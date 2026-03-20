Brutális üzletet kötött Nagy-Britanniában a titokzatos magyar milliárdos: mostantól négy millió embernek ő adja az internetet

Belépett a brit piacra a legnagyobb román telekommunikációs vállalat, a Digi – írja az economedia.ro a vállalat közleménye alapján. A Digi Communications N.V., Fiber One Ltd. nevű angliai leányvállalatán keresztül felvásárolta a Whyfibre Limited 51 százalékos részvénycsomagját. Ez a cég egy fejlesztés alatt álló optikai kábelhálózat tulajdonosa a dél-angliai Bedfordshire és Hertfordshire megyékben, áll a Bukaresti Értéktőzsdén (BVB) közzétett közleményben.

A Fiber One a közeljövőben kezdi el a szélessávú internet szolgáltatását a régióban. Nagy-Britannia a hatodik európai piac – Románia, Olaszország, Spanyolország, Portugália és Belgium után – amelyre a Digi belép. A vállalat

2025-ben az előző évit 15 százalékkal meghaladó, 2,221 milliárd eurós árbevételt és 585 millió eurós EBITDA eredményt ért el.

Serghei Bulgac vezérigazgató bejelentette, hogy a Digi ügyfeleinek száma 4,3 millióval nőtt, ami a cég eddigi története során a legnagyobb növekedés, és meghaladta a 32 milliót.

A telefonos, internetes és médiaszolgáltatásokat nyújtó Digi jogelődjét 1992-ben alapította Teszári Zoltán nagyváradi üzletember. Teszári jelenleg a Digi csoport többségi részvényese és elnöke.

Micsoda nap: eurómilliárdos lett az egyik leggazdagabb magyar vállalkozó – csak kevesen ismerik, visszavonult a világtól

Románia egyik legvisszafogottabb vállalkozójának tartott Teszári Zoltán januárban belépett az eurómilliárdosok elit klubjába a Digi Communications részvényeinek a Bukaresti Értéktőzsdén mutatott látványos múlt havi teljesítményének köszönhetően.

A ZF cikke szerint a Digi alatt jegyzett távközlési szolgáltató árfolyama 2026. január 8-án elérte a 128 lejes történelmi csúcsot, ami 12,8 milliárd lejes (több mint 970 milliárd forint) piaci kapitalizációt jelent. Ez jelentős emelkedés a 2025. december 9-i (egy hónappal ezelőtti) 99 lejes árhoz (7 506 forint) képest, ami közel 30 százalékos növekedést jelent.

A 128 lejes (9705 forint) részvényárfolyam alapján Teszári (közvetlen és közvetett) mintegy 60 százalékos részesedése a vállalatban elméletileg 7,7 milliárd lejt (több mint 583 milliárd forint) ér, ami a jelenlegi árfolyamon több mint 1,5 milliárd eurónak (több mint 578 milliárd forint) felel meg.