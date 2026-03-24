Gigantikus gázmező terül el Magyarország szomszédjában: 30 milliárd köbmétert rejthet magában – készül a próbafúrás

Az OMV Petrom vállalat, amely a román Fekete-tenger legnagyobb tengeri gázkitermelési koncessziójának, a Neptun Deepnek 50 százalékos tulajdonosa és üzemeltetője, megkezdte a szükséges dokumentumok benyújtását egy új feltáró fúrás engedélyezésére. A Profit.ro romániai gazdasági portál értesülései szerint a Cormoran West nevű olajkútról van szó.

Az OMV Petrom februárban kapta meg a környezetvédelmi engedélyt a Neptun Deep mezőben tervezett Anaconda-kút fúrására, és már gőzerővel készül a munkálatok megkezdésére. A Cormoran West kút fúrását 2027-re tervezik, és szintén jövő évre várják a Neptun Deep-projektben a földgáztermelés beindítását is. A Cormoran West kút tervezett helyszíne mintegy 100 kilométerre található az Anaconda-kúttól.

A Profit.ro által is megtekintett dokumentum szerint az 1. számú Cormoran West kút fúrásának kivitelezése a XIX–Neptun 1 blokk nyugati zónájában, 100 méternél kisebb vízmélységben történne a Fekete-tengeren. A projekt egy feltáró fúrás elvégzését, valamint szükség esetén a tesztelést is magában foglalja.

A dokumentum arra is kitér, hogy a Neptun Deep-projekt kivitelezési munkálatai 2026 decemberében zárulhatnak le, ezt követően pedig megkezdődhet a tesztelési szakasz, illetve a termelésindítás előkészítése. Az OMV Petrom partnere a koncesszióban az állami tulajdonú Romgaz, amely a tulajdonjogok fennmaradó 50 százalékával rendelkezik.

Az Anaconda névre keresztelt, új potenciális lelőhely gázkészletét előzetesen mintegy 30 milliárd köbméterre becsülik. A feltárásra vonatkozó környezetvédelmi engedélyt már megadták az illetékes hatóságok. A projekt kivitelezési időszaka legfeljebb 90 nap lehet attól a pillanattól számítva, hogy a félig merülő mobil offshore fúróegységet a helyszínre pozicionálják, feltéve, hogy addigra minden szükséges hatósági engedély, jóváhagyás és hozzájárulás rendelkezésre áll.

Ha a lelőhely tesztelése mellett döntenek, arra legfeljebb 44 napot szánhatnak, amelyből maga a tényleges vizsgálat körülbelül nyolc napot venne igénybe.