Deviza
EUR/HUF387,9 -0,23% USD/HUF336,36 -0,17% GBP/HUF449,03 -0,22% CHF/HUF427,9 -0,3% PLN/HUF91,04 -0,2% RON/HUF76,14 -0,24% CZK/HUF15,88 -0,21% EUR/HUF387,9 -0,23% USD/HUF336,36 -0,17% GBP/HUF449,03 -0,22% CHF/HUF427,9 -0,3% PLN/HUF91,04 -0,2% RON/HUF76,14 -0,24% CZK/HUF15,88 -0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 573,99 +0,85% MTELEKOM2 075 +1,2% MOL3 780 -0,79% OTP36 930 +1,52% RICHTER11 950 +0,92% OPUS509 +1,96% ANY7 220 -0,83% AUTOWALLIS153 0% WABERERS4 820 -0,41% BUMIX9 418,53 +0,56% CETOP4 152,07 +1,83% CETOP NTR2 615,01 +0,52% BUX123 573,99 +0,85% MTELEKOM2 075 +1,2% MOL3 780 -0,79% OTP36 930 +1,52% RICHTER11 950 +0,92% OPUS509 +1,96% ANY7 220 -0,83% AUTOWALLIS153 0% WABERERS4 820 -0,41% BUMIX9 418,53 +0,56% CETOP4 152,07 +1,83% CETOP NTR2 615,01 +0,52%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
akkumulátortechnológia
Európa
villámtöltő
párizsi autószalon
BYD

Titkos akcióba fog a Szegeden gyárat építő BYD: nem maradhat csak Magyarországon – egész Európába következik

Nemcsak a forradalmian új Blade 2.0 akkumulátorral szerelt modelljeit, de a kiszolgálásukra hivatott villámtöltőket is Európába hozza a BYD. A technológia az április eleji párizsi autóshow-n debütál a kontinensen, ahogy a töltőhálózat első egységei is akkortájt állhatnak munkába. A BYD nem sokat vacakol, Kínában például az idén 15 ezer új villámtöltő-állomást telepítenek.
Kriván Bence
2026.03.18, 06:40

Európába hozza a BYD a hetekben bemutatott és gyorsaságával és hatótávjával világrekordot döntő akkumulátorát, a Blade 2.0-t, amely a Szegeden megagyárat építő autóipari óriás luxusmodelljében, az új Denza Z9GT-ben debütál az április 8-án nyíló párizsi autószalonon.

BYD Blad 2.0
A BYD Blade 2.0-s pengeakkumulátora extrém időjárási körülmények között is megállja a helyét / Fotó: BYD

A cég a Denza forgalmazását kulcsfontosságú európai piacain kezdi meg, ám a kínaiak itt még nem állnak meg: a Denzával együtt az új villámtöltési technológiát is magukkal hozzák, voltaképp az lesz az igazi nagy durranás. Az 1500 kilowattos villámtöltők telepítését a BYD a hetekben kezdi meg, de a helyszíneket egyelőre titkosan kezeli

A BYD-nél már az ezer kilométeres hatótáv sem ritka

Az azonban biztosra vehető, hogy az autóshow környékén bele lehet majd futni egy ilyen töltőállomásba. A töltőállomásokon természetesen a megfelelő csatlakozással bármilyen gyorstöltésre alkalmas elektromos autót is fel lehet tankolni, igaz, azoknál a gyártó nem garantálja a Blade 2.0 akkumulátorokat jellemző villámtöltést. 

A társaság az idén tíz modelljét kínálja majd ilyen, pengére emlékeztető, lítium-vas-foszfát (LFP) cellákból álló akkumulátorokkal, elsősorban a luxuskategóriájú modelljeiket. A teszteken a 150 kilowattos akkumulátorcsomaggal felszerelt

  • Yangwang U7 1006 kilométeres tisztán elektromos hatótávolságot ért el,
  • a full elektromos Denza Z9GT 1036 kilométerig gurult el,

mikor az akku végre enni kért. A március 5-i sencseni BYD-technológia-napon bemutatott akkumulátortechnológia a töltési időt illetően is rekordokat döntött. A Blade 2.0 akku mindössze öt perc alatt feltölthető 10-ről 70 százalékra, további négy perc múlva már 97 százalékon jár a mutató. 

A Yangwang U7 luxuslimuzin már a Blade 2.0 akkumulátorral debütál az áprilisi párizsi autókiállításon / Fotó: AFP

A töltés itt leáll, ennek takarékossági és környezetvédelmi oka van, ugyanis a használat közben a fékezéssel járó energia-visszatápláláshoz is kell valamennyi helyet biztosítani az akkupakkban. 

Dermesztő hidegben is teszi a dolgát a Blade 2.0

Extrém hidegben is letesztelték a Blade 2.0-t, és kiválóan vizsgázott: az akkumulátort egy napon át fagyasztották a mínusz 30 fokos hidegben, azután tették töltőre. Az akkumulátor 12 perc alatt töltődött fel 20 százalékról 97 százalékra. Azaz a rendkívüli hidegben is mindössze három perccel hosszabb a töltési ideje, mint szobahőmérsékleten.

A CarNewsChina beszámolója szerint az első közönségnapon, amikor is testközelből szemlélhették meg a kínai fogyasztók az újdonságot, a legnagyobb érdeklődés az extrém hideg időben elérhető töltési mutatókat övezte, ami nem véletlen, hiszen a zord észak-kínai vidékeken a tisztán elektromos autók egyelőre komoly versenyhátrányban vannak. Most azonban könnyen fordulhat a kocka.

A BYD a villámtöltő hálózatát erőltetett menetben építi ki Kínában, ahol az év végére 20 ezer ilyen egységnek kell már működnie. 

Ebből 4200-at már korábban telepítettek. A Flash Charging Planet néven futó program európai számairól hallgat a társaság.

A nagy kérdés azonban továbbra is az, hogy a BYD az új csúcstechnológiájával feledtetni tudja-e az év első két hónapjában a kínai piacon elszenvedett, több mint 30 százalékos forgalomcsökkenését. A cég értékesítése 400 241 darabra zuhant a világ legnagyobb autópiacán. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
