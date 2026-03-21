Az egész világ most ezt az országot irigyli: Irán neki megengedi, hogy olajat hozzon ki a Hormuzi-szorosból – "Készek vagyunk lehetővé tenni"

Irán kész lehetővé tenni a japán érdekeltségű hajók áthaladását a globális olajszállítás szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoroson, és tárgyalásokat folytat Tokióval a kérdésről – jelentette a Kyodo hírügynökség Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterre hivatkozva.

Hormuzi-szoros / Fotó: NurPhoto via AFP

Aragcsi egy pénteki telefoninterjúban egyébként egészen érdekes megfogalmazást tett. Szerinte

Teherán nem zárta le a szorost, ugyanakkor korlátozásokat vezetett be azon országok hajóival szemben, amelyek részt vesznek az Irán elleni amerikai-izraeli támadásokban.

Hozzátette, Irán kész biztosítani a biztonságos áthaladást olyan országok számára, mint Japán, amennyiben az egyeztet Teheránnal.

A japán külügyi és kereskedelmi tárca, valamint a miniszterelnöki hivatal egyelőre nem kommentálta a hírt. Tokió ugyanakkor jelezte: értékeli az iráni nyilatkozatokat, de még ha a japán hajók áthaladása biztosított is, az energiaárak emelkedése továbbra is fennmaradhat.

Japán kőolajimportjának mintegy 90 százaléka a Közel-Keletről érkezik, döntően a Hormuzi-szoroson keresztül. Az Egyesült Államok és Izrael által február végén indított támadások nyomán kirobbant, immár negyedik hete tartó konfliktus jelentős áremelkedést idézett elő a globális olajpiacon, ami több országot – köztük Japánt – stratégiai tartalékainak felszabadítására késztetett.

Aragcsi elmondta, hogy a hajózási kérdésről egyeztetett Motegi Tosimicu japán külügyminiszterrel, és a tárgyalások folytatódnak, bár részleteket nem közölt. A japán fél a legutóbbi egyeztetésen a szoroson áthaladó valamennyi hajó biztonságának garantálását kérte.

A konfliktus eszkalációja fokozta az aggodalmakat a térség stabilitása és az energiaellátás biztonsága miatt. Irán elutasította az ideiglenes tűzszünetre vonatkozó felhívásokat, és hangsúlyozta, hogy

tartós megoldást,

biztonsági garanciákat

és kártérítést követel.

Közben Washingtonban Donald Trump amerikai elnök csütörtökön tárgyalt Takaicsi Szanae japán miniszterelnökkel, és szövetségeseit arra ösztönözte, hogy hadihajókkal járuljanak hozzá a szoros megnyitásához. A japán kormányfő úgy reagált, hogy tájékoztatta az amerikai elnököt arról, hogy Japán jogi keretei milyen támogatást tesznek lehetővé.