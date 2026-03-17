Deviza
EUR/HUF390,02 -0,16% USD/HUF338,41 -0,41% GBP/HUF451,47 -0,18% CHF/HUF430,66 -0,09% PLN/HUF91,47 -0,17% RON/HUF76,59 -0,13% CZK/HUF15,95 -0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 871,02 +1,72% MTELEKOM2 050 +0,49% MOL3 822 +1,47% OTP36 510 +3,2% RICHTER11 850 -0,25% OPUS504 -0,79% ANY7 220 -1,11% AUTOWALLIS154 -0,65% WABERERS4 900 0% BUMIX9 357,29 -0,64% CETOP4 077,36 +0,36% CETOP NTR2 603,08 +1,89%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hangulatindex
Németország
gazdasági hangulatindex
német gazdaság

Németország máris összeomlott, megfeszültek az idegek, a várakozásokba szinte háborús pusztítás épült be

A német ZEW index márciusban rekordközeli mértékben zuhant, miután a közel-keleti konfliktus élesen rontotta a befektetők várakozásait. Az energiaárak emelkedése és az új inflációs nyomás miatt sokan attól tartanak, hogy veszélybe kerülhet Németország lassan induló gazdasági helyreállása.
VG
2026.03.17, 14:05
Frissítve: 2026.03.17, 14:27

A német ZEW gazdasági hangulatindex márciusban váratlanul és erőteljesen, 58,8 ponttal esett vissza, így mindössze mínusz 0,5 ponton zárt. Februárban még 58,3 ponton állt az index, míg a piac 39 pontos értéket várt.

Car manufacturer Porsche A közel-keleti konfliktus súlyosan megrázta a német gazdasági várakozásokat – a ZEW-index 58,8 ponttal zuhant márciusban
A közel-keleti válság súlyosan megrázta a német gazdasági várakozásokat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A meredek visszaesés elsősorban a Közel-Keleten tovább eszkalálódó konfliktusnak tudható be, ami súlyosan rontotta a befektetők és elemzők hangulatát. Ez a harmadik legnagyobb havi csökkenés az index 1991 óta vezetett történetében.

Nagyobb zuhanást csak 

  • 2025 áprilisában regisztráltak (65,6 pont), a drasztikus amerikai vámbejelentés után – amit aztán a nyáron megegyezés követett, amely most újra repedezik –, 
  • valamint 2022 márciusában (93,6 pont), az orosz–ukrán háború kitörése után.

A közel-keleti válság most élesen felhajtotta az energiaárakat, és ez új inflációs nyomást helyez a német gazdaságra.

 

Elemzők szerint ez veszélyeztetheti az amúgy is csigalassan és visszafordulásokkal vegyítetten kibontakozó gazdasági helyreállást. A szakértők ugyanakkor óvatosak: a konfliktus végső hatása elsősorban az időtartamától és a súlyosságától függ, gyors megoldásra azonban kevesen számítanak.

Pozitívumként értékelhető, hogy a vállalatok és az elemzők a jelenlegi gazdasági helyzetet valamivel kedvezőbbnek ítélték meg, mint a korábbit. A helyzetértékelő index 3 ponttal javult, így mínusz 62,9 pontra emelkedett, ami felülmúlta az elemzők mínusz 67,3 pontos várakozását.

A német ipar az energia miatt már eddig is bajban volt, az újabb csapás végzetes lehet

Németország, Európa legnagyobb gazdasága évek óta törékeny állapotban van. Tavaly mindössze 0,2 százalékos GDP-növekedést ért el, ami a korábbi recessziós évek után egyelőre csak enyhe stabilizálódást jelent. 

2026-ra a legtöbb előrejelzés 0,8–1,2 százalék közötti bővülést vár, amit elsősorban állami infrastrukturális és védelmi kiadások, valamint egyszeri tényezők (például több munkanap) hajthatnak. Ezeket a jóslatokat azonban az iráni konfliktus kirobbanása előtt fogalmazták meg. Az Európai Uniónak már ezt megelőzően is energia-versenyképességi problémája volt, a mostani árfelszökésre pedig nem készült fel, eltérően például Kínától. A másik nagy versenytárs, az Egyesült Államok energiát ad el, és hatalmas hasznot húz a válságból az EU-ban ellenségnek kikiáltott és saját kárára bojkottált Oroszország is.

Olcsóbban adták volna a gázt, de az EU-nak nem kellett – most a gatyáját is ráfizeti: de legalább az olajblokád sikerült
Miközben Kína feltankolt, az EU olajblokádot tervelt – kiborító dolog történt a legnagyobb európai gázeladóval. A gáz ára az Európai Unióban az egekbe szökött, ennek fényében kiábrándító dolgok derültek ki legnagyobb gázellátója friss külkereskedelmi adataiból: az uniós vezetők Kínától eltérően egyáltalán nem készültek fel, és most épp kapkodva dobálják össze a krízisintézkedéseket a csütörtöki brüsszeli csúcsra.

A német feldolgozóipar továbbra is gyengélkedik a magas energiaárak és a strukturális kihívások (bürokrácia, elavult infrastruktúra) miatt, és most új csapás érkezett, amelynek mérete kiszámíthatatlan. 

A Német Iparszövetség szerint Németország jelenleg a háború utáni legsúlyosabb gazdasági válságát éli: vállalatok mennek csődbe, és a munkanélküliség növekszik.

A ZEW index márciusi zuhanása rávilágít arra, hogy a külső sokkok – mint a közel-keleti konfliktus – könnyen felülírhatják a lassú javulás jeleit. Hosszabb távon a német gazdaság fenntartható fellendülése reformoktól függ: a versenyképesség javítása, az energiaárak stabilizálása és a beruházások ösztönzése nélkül a kilábalás továbbra is bizonytalan marad.

Németország nem csak az autóiparát bukhatja el: itt a lista, mely termékeit söpri ki a világból a háború

A német autóipar szenvedése viszi el a show-t a hírekben, pedig a háború a német ipari termékek széles körét ütötte meg, amelyek a Covid-járványt még nevetve vészelték át. A német gazdaság látványos szenvedésének alapoka az ipar gyengélkedése, ezen belül is az energiaintenzív iparágaké, amelyeknek a termékeit kisöpörheti a piacokról az ukrajnai háború.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
