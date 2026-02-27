Befellegzett a szomszéd ország legnagyobb bútorgyártójának: a dolgozók kényszerszabadságon, a bért részletekben fizetik

Súlyos pénzügyi nehézségekkel küzd a több mint három évtizedes múltra visszatekintő szlovák bútorgyártó, a nagytapolcsányi székhelyű Decodom. A legnagyobb szlovák bútorgyártóként számontartott vállalat működése az elmúlt hetekben akadozni kezdett, a dolgozók bizonytalanságban vannak, a béreket pedig részletekben fizetik ki.

Csőd szélére sodródott a szlovák bútorgyártó: dolgozók kényszerszabadságon, részletekben fizetett bérek / Fotó: Simon Kadula

A szlovák sajtóbeszámolók szerint a társaság pénzügyi helyzete annyira megromlott, hogy nem áll rendelkezésre elegendő forrás a munkabérek időben történő rendezésére. A cég a szociális biztosítónál 362 ezer euró (mintegy 142 millió forint) tartozást halmozott fel. A beszállítók megtagadták az alapanyag-szállítást, ezért a gyártás gyakorlatilag leállt, mivel nincs miből előállítani a bútorokat.

A vállalat több munkavállalót kényszerszabadságra küldött, mintegy 120 ember tartózkodik otthon, és nem tudják, mikor térhetnek vissza a munkába. Egy alkalmazott szerint

a következő héten akár teljesen le is állhat a termelés, mivel nem érkezett újabb alapanyag-szállítmány, és a belső kommunikációban sem tájékoztatnak egyértelműen a helyzetről.

A cég ideiglenes vezérigazgatója, Ivan Kopanicky – aki a tulajdonosok felkérésére tavaly csatlakozott a vállalathoz – közleményben reagált a helyzetre. Elmondása szerint megbízatása kezdetén egyértelmű volt, hogy nem elegendő a részleges átalakítás, hanem stabilizálni kell a vállalat pénzügyi, termelési és működési alapjait.

Állítása szerint a menedzsmenttel és a gyártás kulcsszereplőivel közösen sikerült megállítani a teljesítmény romlását, helyreállítani a folyamatok irányítását és kiszámíthatóbb működést teremteni.

Kopanicky hangsúlyozta, hogy a hitelezők támogatása is fontos szerepet játszott az átalakítási folyamatban, ugyanakkor elismerte, hogy a vállalat előtt továbbra is komoly kihívások állnak. Megfogalmazása szerint

2026 az iparág egészében a partnerségekről

és a következő egy-másfél év nehéz időszakának közös átvészeléséről szól majd.

Úgy véli, a hosszú távú együttműködés és a felelősség megosztása kulcsfontosságú lehet a sikerhez.