Az autóipar pofont adott Németországnak – veszélybe kerülhet a gazdasági növekedés

Megszakadt a német feldolgozóipar rendelésállományának öt hónapja tartó növekedése: 2026 januárjában a feldolgozóipari megrendelések volumene szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 0,4 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest – közölte a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis.

Az autóipar húzta le a német ipar teljesítményét

Éves összevetésben ugyanakkor továbbra is bővült a megrendelésállomány: 6,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

A visszaesés elsősorban az autóiparra vezethető vissza, ahol a rendelésállomány 4,5 százalékkal esett decemberhez képest.

Az elektromos berendezések gyártásában is átlag feletti, 3,2 százalékos csökkenést mértek. Ezzel szemben az „egyéb járműgyártás” – beleértve a repülőgépeket, hajókat, vasúti és katonai járműveket – 2,7 százalékos növekedéssel tompította a negatív hatást.

A belföldi megrendelések állománya 0,1 százalékkal mérséklődött, míg a külföldi rendelések 0,7 százalékkal csökkentek havi bázison. A főbb termékcsoportok közül a beruházási javakat gyártó ágazatokban stagnált a rendelésállomány, a köztes termékeknél 0,3 százalékos visszaesést, a fogyasztási cikkeknél pedig jelentős, 8,5 százalékos csökkenést mértek.

A rendelésállomány termelésfedezeti ideje – amely azt mutatja, hány hónapig tudnának a vállalatok új megrendelések nélkül termelni – 8,3 hónapra emelkedett a decemberi 8,2 hónapról, ami 2015 óta a legmagasabb érték. A beruházási javaknál 11,5 hónapra nőtt ez a mutató, míg a köztes termékeknél 4,5 hónapra emelkedett, a fogyasztási cikkeknél viszont 3,6 hónapra csökkent.

A német kormány csak rövid távon pörgetheti a megrendeléseket

Elemzők szerint a német kormány tervezett fiskális intézkedései – különösen az infrastrukturális és védelmi beruházások – rövid távon támogathatják a megrendelések alakulását. Ugyanakkor a növekvő termelési költségek lassíthatják a rendelésállomány teljesítését, ami a kapacitáskihasználtság és a foglalkoztatás szempontjából kedvezőtlen.

