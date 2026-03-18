Az autóipar pofont adott Németországnak – veszélybe kerülhet a gazdasági növekedés
Megszakadt a német feldolgozóipar rendelésállományának öt hónapja tartó növekedése: 2026 januárjában a feldolgozóipari megrendelések volumene szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 0,4 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest – közölte a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis.
Az autóipar húzta le a német ipar teljesítményét
Éves összevetésben ugyanakkor továbbra is bővült a megrendelésállomány: 6,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
A visszaesés elsősorban az autóiparra vezethető vissza, ahol a rendelésállomány 4,5 százalékkal esett decemberhez képest.
Az elektromos berendezések gyártásában is átlag feletti, 3,2 százalékos csökkenést mértek. Ezzel szemben az „egyéb járműgyártás” – beleértve a repülőgépeket, hajókat, vasúti és katonai járműveket – 2,7 százalékos növekedéssel tompította a negatív hatást.
A belföldi megrendelések állománya 0,1 százalékkal mérséklődött, míg a külföldi rendelések 0,7 százalékkal csökkentek havi bázison. A főbb termékcsoportok közül a beruházási javakat gyártó ágazatokban stagnált a rendelésállomány, a köztes termékeknél 0,3 százalékos visszaesést, a fogyasztási cikkeknél pedig jelentős, 8,5 százalékos csökkenést mértek.
A rendelésállomány termelésfedezeti ideje – amely azt mutatja, hány hónapig tudnának a vállalatok új megrendelések nélkül termelni – 8,3 hónapra emelkedett a decemberi 8,2 hónapról, ami 2015 óta a legmagasabb érték. A beruházási javaknál 11,5 hónapra nőtt ez a mutató, míg a köztes termékeknél 4,5 hónapra emelkedett, a fogyasztási cikkeknél viszont 3,6 hónapra csökkent.
A német kormány csak rövid távon pörgetheti a megrendeléseket
Elemzők szerint a német kormány tervezett fiskális intézkedései – különösen az infrastrukturális és védelmi beruházások – rövid távon támogathatják a megrendelések alakulását. Ugyanakkor a növekvő termelési költségek lassíthatják a rendelésállomány teljesítését, ami a kapacitáskihasználtság és a foglalkoztatás szempontjából kedvezőtlen.
Németország máris összeomlott, megfeszültek az idegek, a várakozásokba szinte háborús pusztítás épült be
A német ZEW index márciusban rekordközeli mértékben zuhant, miután a közel-keleti konfliktus nagyban rontotta a befektetők várakozásait.
Elemzők szerint ez veszélyeztetheti az amúgy is csigalassan és visszafordulásokkal vegyítetten kibontakozó gazdasági helyreállást. A szakértők ugyanakkor óvatosak: a konfliktus végső hatása elsősorban az időtartamától és a súlyosságától függ, gyors megoldásra azonban kevesen számítanak.
2026-ra a legtöbb előrejelzés 0,8–1,2 százalék közötti bővülést vár, amit elsősorban állami infrastrukturális és védelmi kiadások, valamint egyszeri tényezők (például több munkanap) hajthatnak. Ezeket a jóslatokat azonban az iráni konfliktus kirobbanása előtt fogalmazták meg.
Az Európai Uniónak már ezt megelőzően is energia-versenyképességi problémája volt, a mostani árrobbanásra pedig nem készült fel, eltérően például Kínától. A másik nagy versenytárs, az Egyesült Államok energiát ad el, és hatalmas hasznot húz a válságból az EU-ban ellenségnek kikiáltott és saját kárára bojkottált Oroszország is.