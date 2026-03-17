Megszólalt a BMW csúcsvezére a debreceni gyárról: ami Magyarországon történik, arra nem készültek fel a németek – ha ezt meghallja Nagy Márton, táncra perdülhet

„A Debrecenben gyártott BMW iX3-as iránti kereslet jelentősen meghaladja a várakozásainkat. Jelentős megrendelések érkeznek magán- és flottavásárlóktól egyaránt, és sok olyan új ügyfelet is megnyerünk, akik korábban még nem vezettek BMW-t” – jelentette ki Oliver Zipse, a BMW Group vezérigazgatója a vállalat 2025-ös eredményeit ismertető hétfői sajtótájékoztatóján.

A Dehír tudósítása szerint Zipse azt is kiemelte, hogy az iX3-ra vonatkozó megrendeléseik tele vannak, és kitartanak az idei év végéig. A gyártási és beszállítói hálózatuk rugalmasságát kihasználva a kereslettel összhangban növelik a kapacitásunkat.

Az eseményen a BMW azt is megerősítette, hogy a tervezettnél jóval hamarabb elindították Debrecenben a második műszakot. Az első német vevők január végén vehették át a Debrecenben gyártott BMW iX3-as autókat.

Jochen Goller, a BMW AG ügyfélkapcsolatokért, márkákért és értékesítésért felelős igazgatója kiemelte, hogy az ügyfelek érdeklődése már most óriási, ugyanis a világpremier óta Európában minden harmadik megrendelt tisztán elektromos BMW az iX3-as modell. Emiatt kell felgyorsítani a termelés felfuttatását, és ezért kellett jóval korábban elindítani a második műszakot Debrecenben.

A Neue Klasse modellcsalád első modelljét, az iX3-ast tavaly ősz óta gyártják a debreceni üzemben, onnan indultak az autók világhódító útjukra. Az európai szalonokban már ott vannak, az Amerikai Egyesült Államokban pedig 2026 nyarán jelenik meg a piacon.

Pörgeti a gazdaságot is a debreceni gyár

A modellből csak az első fél év alatt több mint 50 ezret rendeltek, és a vevők között szép számmal találni magyarokat is. Ez azért is fontos adat, mert az egész gyárat maximális kapacitáson évi 150 ezer jármű legyártására tervezték, azonban csak fokozatos felfutással. A magas rendelésszám azt jelenti, hogy valószínűleg sokkal gyorsabban fog felpörögni fel a gyár, ami a magyar gazdaság számára is jó hír lehet, miután a közelmúltban többször is a járműipar gyengélkedéséről szóltak még a hírek.

A debreceni üzem Európa egyik legmodernebb gyára, és a BMW iFactory koncepciójának mintapéldája. Ráadásul a BMW Group 32 üzeme közül elsőként a debreceni gyár működik kizárólag megújuló energiaforrásból származó árammal. Az üzem kapacitását és az autóipar tipikus értékláncarányait figyelembe véve az itt előállított hozzáadott érték elérheti az évi 650–700 milliárd forintot.