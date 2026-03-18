Deviza
EUR/HUF391,85 +0,78% USD/HUF340,48 +1,06% GBP/HUF453,51 +0,77% CHF/HUF432,15 +0,69% PLN/HUF91,78 +0,61% RON/HUF76,92 +0,78% CZK/HUF16,02 +0,72% EUR/HUF391,85 +0,78% USD/HUF340,48 +1,06% GBP/HUF453,51 +0,77% CHF/HUF432,15 +0,69% PLN/HUF91,78 +0,61% RON/HUF76,92 +0,78% CZK/HUF16,02 +0,72%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 151,72 +0,5% MTELEKOM2 035 -0,74% MOL3 786 -0,63% OTP36 780 +1,11% RICHTER11 900 +0,5% OPUS504 +0,99% ANY7 280 0% AUTOWALLIS156,5 +2,24% WABERERS4 900 +1,22% BUMIX9 410,49 +0,47% CETOP4 152,07 +1,83% CETOP NTR2 597,6 -0,15% BUX123 151,72 +0,5% MTELEKOM2 035 -0,74% MOL3 786 -0,63% OTP36 780 +1,11% RICHTER11 900 +0,5% OPUS504 +0,99% ANY7 280 0% AUTOWALLIS156,5 +2,24% WABERERS4 900 +1,22% BUMIX9 410,49 +0,47% CETOP4 152,07 +1,83% CETOP NTR2 597,6 -0,15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
német ipar
Németország
Német Statisztikai Hivatal
autóipar
német autóipar
megrendelésállomány
feldolgozóipar

Az autóipar pofont adott Németországnak – veszélybe kerülhet a gazdasági növekedés

Öt hónap emelkedés után, 2026 januárjában csökkent a német feldolgozóipar rendelésállománya. A statisztikai hivatal szerint az adatot elsősorban az autóipar húzta le. Éves összevetésben azonban továbbra is magasabb szinten áll a rendelések mértéke.
VG/MTI
2026.03.18, 13:46
Frissítve: 2026.03.18, 13:51

Megszakadt a német feldolgozóipar rendelésállományának öt hónapja tartó növekedése: 2026 januárjában a feldolgozóipari megrendelések volumene szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 0,4 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest – közölte a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis.

Fotó: imago images / Jochen Eckel / Reuters

Az autóipar húzta le a német ipar teljesítményét

Éves összevetésben ugyanakkor továbbra is bővült a megrendelésállomány: 6,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

A visszaesés elsősorban az autóiparra vezethető vissza, ahol a rendelésállomány 4,5 százalékkal esett decemberhez képest. 

Az elektromos berendezések gyártásában is átlag feletti, 3,2 százalékos csökkenést mértek. Ezzel szemben az „egyéb járműgyártás” – beleértve a repülőgépeket, hajókat, vasúti és katonai járműveket – 2,7 százalékos növekedéssel tompította a negatív hatást.

A belföldi megrendelések állománya 0,1 százalékkal mérséklődött, míg a külföldi rendelések 0,7 százalékkal csökkentek havi bázison. A főbb termékcsoportok közül a beruházási javakat gyártó ágazatokban stagnált a rendelésállomány, a köztes termékeknél 0,3 százalékos visszaesést, a fogyasztási cikkeknél pedig jelentős, 8,5 százalékos csökkenést mértek.

A rendelésállomány termelésfedezeti ideje – amely azt mutatja, hány hónapig tudnának a vállalatok új megrendelések nélkül termelni – 8,3 hónapra emelkedett a decemberi 8,2 hónapról, ami 2015 óta a legmagasabb érték. A beruházási javaknál 11,5 hónapra nőtt ez a mutató, míg a köztes termékeknél 4,5 hónapra emelkedett, a fogyasztási cikkeknél viszont 3,6 hónapra csökkent.

A német kormány csak rövid távon pörgetheti a megrendeléseket

Elemzők szerint a német kormány tervezett fiskális intézkedései – különösen az infrastrukturális és védelmi beruházások – rövid távon támogathatják a megrendelések alakulását. Ugyanakkor a növekvő termelési költségek lassíthatják a rendelésállomány teljesítését, ami a kapacitáskihasználtság és a foglalkoztatás szempontjából kedvezőtlen.

Németország máris összeomlott, megfeszültek az idegek, a várakozásokba szinte háborús pusztítás épült be

A német ZEW index márciusban rekordközeli mértékben zuhant, miután a közel-keleti konfliktus nagyban rontotta a befektetők várakozásait.

Elemzők szerint ez veszélyeztetheti az amúgy is csigalassan és visszafordulásokkal vegyítetten kibontakozó gazdasági helyreállást. A szakértők ugyanakkor óvatosak: a konfliktus végső hatása elsősorban az időtartamától és a súlyosságától függ, gyors megoldásra azonban kevesen számítanak.

2026-ra a legtöbb előrejelzés 0,8–1,2 százalék közötti bővülést vár, amit elsősorban állami infrastrukturális és védelmi kiadások, valamint egyszeri tényezők (például több munkanap) hajthatnak. Ezeket a jóslatokat azonban az iráni konfliktus kirobbanása előtt fogalmazták meg. 

Az Európai Uniónak már ezt megelőzően is energia-versenyképességi problémája volt, a mostani árrobbanásra pedig nem készült fel, eltérően például Kínától. A másik nagy versenytárs, az Egyesült Államok energiát ad el, és hatalmas hasznot húz a válságból az EU-ban ellenségnek kikiáltott és saját kárára bojkottált Oroszország is. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
