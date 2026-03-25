Csődbe megy az osztrák bútorgyár, magyar munkahelyek százai kerülnek veszélybe

Csődvédelmet kezdeményezett Ausztriában az ADA bútoripari csoport. Az osztrák vállalat magyarországi üzemeiben egyelőre zavartalan a termelés. A körmendi, zalaegerszegi és novai gyárban mintegy 600 embert foglalkoztató cég a kedvezőtlen piaci környezet és a bútoripar átalakulása miatt kényszerült a lépésre. A csődvédelmi eljárással az ADA célja a működés részleges megőrzése és új befektetők bevonása.
VG/MTI
2026.03.25, 11:43
Frissítve: 2026.03.25, 12:17

Csődvédelemért folyamodott Ausztriában az osztrák ADA bútoripari csoport, amely Magyarországon körmendi, zalaegerszegi és novai üzemében mintegy hatszáz embernek ad munkát. Magyarországi gyáraikban a termelés egyelőre folyamatos – tájékoztatta az MTI-t szerdán a vállalatcsoport.

Csődbe megy az osztrák bútorgyár, magyar munkahelyek százai kerülnek veszélybe / Fotó:  ADA Bútorgyár – Nova

A közlemény szerint az ADA Möbelwerke Holding AG és az ADA Möbelfabrik GmbH március 24-én a Grazi Tartományi Bíróságon kezdeményezett önálló ügyvezetés nélküli csődvédelmet, melynek célja a cégcsoport csökkentett formában történő működtetése, a magyarországi és romániai telephelyek megőrzése, nemzetközi befektetők bevonásával. 

A bútorgyártó több száz magyar munkahelyet teremtett

Kiemelték, hogy a magyarországi gyárak termelése egyelőre folyamatos, a körmendi, zalaegerszegi és novai gyár magyar vezetői továbbra is irányítják a napi működést, és egyeztetnek a munkavállalókat és partnereket érintő kérdésekről. 

A társaság közlése szerint 

a csődvédelmi eljárást elsősorban a kedvezőtlen piaci környezet és az európai bútoriparban zajló strukturális átalakulás indokolta. 

A csoport az elmúlt három évben több intézkedést is tett a működés stabilizálására: költségcsökkentési programot indított, átalakította termelési struktúráját, és stratégiai újrapozicionálást hajtott végre. Az idei év eleje óta azonban a rendelésállomány átlagosan mintegy 20 százalékkal marad el a várakozásoktól, ami – az intenzív ellenintézkedések ellenére – 2026 első negyedévében tovább rontotta a jövedelmezőséget. 

A csődvédelmi eljárás célja a vállalatcsoport meghatározó üzleti egységeinek megőrzése

A csődvédelmi eljárással érintett két társaság együttes adósságállománya mintegy 30 millió euró, főként nagy és intézményi hitelezők felé. A cégcsoport éves árbevétele legutóbb megközelítette a 110 millió eurót. 

A közlemény szerint

Ausztriában 180 munkavállalót érint az eljárás, akiknek bérét az állami bérgarancia-alap biztosítja. Romániában körülbelül 500, Magyarországon pedig mintegy 600 főt foglalkoztatnak. 

Mint írták, a jelenlegi cél a vállalatcsoport meghatározó üzleti egységeinek megőrzése és működésük fenntartása, ezzel párhuzamosan már zajlanak a tárgyalások a stratégiai befektetőkkel. 

A kelet-stájerországi központtal működő ADA Möbelwerke Ausztria egyik legrégebbi bútoripari vállalatcsoportja, irodái és gyártóbázisai Raabában és Angerben, valamint Magyarországon és Romániában működnek.

Befellegzett a szomszéd ország legnagyobb bútorgyártójának: a dolgozók kényszerszabadságon, a bért részletekben fizetik

Súlyos pénzügyi gondokkal néz szembe egy meghatározó iparági szereplő a régióban. A szlovák bútorgyártó működése akadozik, a munkavállalók bizonytalanságban vannak, miközben a cég több százezer eurós tartozást halmozott fel. A beszállítók leálltak, a gyártás ellehetetlenült, a vállalat jövője kérdésessé vált.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
