen blokkolt PIC regisztrációs számokat így – egy adminisztratív folyamat keretében – újak váltják fel. A bizottság ígérete szerint ez a megoldás garantálja, hogy a folyamatban lévő pályázatok zavartalanul folytatódhassanak, és a kutatási intézmények új pályázatokon is részt vehessenek. A hivatalos tájékoztatóban a technikai módosítások lépéseit is részletesen ismertették, és biztosították a folyamat támogatását.

Az elmúlt hetekben a Hun-Ren elsődleges célja volt, hogy megállapodjon az Európai Bizottsággal, biztosítva

a zajló uniós kutatási programok zavartalan folytatását,

újakban való részvételt,

valamint választ találva a magyar kutatói közösségben felmerülő bizonytalanságokra.

A Hun-Ren bízik abban, hogy a kutatási intézmények önálló új pályázati azonosítóit a szokásos validációs eljárásrend szerint a bizottság mihamarabb jóváhagyja. Ez teljes összhangban van a hazai jogszabályi környezettel, tiszteletben tartja a kutatási intézmények jogi önállóságát, és hosszú távon kiszámítható, jogbiztonságot nyújtó működési keretet jelent a Hun-Ren teljes kutatói hálózata számára az uniós pályázati rendszerben való részvételhez.