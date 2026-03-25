Egy kicsit eklektikus atomerőműve lesz Üzbegisztánnak, magyar cég is beszáll az építésébe

Majdani magyar beszállítással megkezdődött az üzbegisztáni atomerőmű építése. A létesítmény több technológiát ötvöz majd. Az atomerőmű a Roszatom tervei alapján és az orosz társaság kivitelezésében épül, és lesz egy érdekessége: két-két különböző típusú reaktora lesz.
2026.03.25, 08:10
Frissítve: 2026.03.25, 09:27

Március 24-én Taskentben aláírták a Roszatom Állami Rt. és az Üzbég Köztársaság Minisztertanácsa alá tartozó atomenergia-ügynökség (Uzatom) közötti nukleáris és kapcsolódó területeken folytatott együttműködés ütemtervét, valamint egy kiegészítő megállapodást az atomerőmű építési szerződéséhez. A dokumentumokat Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója és Azim Ahmedhadzsajev, az Uzatom igazgatója írta alá.

Indul az üzbég atomerőmű építése / Fotó: Roszatom 

Üzbegisztán belép az atomerőművet üzemeltetők klubjába

Az ütemterv az atomerőmű építési projektjének minden kulcsfontosságú együttműködési területét lefedi, beleértve a személyzet képzését, a modern nukleáris technológiákkal kapcsolatos lakossági ismeretek bővítését és egy jövőbeli „atomváros” létrehozását az erőmű területén. A szerződéshez csatolt, az ütemtervvel együtt aláírt kiegészítő megállapodás egy új, integrált atomerőmű-konfigurációt ír elő. 

A projekt két nagy kapacitású, VVER-1000 III+ generációs reaktorokon alapuló erőművi blokkot és két RITM-200N reaktorokkal rendelkező erőművi blokkot foglal magában, egyenként 55 megawatt kapacitással.

Teljes üzembe helyezése után az atomerőmű évente körülbelül 17,2 milliárd kilowattóra áramot fog termelni, ami Üzbegisztán teljes energiafogyasztásának akár a 14 százalékát is kiteheti.

A Jizzah régió Faris járásában lévő építési területen megkezdődött a talaj kiegyenlítését célzó betonozás egy RITM-200N reaktorral szerelt kis teljesítményű atomerőművi blokkhoz. Pavel Bezrukov, az Atomsztrojekszport üzbég projektjének alelnöke és igazgatója, valamint Abdizhamil Kalmuratov, az Üzbég Köztársaság Atomerőmű-építési Igazgatóságának igazgatója kezdte meg a betonozást. A munka során körülbelül 900 köbméter betont öntenek, a betonöntéssel áprilisban kívánnak végezni. Ezután kiegyenlítik a reaktorépület alapjait, megtörténik a vízszigetelés, és jönnek a további földmunkák. Az építkezés következő kulcsfontosságú eseménye a reaktorépület alaplapja első betonjának öntése lesz.
A konkrét munkálatok előkészítéseként engedélyt kaptak két RITM-200N reaktorblokkból álló energiatermelő blokk telepítésére. Ez a fontos döntés hivatalossá teszi a kiválasztott helyszínt, és lehetővé teszi egy kis atomerőmű teljes körű építésének megkezdését a jóváhagyott kombinált atomerőmű-konfiguráción belül. Az engedélyt a nemzeti előírásoknak és a nemzetközi biztonsági szabványoknak megfelelően adták ki. 
Az integrált atomerőmű építésére vonatkozó útiterv és megállapodás aláírása, valamint az azt követő betonmunkák megkezdése a telephelyen Üzbegisztán vezető szerepének megszerzését jelzi a globális nukleáris energia területén. Az ország egy egyedülálló projektet indít, amely hozzájárul a társadalmi-gazdasági növekedéshez, és évtizedekre megerősíti technológiai szuverenitását.

Több külföldi cég is beszállíthat

A legelső előkészületekről a Világgazdaság már tavaly októberben részletesen írt. A mai bejelentés kapcsán Azim Ahmedhadzsajev Taskentben az orosz Interfax és a szintén orosz TASZSZ hírügynökség szerint újságíróknak elmondta, hogy az ország éves energiafogyasztása 6-8 százalékkal nő, de az atomerőmű termelésének bevezetése megbízhatóan kielégíti majd ezt a növekvő igényt. Egy 95-98 százalékos kapacitáskihasználtságú atomerőmű szilárd alapja az energiarendszernek. Bejelentette azt is, hogy külföldi partnereket kívánnak bevonni a projektbe. Ezek között lesznek

  • száraz hűtőtornyokat gyártó magyar beszállítók, e berendezések jelentősen csökkentik a létesítmény vízigényét.
  • Együttműködés indulhat a francia Framatome-mal, amely turbinát, üzemanyagot és vezérlőrendszert gyárt, 
  • továbbá kínai vállalatok, amelyek üzemanyagrendszerekre szakosodtak.

Üzbegisztán tanulmányozta, hogy a Roszatom hogyan von be az atomerőművek építésébe külföldi partnereket. E tapasztalatot saját nukleáris programja megvalósításakor is alkalmazni kívánja. A mai találkozón a felek megállapodtak a majdani atomerőmű releváns személyzetének képzési tervéről is.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
