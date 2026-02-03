Rettegnek a románok az oroszoktól, bármi áron megvédenék tengeri gázprojektjüket – hihetetlen fegyverkezésbe kezdtek

Románia folytatja a haderőfejlesztést, mivel feltett szándéka, hogy 2027-re fejlett felderítési képességekkel rendelkezzen a Fekete-tengeren, hogy megvédje folyamatban lévő tengeri gázprojektjét, amely nettó gázexportőrré teszi az országot – jelentette be az elnök gazdasági tanácsadója.

A Neptun Deep gázmező védelmét jelentősen megerősítené Románia / Fotó: AFP (illusztráció)

Románia az Európai Unió és a NATO tagállama, 650 kilométer hosszú szárazföldi határon osztozik Ukrajnával, és az elmúlt két évben többször is előfordult, hogy orosz drónok megsértették légterét, valamint aknák úsztak a Fekete-tengeren a fontos kereskedelmi és energiaútvonalak mentén.

Az OMV Petrom és az állami tulajdonú Romgaz közös tulajdonában lévő Neptun Deep tengeri gázprojekt jól halad, a tervek szerint 2027-ben megkezdődhet a gázkitermelés, és ezzel Románia az EU legnagyobb gáztermelőjévé válik.

„Az biztos, hogy Romániának fejlett felderítési kapacitásokkal kell rendelkezni, és ebbe fontos befektetnie. Ez magában foglalja a radarokat, a drónokat és az egyéb érzékelő rendszereket. Az a cél, hogy sokkal jobban tisztában legyünk a tengeren zajló eseményekkel, ez prioritást élvez. Ezt 2027-ig meg kell valósítanunk” – nyilatkozta Radu Burnete, Nicusor Dan gazdasági tanácsadója a Reutersnek.

Uniós forrásból fejlesztené védelmét Románia

A fejlesztések egy jelentős részét ez Európai Unió SAFE újrafegyverkezési kezdeményezése finanszírozza, amelynek keretében Románia 2026 és 2030 között 16,6 milliárd euróhoz juthat hozzá.

A finanszírozási feltételek szerint az egyes tagállamok által vásárolt fegyverek egy része abban az országban kerül legyártásra, aki vásárolja őket, és Burnete szerint a kormány biztosítani fogja, hogy Románia is exportálni tudja a gyártott termékek egy részét. Hozzátette, hogy a SAFE-források hozzájárulnak az ország gyengélkedő állami védelmi iparának fellendítéséhez és a gazdaság élénkítéséhez, többek között azáltal, hogy egy részét az elmúlt időszakban gyenge eredményeket produkáló autógyártóknak juttatják, miközben megoldást kínálnak az orosz–ukrán háború kapcsán felmerült biztonsági aggályokra is.