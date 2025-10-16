Eddig soha nem látott atomerőmű építése vette kezdetét: az egész világ erre figyel – Magyarországnak is része lehet benne

Olyan atomerőmű építése indult Üzbegisztánban, amelyre az egész világ odafigyel egyedi és újszerű volta, valamint a jelentősége miatt. Először építenek ugyanis kis, szárazföldi moduláris atomreaktort (SMR) úgy, hogy mellette egyazon telpehelyen később nagyobb blokkok is létesülnek.

Az MVM csoport szállítaná az üzbég atomerőmű egyik főberendezését / Fotó: Roszatom

Az ilyen létesítményeket egységesített tervezésük és ennek köszönhetően modulonként történő gyárthatóságuk miatt nevezik modulárisnak (small modular reactor), kicsinek pedig azért, mert a teljesítményük felső határa általában legfeljebb 300 megawatt. A kis jelző nemcsak a használatban lévő, nagyobb reaktoroktól különbözteti meg az SMR-eket, hanem a sokkal kisebb energiaigények kielégítésére (például kutatásra, oktatásra) szolgáló mikroreaktoroktól is.

Máris szolgál újdonságokkal az üzbég atomerőmű

Irigylésre méltó sebességgel halad az üzbég projekt, igaz, még az elején jár. A beruházásról szóló üzbég–orosz kormányközi megállapodás csak 2024-ben született meg, de már tartanak a földmunkák. Körülbelül 1,5 millió köbméter talajt termelnek majd ki 13 méter mélységig. Az első blokk betonalapjába az első adag betont várhatóan 2026 tavaszán öntik ki. Közben folynak a mérnöki munkák, és tart a tervezés. Rövidesen épülnek a beruházás helyszínén a felvonulási épületek, sőt, a gyors tempót jelzi, hogy 2025 májusában a Roszatom megkezdte a reaktorberendezések gyártását: egy 205 tonnás speciális ötvözött acélöntvényt öntöttek, amelyet az RITM-200N reaktortartály elkészítéséhez használnak majd.

A Dzsizah (Jizzakh) régióban létesítendő atomerőművet az említett RITM-200N reaktorblokkokkal fogják szerelni. Az új atomerőmű élettartama legalább 60 év lesz. A tervező és fővállalkozó Roszatom megad minden szükséges támogatást az üzemeltetése során is. (Ezt a társaság vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov jelentette ki a társaság közleménye szerint.) A Roszatom, akárcsak Pakson, itt is minél nagyobb arányban kíván támaszkodni a helyi beszállítókra.

Két, egyenként 55 megawatt teljesítményű RITM-200N reaktorral ellátott erőműblokkot, valamint két, VVER-1000-es III+ generációs reaktorokon alapuló, nagy teljesítményű erőműblokkot építenek.

Ez év szeptember 26-án, a moszkvai Atomenergia Világhéten a felek (a Roszatom és az Uzatom üzbég nukleáris hatóság) megállapodott az üzemanyag-szállítás főbb feltételeiben is. Ez lesz a világon az első olyan projekt, amelynek során egyetlen telephelyen egyszerre lesznek kis és nagy teljesítményű blokkok is.