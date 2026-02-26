Deviza
Az Nvidia megállíthatatlan, olyan gigantikus profitot villantott, ami minden képzeletet felülmúl

A világ legmodernebb és legdrágább csipjeit gyártó Nvidia töretlen növekedését komoly veszély egyelőre nem fenyegeti, de a riválisok azért már kezdenek mozgolódni. A mesterséges intelligencia csipek fő szállítójának számító Nvidia tavaly 37 163 milliárd forintnyi tiszta nyereséget ért el.
Kriván Bence
2026.02.26, 00:20

Egyelőre semmi sem állítja meg az Nvidia száguldását, a világ legértékesebb tőzsdecége a várakozásokat felülmúló gyorsjelentést tett közzé a szerdai New York-i tőzsdezárást követően, s a kitekintésében is pozitív üzeneteket küldött a piacnak. Amely díjazta is ezt, amit jól jelez a szuperintelligens csipek tervezésétől és gyártásáról ismert amerikai társaság részvényárfolyamának 3 százalékos erősödése, amiből később 2 százalékot visszaadott. 

Nvidia,Gpu,Chip,Close,Up.,Graphic,Card,Of,Computer,Circuit
Az Nvidia az MI-csipek első számú szállítójának számít / Fotó: alexgo.photography / Shutterstock

A mesterséges intelligencia (MI) alkalmazások futtatásához szükséges csipekre hatalmas az igény, s ez nem fog változni a jövőben sem. A februárral indult új üzleti negyedévre az Nvidia 78 milliárd dolláros árbevétellel tervez, ettől 2 százalékkal térhet el mindkét irányban. 

Az Nvidia dúskál a megrendelésekben

A londoni LSEG tőzsdecsoport elemzői konszenzusa csak 72,6 milliárd dolláros forgalmat valószínűsített. A befektetők azt méricskélik, hogy az Nvidia Big Techbe tartozó vállalatoktól beérkező megrendelései hogyan alakultak, az emelkedő trendet nem veszélyezteti-e valamilyen külső körülmény. Nos egyelőre nincs komolyabb veszélyforrás, hiszen 

  • a Microsoft,
  • az Alphabet
  • az Amazon.com
  • és a Meta Platforms

idei együttes MI-költése elérheti a 630 milliárd dollárt, s ennek jó részét az Nvidia fölözi le, mivel egyelőre ő egyedül tud megfelelő minőségű MI-csipeket gyártani. Az idilli állapotok azonban nem tartanak örökké, kisebb riválisuk, az AMD várhatóan még idén bemutat egy új nagy teljesítményű MI-szervert, és ennek szállítására már előszerződéseket is kötött az Nvidia olyan hagyományos ügyfeleivel, mint a Meta Platforms. 

Ébredeznek a riválisok, de komoly ellenfél egyelőre nincs

A vásárlóknak is az az érdekük, hogy valós verseny alakulhasson ki a piacon, ne a szűkös kínálat határozza meg az árakat. Eközben az Alphabethez tartozó Google is fő riválissá vált, miután megállapodást kötött arról, hogy a Claude chatbot készítőjét, az Anthropicot ellátja saját, TPU-knak nevezett csipjeivel. A Google csipjei iránt a Meta is élénken érdeklődik.

Nvidia's CEO Jensen Huang Unveils New Innovations At CES 2025
Jensen Huang Nvidia alapító-vezérigazgató szerint töretlen marad a növekedésük / Fotó: NurPhoto via AFP

Visszatérve az Nvidia januárral zárult üzleti negyedévének főbb számaihoz, a cég 68,12 milliárd dolláros árbevételt ért el, ez 73 százalékkal több az egy évvel korábbinál, és felülmúlja a 66,21 milliárd dollárról szóló elemzői konszenzust.

Mondani sem kell, hogy az Nvidia valamennyi fontos mutatója egyben új rekordot is jelent. A 39,55 milliárd dolláros tiszta nyereség 79 százalékos pluszt takar. A teljes üzleti évet 65 százalékkal magasabb, 215,9 milliárd dolláros bevétel jellemezte, 

az adózott nyereség pedig 116,9 milliárd dollár volt, ez utóbbi 58 százalékos előrelépést jelent.

 Összehasonlításképpen: az Nvidia a januárral lezárt üzleti évében megtermelt tiszta nyeresége Guatemala, Angola vagy a Dominikai Köztársaság teljes éves GDP-jével mérhető össze.

