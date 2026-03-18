Titkos akcióba fog a Szegeden gyárat építő BYD: nem maradhat csak Magyarországon – egész Európába következik

Európába hozza a BYD a hetekben bemutatott és gyorsaságával és hatótávjával világrekordot döntő akkumulátorát, a Blade 2.0-t, amely a Szegeden megagyárat építő autóipari óriás luxusmodelljében, az új Denza Z9GT-ben debütál az április 8-án nyíló párizsi autószalonon.

A BYD Blade 2.0-s pengeakkumulátora extrém időjárási körülmények között is megállja a helyét / Fotó: BYD

A cég a Denza forgalmazását kulcsfontosságú európai piacain kezdi meg, ám a kínaiak itt még nem állnak meg: a Denzával együtt az új villámtöltési technológiát is magukkal hozzák, voltaképp az lesz az igazi nagy durranás. Az 1500 kilowattos villámtöltők telepítését a BYD a hetekben kezdi meg, de a helyszíneket egyelőre titkosan kezeli.

A BYD-nél már az ezer kilométeres hatótáv sem ritka

Az azonban biztosra vehető, hogy az autóshow környékén bele lehet majd futni egy ilyen töltőállomásba. A töltőállomásokon természetesen a megfelelő csatlakozással bármilyen gyorstöltésre alkalmas elektromos autót is fel lehet tankolni, igaz, azoknál a gyártó nem garantálja a Blade 2.0 akkumulátorokat jellemző villámtöltést.

A társaság az idén tíz modelljét kínálja majd ilyen, pengére emlékeztető, lítium-vas-foszfát (LFP) cellákból álló akkumulátorokkal, elsősorban a luxuskategóriájú modelljeiket. A teszteken a 150 kilowattos akkumulátorcsomaggal felszerelt

Yangwang U7 1006 kilométeres tisztán elektromos hatótávolságot ért el,

a full elektromos Denza Z9GT 1036 kilométerig gurult el,

mikor az akku végre enni kért. A március 5-i sencseni BYD-technológia-napon bemutatott akkumulátortechnológia a töltési időt illetően is rekordokat döntött. A Blade 2.0 akku mindössze öt perc alatt feltölthető 10-ről 70 százalékra, további négy perc múlva már 97 százalékon jár a mutató.

A Yangwang U7 luxuslimuzin már a Blade 2.0 akkumulátorral debütál az áprilisi párizsi autókiállításon / Fotó: AFP

A töltés itt leáll, ennek takarékossági és környezetvédelmi oka van, ugyanis a használat közben a fékezéssel járó energia-visszatápláláshoz is kell valamennyi helyet biztosítani az akkupakkban.

Dermesztő hidegben is teszi a dolgát a Blade 2.0

Extrém hidegben is letesztelték a Blade 2.0-t, és kiválóan vizsgázott: az akkumulátort egy napon át fagyasztották a mínusz 30 fokos hidegben, azután tették töltőre. Az akkumulátor 12 perc alatt töltődött fel 20 százalékról 97 százalékra. Azaz a rendkívüli hidegben is mindössze három perccel hosszabb a töltési ideje, mint szobahőmérsékleten.