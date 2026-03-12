Ez az ország roppanhat össze először a közel-keleti válság miatt

Bangladesben, amely energiaszükségletének 95 százalékát tekintve importra támaszkodik, a közel-keleti konfliktus miatt pánikvásárlás alakult ki a töltőállomásokon, ezért napi üzemanyag-értékesítési korlátozásokat és jegyrendszert vezettek be – számolt be az Origo. Emellett a hét elejétől bezárták az ország összes állami és magánegyetemét, előrehozva az Eid al-Fitr iszlám ünnepet az áram- és üzemanyag-megtakarítási intézkedések részeként.

Autók hosszú sora egy töltőállomásnál Banglades fővárosában, Dakkában / Fotó: AFP

Banglades m indent megtesz az energiafogyasztás csökkentéséért

Az egyetemi kampuszok nagy mennyiségű áramot fogyasztanak, és a bezárás segíthet enyhíteni az ország túlterhelt energiarendszerére nehezedő nyomást. Az alsóbb fokú állami és magániskolák már egyébként is zárva tartanak a ramadán szent hónapja alatt.

A szélesebb körű megszorító intézkedések részeként a kormány az összes külföldi tantervű iskolát és magán-oktatóközpontot is felkérte, hogy függesszék fel működésüket ebben az időszakban az áramfogyasztás korlátozása érdekében.

Az Al Jazeera arról is beszámolt, hogy

a bezárások mellett olyan irányelveket is kiadtak, amelyekben arra ösztönzik a különböző intézményeket és céges irodákat, hogy hatékonyabban használják fel az áramot.

A súlyos gázhiány miatt a dél-ázsiai ország már kénytelen volt leállítani az öt állami műtrágyagyárából négy működését, és a rendelkezésre álló gázt erőművekbe irányította át, hogy elkerülje a széles körű kieséseket az energiatermelésben.

De vajon hogyan vélekednek az energiapiaci elemzők: mennyire hozhatnak az ilyen lépések enyhülést az energiaszektor számára?