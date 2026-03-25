Deviza
EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,55 +0,08% PLN/HUF90,78 +0,2% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,06% EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,55 +0,08% PLN/HUF90,78 +0,2% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85% BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hajógyártás
Románia
hajógyár

Óriási a felháborodás Romániában, felszámolják az ország nemzeti büszkeségének számító gyárat – "ennek a döntésnek a következményei rendkívül súlyosak"

A holland Damen Holding elutasította a reorganizációs tervet, így megindul a Damen Shipyards felszámolása. A döntés miatt mintegy ezer dolgozó veszíti el azonnal az állását, akik már három hónapja nem kaptak bért.
VG/MTI
2026.03.25, 12:26
Frissítve: 2026.03.25, 13:07

A társtulajdonos elutasította a csődegyezséget, kezdődik a legnagyobb romániai hajógyár, a Damen Shipyards felszámolása – írja a BNS szakszervezeti szövetség közleménye alapján az Economedia.ro.

 A legnagyobb romániai hajógyár, a Damen Shipyards belülről / Fotó: AFP

A hitelezők szerdai közgyűlésén a holland Damen Holding elutasította a fekete-tengeri kikötővárosban, Mangalián található hajógyárat működtető cég reorganizációs programját. „Ennek a döntésnek a következményei rendkívül súlyosak az alkalmazottakra nézve. A cég felszámolásával a munkavállalók egyéni munkaszerződései megszűnnek, elvesztik a munkahelyeiket” – olvasható a BNS közleményében. 

A holland társtulajdonos arra hivatkozva utasította el a reorganizációs tervet, hogy az ellenkezik az érdekeivel, súlyos veszteségeket okoz neki. A Damen Holding szerint a reorganizációs terv kizárja a jelentős beruházások és a Damen Holding által a hajógyárnak nyújtott hitelek visszafizetését, ami számottevő veszteséget okoz a Damennek – közölte a cégvezetés.

A Damen Holding jelenleg a Damen Shipyards részvényeinek 49 százalékával rendelkezik, a román államnak korábban átengedett 2 százalékos részvénycsomagért pedig a bécsi nemzetközi döntőbíróságon pereskedik. A holland vállalat 2018-ban, a koreai Daewootól vette meg a Damen Shipyards 51 százalékos részvénycsomagját.

A dolgozók hónapok óta várnak a bérükre

A cég 2024 óta áll csődeljárás alatt, melyet a holland társtulajdonos egy 2018-ban nyújtott, 160 millió eurós hitel miatt kezdeményezett. A hajógyárnak mintegy 1000, kényszerszabadságon levő dolgozója van, akik három hónapja nem kapták meg a bérüket. Az utóbbi hetekben az alkalmazottak több alkalommal tüntettek az elmaradt bérek miatt.

A hitelezők követelései 1,97 milliárd lejt tesznek ki, a hajógyár aktívumainak piaci értéke azonban csak 184,5 millió eurót. A Damen Shipyards csődbiztosa korábban azt közölte, hogy stratégiai befektetőt keres a vállalat számára. A mangaliai a legnagyobb romániai hajógyár, a telephelye egymillió négyzetméter, a termelési kapacitása pedig évi 3,5 millió munkaóra.

Befellegzett a szomszéd ország legnagyobb bútorgyártójának: a dolgozók kényszerszabadságon, a bért részletekben fizetik

Súlyos pénzügyi gondokkal néz szembe egy meghatározó iparági szereplő a régióban. A szlovák bútorgyártó működése akadozik, a munkavállalók bizonytalanságban vannak, miközben a cég több százezer eurós tartozást halmozott fel. A beszállítók leálltak, a gyártás ellehetetlenült, a vállalat jövője kérdésessé vált.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
