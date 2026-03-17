Nincs más megoldás: újraindítja a szénerőműveit az 50 milliós ország, az atomenergiát ütközésig tekeri – olaj és gáz nélkül maradt

Dél-Korea a Közel-Keleten kialakult feszültségek és a Hormuzi-szoros lezárása miatt jelentősen átalakítja energiaellátási stratégiáját. A kormánypárt, a Demokratikus Párt hétfői tájékoztatása szerint a szénnel tüzelt erőművek termelési korlátozását azonnal feloldják, a nukleáris erőművek kihasználtságát pedig a jelenlegi magas 60 százalék körüli szintről mintegy 80 százalékra emelik.

Dél-koreai atomerőmű / Fotó: NurPhoto via AFP

A párt válságkezeléssel foglalkozó munkacsoportjának képviselői szerint az intézkedések elsődleges célja az energiaellátás és az árak stabilizálása, mivel a térségbeli konfliktusok miatt akadoznak a Dél-Koreába érkező olaj- és gázszállítmányok. Az ország energiaigényének döntő részét importból fedezi: olajának körülbelül 70 százalékát, cseppfolyósított földgázának (LNG) pedig mintegy 20 százalékát a Közel-Keletről szerzi be.

Ahn Do-geol, a Demokratikus Párt parlamenti képviselője hangsúlyozta, hogy a kormány az LNG-ellátás védelmét helyezi előtérbe: növeli a szén- és nukleáris alapú termelést, miközben csökkenti az LNG-tüzelésű erőművek használatát. A szénnel működő erőművek eddig a telepített kapacitás 80 százalékában voltak korlátozva, ezt a plafont hétfőtől eltörlik.

Emellett hat nukleáris reaktor karbantartását hozzák előre, hogy minél hamarabb elérjék a 80 százalékos kihasználtságot.

Péntek óta érvényben van egy benzinárrögzítés is, literenként 1724 von maximummal, amelyet kéthetente felülvizsgálnak a világpiaci olajárak függvényében. Ahn szerint a bevezetés óta a benzin literenként 58 vonnal, a dízel pedig 77 vonnal lett olcsóbb vasárnapra. A kormány a hónap végéig összeállít egy kiegészítő költségvetést, amelyet a parlament elé terjeszt.

A plusz források várhatóan fedezik a finomítók árplafon miatti kompenzációját, energiautalványokat juttatnak el a rászorulóknak, támogatják az exportőrök logisztikai költségeit, valamint bővítik a megújuló energiaforrásokba irányuló beruházásokat. A pártvezetés jelezte: a javaslatot a benyújtást követő tíz napon belül gyorsított eljárásban kívánja elfogadtatni.