Varázsolt a BYD: tíz perc sem kell a teljes feltöltéshez, az ezer kilométeres hatótáv már alap
A BYD hivatalosan is bemutatta a második generációs Blade akkumulátorait és töltési technológiáját, mellyel az extrém időjárási körülmények között is megbízhatóan és villámgyorsan fel lehet tölteni a lítium-vas-foszfát cellákat (LFP), úgy, hogy azok ne veszítsenek kapacitásukból, és extra hosszú, akár ezer kilométeres távolságra is elrepítsék az elektromos autót.
A pengére emlékeztető, ezért helytakarékosan egymáshoz illeszthető cellákból felépített 2.0-s Blade akkumulátort tavaly év végén a kezdték gyártani a BYD-nél, amely egyszersmind a második legnagyobb akkugyártónak számít Kínában a maga 25-30 százalék körüli piaci részesedésével.
A BYD-nél az ezer kilométeres hatótáv lesz az alap
A telepeket élesben is kipróbálták már, de az igazi felfutást az idei évre tervezték, amikor is tíz BYD modellbe szerelnek be ilyen akkumulátorokat, persze elsőként a luxuskategóriájú modelljeikbe. A teszteken a 150 kilowattórás akkumulátorcsomaggal felszerelt Yangwang U7 1006 kilométeres tisztán elektromos hatótávolságot ér el, míg
a full elektromos Denza Z9GT 1036 kilométerig gurult el, mikor az akku végre enni kért.
Nemcsak a hatótáv esetében, hanem a töltési időben is rekordokról számolt be Vang Csuan-fu, a BYD elnök-vezérigazgatója a csütörtöki sencseni technológiai bemutatón. A Blade 2.0 akku mindössze öt perc alatt feltölthető 10-ről 70 százalékra, további négy perc múlva már 97 százalékon jár a mutató.
A töltés itt leáll, ennek takarékossági és környezetvédelmi oka van, ugyanis a használat közben a fékezéssel járó energia-visszatápláláshoz is kell valamennyi helyet biztosítani az akkukban. Extrém hidegben is letesztelték a Blade 2.0-t, és kiválóan vizsgázott: az akkumulátort egy napon át fagyasztották a mínusz 30 fokos hidegben, azután tették töltőre.
Az akkumulátor 12 perc alatt töltődött fel 20 százalékról 97 százalékra. Azaz a rendkívüli hidegben is mindössze három perccel hosszabb a töltési ideje, mint szobahőmérsékleten. Ez egyben azt is jelzi, hogy az ilyen akkuk alkalmazásával a fagyos észak-kínai vidékeken is van/lesz létjogosultsága az elektromos autózásnak, csak töltőpont legyen a közelben.
Ráadásul a második generációs pengeakkumulátor több mint 5 százalékkal növeli az energiasűrűséget, így extra kilométereket ad a villanyautónak.
A Blade 2.0 valamennyi nyúzópróbát sikerrel vette
Vang Csuan-fu kifejtette, hogy a 9 perces töltési rekorddal új dimenziót nyitottak a villámtöltés kategóriájában, majd kitért arra, hogy kompabilitási problémák sem akadályozhatják a villámtöltés elterjedését, mivel a Blade 2.0-s új akkumulátorral felszerelt járművek nagyjából 4,8 millió meglévő nyilvános töltőoszlopot tudnak gond nélkül használni. A kihasználtság is jobb lehet, hiszen az új akkukat feleannyi idő alatt fel lehet tölteni a kívánt szintre.
A megbízhatóság terén is szintlépés történt, a BYD 2,5 százalékkal növelte a garantált kapacitásmegtartási arányt, és élettartam-garanciát ígér az akkumulátorcellákra. A telepeket ötszáz töltési cikluson át nyúzták a BYD mérnökei, de komolyabb túlmelegedést nem tapasztaltak, ahogy a tűzbiztonsági próbákon is átmentek az új akkuk, melyek a mesterségesen előidézett rövidzárlatra is jól reagáltak, s az ütközési teszteken is simán átmentek.
A BYD technológiai napján a Blade Battery 2.0 mellett még a forradalmi, 1500 kilowattos töltési rendszert, a DM-i 6.0 hibrid hajtásláncot és a God’s Eye 5.0 vezetéstámogató rendszert is bemutatták.
A Szegeden gigantikus autó-összeszerelő üzemet építő BYD-nek szüksége is van
- az elismerésre,
- a sikerélményre
- és a bizalom növelésére,
mivel pocsékul kezdte az idei évet, februárban már az egy évvel korábbinál 41 százalékkal kevesebb, 190 190 autót tudott csak értékesíteni.