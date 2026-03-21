Az egész világ most ezt az országot irigyli: Irán neki megengedi, hogy olajat hozzon ki a Hormuzi-szorosból – "Készek vagyunk lehetővé tenni"

Egészen különös bejelentést tett a persza állam. Szerinte a Hormuzi-szoros nincs is lezárva, csak korlátozzák egyes országok hajóforgalmát. Közben viszont azt is jelezte, hogy hajlandó kivételt tenni és átengedi egy állam olajszállítóit.
VG
2026.03.21, 06:56
Frissítve: 2026.03.21, 07:06

Irán kész lehetővé tenni a japán érdekeltségű hajók áthaladását a globális olajszállítás szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoroson, és tárgyalásokat folytat Tokióval a kérdésről – jelentette a Kyodo hírügynökség Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterre hivatkozva.

Hormuzi-szoros: az egész világ most Japánt irigyli, Irán megengedi, hogy olajat hozzon ki / Fotó: NurPhoto via AFP

Aragcsi egy pénteki telefoninterjúban egyébként egészen érdekes megfogalmazást tett. Szerinte

Teherán nem zárta le a szorost, ugyanakkor korlátozásokat vezetett be azon országok hajóival szemben, amelyek részt vesznek az Irán elleni amerikai-izraeli támadásokban.

Hozzátette, Irán kész biztosítani a biztonságos áthaladást olyan országok számára, mint Japán, amennyiben az egyeztet Teheránnal.

A japán külügyi és kereskedelmi tárca, valamint a miniszterelnöki hivatal egyelőre nem kommentálta a hírt. Tokió ugyanakkor jelezte: értékeli az iráni nyilatkozatokat, de még ha a japán hajók áthaladása biztosított is, az energiaárak emelkedése továbbra is fennmaradhat.

Japán kőolajimportjának mintegy 90 százaléka a Közel-Keletről érkezik, döntően a Hormuzi-szoroson keresztül. Az Egyesült Államok és Izrael által február végén indított támadások nyomán kirobbant, immár negyedik hete tartó konfliktus jelentős áremelkedést idézett elő a globális olajpiacon, ami több országot – köztük Japánt – stratégiai tartalékainak felszabadítására késztetett.

Aragcsi elmondta, hogy a hajózási kérdésről egyeztetett Motegi Tosimicu japán külügyminiszterrel, és a tárgyalások folytatódnak, bár részleteket nem közölt. A japán fél a legutóbbi egyeztetésen a szoroson áthaladó valamennyi hajó biztonságának garantálását kérte.

A konfliktus eszkalációja fokozta az aggodalmakat a térség stabilitása és az energiaellátás biztonsága miatt. Irán elutasította az ideiglenes tűzszünetre vonatkozó felhívásokat, és hangsúlyozta, hogy

  • tartós megoldást,
  • biztonsági garanciákat
  • és kártérítést követel.

Közben Washingtonban Donald Trump amerikai elnök csütörtökön tárgyalt Takaicsi Szanae japán miniszterelnökkel, és szövetségeseit arra ösztönözte, hogy hadihajókkal járuljanak hozzá a szoros megnyitásához. A japán kormányfő úgy reagált, hogy tájékoztatta az amerikai elnököt arról, hogy Japán jogi keretei milyen támogatást tesznek lehetővé.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
