Varázsolt a BYD: tíz perc sem kell a teljes feltöltéshez, az ezer kilométeres hatótáv már alap

A BYD hivatalosan is bemutatta a második generációs Blade akkumulátorait és töltési technológiáját, mellyel az extrém időjárási körülmények között is megbízhatóan és villámgyorsan fel lehet tölteni a lítium-vas-foszfát cellákat (LFP), úgy, hogy azok ne veszítsenek kapacitásukból, és extra hosszú, akár ezer kilométeres távolságra is elrepítsék az elektromos autót.

A Blade 2.0 akkumulátor már az idén tíz új BYD modellben dolgozik majd / Fotó: BYD

A pengére emlékeztető, ezért helytakarékosan egymáshoz illeszthető cellákból felépített 2.0-s Blade akkumulátort tavaly év végén a kezdték gyártani a BYD-nél, amely egyszersmind a második legnagyobb akkugyártónak számít Kínában a maga 25-30 százalék körüli piaci részesedésével.

A BYD-nél az ezer kilométeres hatótáv lesz az alap

A telepeket élesben is kipróbálták már, de az igazi felfutást az idei évre tervezték, amikor is tíz BYD modellbe szerelnek be ilyen akkumulátorokat, persze elsőként a luxuskategóriájú modelljeikbe. A teszteken a 150 kilowattórás akkumulátorcsomaggal felszerelt Yangwang U7 1006 kilométeres tisztán elektromos hatótávolságot ér el, míg

a full elektromos Denza Z9GT 1036 kilométerig gurult el, mikor az akku végre enni kért.

Nemcsak a hatótáv esetében, hanem a töltési időben is rekordokról számolt be Vang Csuan-fu, a BYD elnök-vezérigazgatója a csütörtöki sencseni technológiai bemutatón. A Blade 2.0 akku mindössze öt perc alatt feltölthető 10-ről 70 százalékra, további négy perc múlva már 97 százalékon jár a mutató.

A Denza Z9GT az elsők között kapja meg az új akkumulátort / Fotó: NurPhoto via AFP

A töltés itt leáll, ennek takarékossági és környezetvédelmi oka van, ugyanis a használat közben a fékezéssel járó energia-visszatápláláshoz is kell valamennyi helyet biztosítani az akkukban. Extrém hidegben is letesztelték a Blade 2.0-t, és kiválóan vizsgázott: az akkumulátort egy napon át fagyasztották a mínusz 30 fokos hidegben, azután tették töltőre.

Az akkumulátor 12 perc alatt töltődött fel 20 százalékról 97 százalékra. Azaz a rendkívüli hidegben is mindössze három perccel hosszabb a töltési ideje, mint szobahőmérsékleten. Ez egyben azt is jelzi, hogy az ilyen akkuk alkalmazásával a fagyos észak-kínai vidékeken is van/lesz létjogosultsága az elektromos autózásnak, csak töltőpont legyen a közelben.

Ráadásul a második generációs pengeakkumulátor több mint 5 százalékkal növeli az energiasűrűséget, így extra kilométereket ad a villanyautónak.