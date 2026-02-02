Támadás helyett inkább tárgyal Donald Trump: eltűnt a geopolitikai kockázat, szabadesésben az olajár

Miután Donald Trump amerikai elnök arról számolt be, hogy támadás helyett inkább tárgyal az Egyesült Államok Iránnal, hétfőn kiárazódott a geopolitikai kockázat az olaj árfolyamából.

Az olaj piacát idén a geopolitikai kérdések mozgatták/Fotó: Dave Jonasen / Shutterstock

Eltűnt a geopolitikai kockázat az olaj árából

Az üzemanyaggyártáshoz kulcsfontosságú nyersanyag árának esése az autósok számára is kedvező fejlemény, hiszen ez a benzinkutakon is érezhető lesz remélhetőleg. Hétfőn a Bloomberg beszámolója szerint a Brent olajfajta ára egy ponton 7 százalékos mínuszban is járt, mielőtt némiképp visszaerősödött volna. A 66 dollár fölötti hordónkénti ár azért így is elmarad a pénteki, 70 dollár fölött is járó csúcsoktól.

A hétvégén Trump elhessegette az Irán élén álló Hámenei ajatollah regionális háborúról szóló fenyegetéseit, helyette abbéli reményét fejezte ki, hogy sikerül megállapodnia a perzsa ország vezetőivel. Némi geopolitikai kockázat azonban továbbra is maradhatott az árakban, hiszen a Brent a hétfői zuhanás ellenére is 8 százalékot emelkedett az év eleje óta, miközben

a túlkínálatról szóló előrejelzések nem változtak érdemben.

Elemzők szerint a mostani áresés hátterében nem alapvető változások állnak, egyszerűen arról van szó, hogy a piac kiárazott egy olyan kockázatot, ami nem következett be. Egyesek szerint az energiaárak esésében szerepet játszott az árupiacok pénteken kezdődött és hétfőn is tartó lejtmenete, amit a nemesfémek vezettek, melyek sokat visszaadtak az utóbbi napok nyereségéből pénteken és hétfőn.

Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség enyhülése mellett az olaj árának esésében fontos szerepet játszhatott a dollár erősödése is, mióta Trump bejelentette, hogy Kevin Warsh lehet a Fed új elnöke Jerome Powell mandátumának lejárta után. A geopolitikai feszültségek enyhülése nemcsak az olaj, de a földgáz árát is mérsékelte, hiszen az európai viszonyítási pontként használt TTF holland gáztőzsdén több mint 10 százalékot esett a gázár, mely így visszatért a 35 euró/MWh szint alá.