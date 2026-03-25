Csődbe megy az osztrák bútorgyár, magyar munkahelyek százai kerülnek veszélybe

Csődvédelemért folyamodott Ausztriában az osztrák ADA bútoripari csoport, amely Magyarországon körmendi, zalaegerszegi és novai üzemében mintegy hatszáz embernek ad munkát. Magyarországi gyáraikban a termelés egyelőre folyamatos – tájékoztatta az MTI-t szerdán a vállalatcsoport.

A közlemény szerint az ADA Möbelwerke Holding AG és az ADA Möbelfabrik GmbH március 24-én a Grazi Tartományi Bíróságon kezdeményezett önálló ügyvezetés nélküli csődvédelmet, melynek célja a cégcsoport csökkentett formában történő működtetése, a magyarországi és romániai telephelyek megőrzése, nemzetközi befektetők bevonásával.

A bútorgyártó több száz magyar munkahelyet teremtett

Kiemelték, hogy a magyarországi gyárak termelése egyelőre folyamatos, a körmendi, zalaegerszegi és novai gyár magyar vezetői továbbra is irányítják a napi működést, és egyeztetnek a munkavállalókat és partnereket érintő kérdésekről.

A társaság közlése szerint

a csődvédelmi eljárást elsősorban a kedvezőtlen piaci környezet és az európai bútoriparban zajló strukturális átalakulás indokolta.

A csoport az elmúlt három évben több intézkedést is tett a működés stabilizálására: költségcsökkentési programot indított, átalakította termelési struktúráját, és stratégiai újrapozicionálást hajtott végre. Az idei év eleje óta azonban a rendelésállomány átlagosan mintegy 20 százalékkal marad el a várakozásoktól, ami – az intenzív ellenintézkedések ellenére – 2026 első negyedévében tovább rontotta a jövedelmezőséget.

A csődvédelmi eljárás célja a vállalatcsoport meghatározó üzleti egységeinek megőrzése

A csődvédelmi eljárással érintett két társaság együttes adósságállománya mintegy 30 millió euró, főként nagy és intézményi hitelezők felé. A cégcsoport éves árbevétele legutóbb megközelítette a 110 millió eurót.

A közlemény szerint

Ausztriában 180 munkavállalót érint az eljárás, akiknek bérét az állami bérgarancia-alap biztosítja. Romániában körülbelül 500, Magyarországon pedig mintegy 600 főt foglalkoztatnak.

Mint írták, a jelenlegi cél a vállalatcsoport meghatározó üzleti egységeinek megőrzése és működésük fenntartása, ezzel párhuzamosan már zajlanak a tárgyalások a stratégiai befektetőkkel.