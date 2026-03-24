Gigantikus gázmező terül el Magyarország szomszédjában: 30 milliárd köbmétert rejthet magában – készül a próbafúrás
Az OMV Petrom vállalat, amely a román Fekete-tenger legnagyobb tengeri gázkitermelési koncessziójának, a Neptun Deepnek 50 százalékos tulajdonosa és üzemeltetője, megkezdte a szükséges dokumentumok benyújtását egy új feltáró fúrás engedélyezésére. A Profit.ro romániai gazdasági portál értesülései szerint a Cormoran West nevű olajkútról van szó.
Az OMV Petrom februárban kapta meg a környezetvédelmi engedélyt a Neptun Deep mezőben tervezett Anaconda-kút fúrására, és már gőzerővel készül a munkálatok megkezdésére. A Cormoran West kút fúrását 2027-re tervezik, és szintén jövő évre várják a Neptun Deep-projektben a földgáztermelés beindítását is. A Cormoran West kút tervezett helyszíne mintegy 100 kilométerre található az Anaconda-kúttól.
A Profit.ro által is megtekintett dokumentum szerint az 1. számú Cormoran West kút fúrásának kivitelezése a XIX–Neptun 1 blokk nyugati zónájában, 100 méternél kisebb vízmélységben történne a Fekete-tengeren. A projekt egy feltáró fúrás elvégzését, valamint szükség esetén a tesztelést is magában foglalja.
A dokumentum arra is kitér, hogy a Neptun Deep-projekt kivitelezési munkálatai 2026 decemberében zárulhatnak le, ezt követően pedig megkezdődhet a tesztelési szakasz, illetve a termelésindítás előkészítése. Az OMV Petrom partnere a koncesszióban az állami tulajdonú Romgaz, amely a tulajdonjogok fennmaradó 50 százalékával rendelkezik.
Az Anaconda névre keresztelt, új potenciális lelőhely gázkészletét előzetesen mintegy 30 milliárd köbméterre becsülik. A feltárásra vonatkozó környezetvédelmi engedélyt már megadták az illetékes hatóságok. A projekt kivitelezési időszaka legfeljebb 90 nap lehet attól a pillanattól számítva, hogy a félig merülő mobil offshore fúróegységet a helyszínre pozicionálják, feltéve, hogy addigra minden szükséges hatósági engedély, jóváhagyás és hozzájárulás rendelkezésre áll.
Ha a lelőhely tesztelése mellett döntenek, arra legfeljebb 44 napot szánhatnak, amelyből maga a tényleges vizsgálat körülbelül nyolc napot venne igénybe.
A Profit.ro korábban arról is beszámolt, hogy a román kormány két évvel, 2027 decemberéig meghosszabbította a Neptun Deep kőolajipari megállapodás új Anaconda-projektre vonatkozó feltárási időszakát. Emellett a feltárás költségkeretét is megemelik, a korábbi 20 millió euróról 50 millió euróra.
Rettegnek a románok az oroszoktól, bármi áron megvédenék tengeri gázprojektjüket – hihetetlen fegyverkezésbe kezdtek
Románia folytatja a haderőfejlesztést, mivel feltett szándéka, hogy 2027-re fejlett felderítési képességekkel rendelkezzen a Fekete-tengeren, hogy megvédje folyamatban lévő tengeri gázprojektjét, amely nettó gázexportőrré teszi az országot – jelentette be az elnök gazdasági tanácsadója.
Románia az Európai Unió és a NATO tagállama, 650 kilométer hosszú szárazföldi határon osztozik Ukrajnával, és az elmúlt két évben többször is előfordult, hogy orosz drónok megsértették a légterét, valamint aknák úsztak a Fekete-tengeren a fontos kereskedelmi és energiaútvonalak mentén.
Az OMV Petrom és az állami tulajdonú Romgaz közös tulajdonában lévő Neptun Deep tengeri gázprojekt jól halad, a tervek szerint 2027-ben megkezdődhet a gázkitermelés, és ezzel Románia az EU legnagyobb gáztermelőjévé válik.