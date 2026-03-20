Dollármilliárdokat érő amerikai AI-technológiát csempésztek Kínába. A botrányban az Nvidia neve is felmerült

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium csütörtökön bejelentette, hogy a mesterségesintelligencia- (AI) szervereket gyártó Super Micro Computer Inc (SMCI.O) vállalathoz köthető három személyt, köztük a vállalat társalapítóját azzal vádolják, hogy legalább 2,5 milliárd dollár értékű amerikai AI-technológia csempészetében segédkeztek, megsértve az exporttörvényeket. A vádak szerint a dolgozók amerikai gyártmányú szervereket küldtek Tajvanon keresztül Délkelet-Ázsia más országaiba, majd onnan jelöletlen dobozokba csomagolva továbbküldték Kínába – számolt be a Reuters.

Az AI-botrányban az Nvidia neve is felmerült

Az Amerikai Egyesült Államok 2022 óta exportkorlátozásokat vezetett be Kínával szemben a fejlett AI-csipekre vonatkozóan – írta cikkében az Origo. A letartóztatások hírére a Super Micro részvényei 8 százalékot estek, még annak ellenére is, hogy maga a cég nem került eljárás alá, és együttműködik a nyomozásban.

A kaliforniai székhelyű Super Micro olyan számítógépeket épít, amelyek a régió legnagyobb cégei, például az Nvidia, az Intel és az Advanced Micro Devices chipjeit használják.

Annak az Nvidiának, amely 2025 júliusában a világ első vállalata lett, melynek piaci kapitalizációja – azaz a részvénykereskedés alapján számított aktuális értéke – elérte a 4 ezermilliárd dollárt. A vállalat sikerét annak köszönheti, hogy a mesterséges intelligenciáknál használt csipek megkerülhetetlen beszállítója lett. A hírekre reagálva az Nvidia nyilatkozatában kijelentette, hogy a cég számára az amerikai exporttörvények „szigorú betartása” kiemelt prioritás. Az ellenőrzött amerikai számítógépek illegális Kínába csempészése pedig minden tekintetben vesztes vállalkozás, és az Nvidia semmilyen szolgáltatást vagy támogatást nem nyújt az ilyen műveletekhez – írták.