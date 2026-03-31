Máris elkezdték másolni a kínaiak a debreceni BMW-t, sajátot akarnak: van néhány látványos különbség a magyarországi modellhez képest – áprilisban leleplezik

A BMW debreceni gyárában készülő új iX3-as modellek jelenleg kizárólag innen kerülnek kiszállításra világszerte, egyetlen kivétellel: Kínában a bajor márka egy kissé módosított változatot értékesít majd – írja az Autónavigátor.hu.

A BMW iX3-as / Fotó: NurPhoto via AFP

Első pillantásra a két kivitel szinte teljesen egyformának tűnik, ám közelebbről nézve több lényeges különbség is felfedezhető. A legfontosabb ezek közül a méret: a debreceni változat tengelytávja 2895 milliméter, míg a kínai piacra szánt verzióé 3005 milliméter, ami láthatóan több helyet biztosít az utastérben

Emellett a külsőn az ajtókon található kilincsek különböznek: a magyarországi gyárban készült modelleken visszahúzódó kilincseket alkalmaznak, azonban ezt a megoldást Kínában már betiltották (bár még tart a türelmi idő), ezért a gyártó a hagyományos, fix kilincseket választotta a helyi igényekhez igazodva.

A BMW várhatóan a közeljövőben további részleteket oszt meg az ázsiai piacra szánt modellről, amelynek hivatalos bemutatója április végén, a pekingi autószalonon esedékes.

A vártnál gyorsabban fut fel a termelés a debreceni gyárban

„A Debrecenben gyártott BMW iX3-as iránti kereslet jelentősen meghaladja a várakozásainkat. Jelentős megrendelések érkeznek magán- és flottavásárlóktól egyaránt, és sok olyan új ügyfelet is megnyerünk, akik korábban még nem vezettek BMW-t” – jelentette ki Oliver Zipse, a BMW Group vezérigazgatója a vállalat 2025-ös eredményeit ismertető hétfői sajtótájékoztatóján.

Zipse azt is kiemelte, hogy az iX3-ra vonatkozó megrendeléseik tele vannak, és kitartanak az idei év végéig. A gyártási és beszállítói hálózatuk rugalmasságát kihasználva a kereslettel összhangban növelik a kapacitásunkat. Az eseményen a BMW azt is megerősítette, hogy a tervezettnél jóval hamarabb elindították Debrecenben a második műszakot.

Az első német vevők január végén vehették át a Debrecenben gyártott BMW iX3-as autókat.

Jochen Goller, a BMW AG ügyfélkapcsolatokért, márkákért és értékesítésért felelős igazgatója kiemelte, hogy az ügyfelek érdeklődése már most óriási, ugyanis a világpremier óta Európában minden harmadik megrendelt tisztán elektromos BMW az iX3-as modell. Emiatt kell felgyorsítani a termelés felfuttatását, és ezért kellett jóval korábban elindítani a második műszakot Debrecenben.