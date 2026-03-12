Deviza
EUR/HUF389,86 +0,62% USD/HUF337,95 +0,71% GBP/HUF452,28 +0,72% CHF/HUF432,15 +0,65% PLN/HUF91,39 +0,18% RON/HUF76,53 +0,55% CZK/HUF15,96 +0,48% EUR/HUF389,86 +0,62% USD/HUF337,95 +0,71% GBP/HUF452,28 +0,72% CHF/HUF432,15 +0,65% PLN/HUF91,39 +0,18% RON/HUF76,53 +0,55% CZK/HUF15,96 +0,48%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 024,87 +0,36% MTELEKOM2 065 0% MOL3 892 +3,49% OTP35 990 -1,67% RICHTER11 880 +1,52% OPUS515 +0,78% ANY7 260 -2,75% AUTOWALLIS154,5 -2,27% WABERERS4 810 -3,95% BUMIX9 511,14 +0,05% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 566,14 -1,18% BUX123 024,87 +0,36% MTELEKOM2 065 0% MOL3 892 +3,49% OTP35 990 -1,67% RICHTER11 880 +1,52% OPUS515 +0,78% ANY7 260 -2,75% AUTOWALLIS154,5 -2,27% WABERERS4 810 -3,95% BUMIX9 511,14 +0,05% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 566,14 -1,18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
üzemanyag
közel-keleti válság
korlátozó intézkedés
Banglades

Ez az ország roppanhat össze először a közel-keleti válság miatt

A 170 milliós Bangladesben, amely a világ nyolcadik legnépesebb országa, egyre nagyobb nehézséget okoz az energiaellátás biztosítása a közel-keleti konfliktus miatt. Ezért szigorú megszorításokat vezettek be.
Világgazdaság
2026.03.12, 13:15
Frissítve: 2026.03.12, 13:39

Bangladesben, amely energiaszükségletének 95 százalékát tekintve importra támaszkodik, a közel-keleti konfliktus miatt pánikvásárlás alakult ki a töltőállomásokon, ezért napi üzemanyag-értékesítési korlátozásokat és jegyrendszert vezettek be – számolt be az Origo. Emellett a hét elejétől bezárták az ország összes állami és magánegyetemét, előrehozva az Eid al-Fitr iszlám ünnepet az áram- és üzemanyag-megtakarítási intézkedések részeként. 

Banglades
Autók hosszú sora egy töltőállomásnál Banglades fővárosában, Dakkában / Fotó: AFP

Banglades mindent megtesz az energiafogyasztás csökkentéséért

Az egyetemi kampuszok nagy mennyiségű áramot fogyasztanak, és a bezárás segíthet enyhíteni az ország túlterhelt energiarendszerére nehezedő nyomást. Az alsóbb fokú állami és magániskolák már egyébként is zárva tartanak a ramadán szent hónapja alatt.

A szélesebb körű megszorító intézkedések részeként a kormány az összes külföldi tantervű iskolát és magán-oktatóközpontot is felkérte, hogy függesszék fel működésüket ebben az időszakban az áramfogyasztás korlátozása érdekében.

Az Al Jazeera arról is beszámolt, hogy 

a bezárások mellett olyan irányelveket is kiadtak, amelyekben arra ösztönzik a különböző intézményeket és céges irodákat, hogy hatékonyabban használják fel az áramot.

A súlyos gázhiány miatt a dél-ázsiai ország már kénytelen volt leállítani az öt állami műtrágyagyárából négy működését, és a rendelkezésre álló gázt erőművekbe irányította át, hogy elkerülje a széles körű kieséseket az energiatermelésben.

De vajon hogyan vélekednek az energiapiaci elemzők: mennyire hozhatnak az ilyen lépések enyhülést az energiaszektor számára? 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu