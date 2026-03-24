Deviza
EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,55 +0,08% PLN/HUF90,78 +0,2% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,06% EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,55 +0,08% PLN/HUF90,78 +0,2% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85% BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energia
Románia
Neptun Deep

Gigantikus gázmező terül el Magyarország szomszédjában: 30 milliárd köbmétert rejthet magában – készül a próbafúrás

Újabb fontos projektet kezdenének a románok a Fekete-tengeren. Az OMW Petrom egy hatalmas gázmező próbafúrásaira kért engedélyt.
VG
2026.03.24, 20:41
Frissítve: 2026.03.25, 08:49

Az OMV Petrom vállalat, amely a román Fekete-tenger legnagyobb tengeri gázkitermelési koncessziójának, a Neptun Deepnek 50 százalékos tulajdonosa és üzemeltetője, megkezdte a szükséges dokumentumok benyújtását egy új feltáró fúrás engedélyezésére. A Profit.ro romániai gazdasági portál értesülései szerint a Cormoran West nevű olajkútról van szó.

gázmező, Románia, gáz, olaj
Jelentős gáztartalékokat rejt a Fekete-tenger / Fotó: Shuttertock

Az OMV Petrom februárban kapta meg a környezetvédelmi engedélyt a Neptun Deep mezőben tervezett Anaconda-kút fúrására, és már gőzerővel készül a munkálatok megkezdésére. A Cormoran West kút fúrását 2027-re tervezik, és szintén jövő évre várják a Neptun Deep-projektben a földgáztermelés beindítását is. A Cormoran West kút tervezett helyszíne mintegy 100 kilométerre található az Anaconda-kúttól.

A Profit.ro által is megtekintett dokumentum szerint az 1. számú Cormoran West kút fúrásának kivitelezése a XIX–Neptun 1 blokk nyugati zónájában, 100 méternél kisebb vízmélységben történne a Fekete-tengeren. A projekt egy feltáró fúrás elvégzését, valamint szükség esetén a tesztelést is magában foglalja.

A dokumentum arra is kitér, hogy a Neptun Deep-projekt kivitelezési munkálatai 2026 decemberében zárulhatnak le, ezt követően pedig megkezdődhet a tesztelési szakasz, illetve a termelésindítás előkészítése. Az OMV Petrom partnere a koncesszióban az állami tulajdonú Romgaz, amely a tulajdonjogok fennmaradó 50 százalékával rendelkezik.

Az Anaconda névre keresztelt, új potenciális lelőhely gázkészletét előzetesen mintegy 30 milliárd köbméterre becsülik. A feltárásra vonatkozó környezetvédelmi engedélyt már megadták az illetékes hatóságok. A projekt kivitelezési időszaka legfeljebb 90 nap lehet attól a pillanattól számítva, hogy a félig merülő mobil offshore fúróegységet a helyszínre pozicionálják, feltéve, hogy addigra minden szükséges hatósági engedély, jóváhagyás és hozzájárulás rendelkezésre áll.

Ha a lelőhely tesztelése mellett döntenek, arra legfeljebb 44 napot szánhatnak, amelyből maga a tényleges vizsgálat körülbelül nyolc napot venne igénybe.

A Profit.ro korábban arról is beszámolt, hogy a román kormány két évvel, 2027 decemberéig meghosszabbította a Neptun Deep kőolajipari megállapodás új Anaconda-projektre vonatkozó feltárási időszakát. Emellett a feltárás költségkeretét is megemelik, a korábbi 20 millió euróról 50 millió euróra.

Rettegnek a románok az oroszoktól, bármi áron megvédenék tengeri gázprojektjüket – hihetetlen fegyverkezésbe kezdtek

Románia folytatja a haderőfejlesztést, mivel feltett szándéka, hogy 2027-re fejlett felderítési képességekkel rendelkezzen a Fekete-tengeren, hogy megvédje folyamatban lévő tengeri gázprojektjét, amely nettó gázexportőrré teszi az országot – jelentette be az elnök gazdasági tanácsadója.

Románia az Európai Unió és a NATO tagállama, 650 kilométer hosszú szárazföldi határon osztozik Ukrajnával, és az elmúlt két évben többször is előfordult, hogy orosz drónok megsértették a légterét, valamint aknák úsztak a Fekete-tengeren a fontos kereskedelmi és energiaútvonalak mentén.

Az OMV Petrom és az állami tulajdonú Romgaz közös tulajdonában lévő Neptun Deep tengeri gázprojekt jól halad, a tervek szerint 2027-ben megkezdődhet a gázkitermelés, és ezzel Románia az EU legnagyobb gáztermelőjévé válik.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu