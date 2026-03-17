Németország máris összeomlott, megfeszültek az idegek, a várakozásokba szinte háborús pusztítás épült be

A német ZEW gazdasági hangulatindex márciusban váratlanul és erőteljesen, 58,8 ponttal esett vissza, így mindössze mínusz 0,5 ponton zárt. Februárban még 58,3 ponton állt az index, míg a piac 39 pontos értéket várt.

A közel-keleti válság súlyosan megrázta a német gazdasági várakozásokat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A meredek visszaesés elsősorban a Közel-Keleten tovább eszkalálódó konfliktusnak tudható be, ami súlyosan rontotta a befektetők és elemzők hangulatát. Ez a harmadik legnagyobb havi csökkenés az index 1991 óta vezetett történetében.

Nagyobb zuhanást csak

2025 áprilisában regisztráltak (65,6 pont), a drasztikus amerikai vámbejelentés után – amit aztán a nyáron megegyezés követett, amely most újra repedezik –,

valamint 2022 márciusában (93,6 pont), az orosz–ukrán háború kitörése után.

A közel-keleti válság most élesen felhajtotta az energiaárakat, és ez új inflációs nyomást helyez a német gazdaságra.

Elemzők szerint ez veszélyeztetheti az amúgy is csigalassan és visszafordulásokkal vegyítetten kibontakozó gazdasági helyreállást. A szakértők ugyanakkor óvatosak: a konfliktus végső hatása elsősorban az időtartamától és a súlyosságától függ, gyors megoldásra azonban kevesen számítanak.

Pozitívumként értékelhető, hogy a vállalatok és az elemzők a jelenlegi gazdasági helyzetet valamivel kedvezőbbnek ítélték meg, mint a korábbit. A helyzetértékelő index 3 ponttal javult, így mínusz 62,9 pontra emelkedett, ami felülmúlta az elemzők mínusz 67,3 pontos várakozását.

A német ipar az energia miatt már eddig is bajban volt, az újabb csapás végzetes lehet

Németország, Európa legnagyobb gazdasága évek óta törékeny állapotban van. Tavaly mindössze 0,2 százalékos GDP-növekedést ért el, ami a korábbi recessziós évek után egyelőre csak enyhe stabilizálódást jelent.

2026-ra a legtöbb előrejelzés 0,8–1,2 százalék közötti bővülést vár, amit elsősorban állami infrastrukturális és védelmi kiadások, valamint egyszeri tényezők (például több munkanap) hajthatnak. Ezeket a jóslatokat azonban az iráni konfliktus kirobbanása előtt fogalmazták meg. Az Európai Uniónak már ezt megelőzően is energia-versenyképességi problémája volt, a mostani árfelszökésre pedig nem készült fel, eltérően például Kínától. A másik nagy versenytárs, az Egyesült Államok energiát ad el, és hatalmas hasznot húz a válságból az EU-ban ellenségnek kikiáltott és saját kárára bojkottált Oroszország is.

Olcsóbban adták volna a gázt, de az EU-nak nem kellett – most a gatyáját is ráfizeti: de legalább az olajblokád sikerült

Miközben Kína feltankolt, az EU olajblokádot tervelt – kiborító dolog történt a legnagyobb európai gázeladóval. A gáz ára az Európai Unióban az egekbe szökött, ennek fényében kiábrándító dolgok derültek ki legnagyobb gázellátója friss külkereskedelmi adataiból: az uniós vezetők Kínától eltérően egyáltalán nem készültek fel, és most épp kapkodva dobálják össze a krízisintézkedéseket a csütörtöki brüsszeli csúcsra.

A német feldolgozóipar továbbra is gyengélkedik a magas energiaárak és a strukturális kihívások (bürokrácia, elavult infrastruktúra) miatt, és most új csapás érkezett, amelynek mérete kiszámíthatatlan.