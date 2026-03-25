Egy kicsit eklektikus atomerőműve lesz Üzbegisztánnak, magyar cég is beszáll az építésébe

Március 24-én Taskentben aláírták a Roszatom Állami Rt. és az Üzbég Köztársaság Minisztertanácsa alá tartozó atomenergia-ügynökség (Uzatom) közötti nukleáris és kapcsolódó területeken folytatott együttműködés ütemtervét, valamint egy kiegészítő megállapodást az atomerőmű építési szerződéséhez. A dokumentumokat Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója és Azim Ahmedhadzsajev, az Uzatom igazgatója írta alá.

Indul az üzbég atomerőmű építése / Fotó: Roszatom

Üzbegisztán belép az atomerőművet üzemeltetők klubjába

Az ütemterv az atomerőmű építési projektjének minden kulcsfontosságú együttműködési területét lefedi, beleértve a személyzet képzését, a modern nukleáris technológiákkal kapcsolatos lakossági ismeretek bővítését és egy jövőbeli „atomváros” létrehozását az erőmű területén. A szerződéshez csatolt, az ütemtervvel együtt aláírt kiegészítő megállapodás egy új, integrált atomerőmű-konfigurációt ír elő.

A projekt két nagy kapacitású, VVER-1000 III+ generációs reaktorokon alapuló erőművi blokkot és két RITM-200N reaktorokkal rendelkező erőművi blokkot foglal magában, egyenként 55 megawatt kapacitással.

Teljes üzembe helyezése után az atomerőmű évente körülbelül 17,2 milliárd kilowattóra áramot fog termelni, ami Üzbegisztán teljes energiafogyasztásának akár a 14 százalékát is kiteheti.

A Jizzah régió Faris járásában lévő építési területen megkezdődött a talaj kiegyenlítését célzó betonozás egy RITM-200N reaktorral szerelt kis teljesítményű atomerőművi blokkhoz. Pavel Bezrukov, az Atomsztrojekszport üzbég projektjének alelnöke és igazgatója, valamint Abdizhamil Kalmuratov, az Üzbég Köztársaság Atomerőmű-építési Igazgatóságának igazgatója kezdte meg a betonozást. A munka során körülbelül 900 köbméter betont öntenek, a betonöntéssel áprilisban kívánnak végezni. Ezután kiegyenlítik a reaktorépület alapjait, megtörténik a vízszigetelés, és jönnek a további földmunkák. Az építkezés következő kulcsfontosságú eseménye a reaktorépület alaplapja első betonjának öntése lesz.

A konkrét munkálatok előkészítéseként engedélyt kaptak két RITM-200N reaktorblokkból álló energiatermelő blokk telepítésére. Ez a fontos döntés hivatalossá teszi a kiválasztott helyszínt, és lehetővé teszi egy kis atomerőmű teljes körű építésének megkezdését a jóváhagyott kombinált atomerőmű-konfiguráción belül. Az engedélyt a nemzeti előírásoknak és a nemzetközi biztonsági szabványoknak megfelelően adták ki.

Az integrált atomerőmű építésére vonatkozó útiterv és megállapodás aláírása, valamint az azt követő betonmunkák megkezdése a telephelyen Üzbegisztán vezető szerepének megszerzését jelzi a globális nukleáris energia területén. Az ország egy egyedülálló projektet indít, amely hozzájárul a társadalmi-gazdasági növekedéshez, és évtizedekre megerősíti technológiai szuverenitását.