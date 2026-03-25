Dél-Korea a világ egyik legnagyobb hadiipari exportőre lett, most saját vadászgéppel lép a világpiacra – az amerikai F-35 riválisa lehet a KF-21 Boramae

Dél-Korea megkezdte saját fejlesztésű KF-21 Boramae vadászgépének sorozatgyártását. A Korea Aerospace Industries (KAI) által készített gép első példánya szerdán gördült le a gyártósorról Sacheon városában.

„Saját erőből, saját égboltunk védelmére épített vadászgépünk végre készen áll az operatív bevetésre” – mondta I Dzsemjong dél-koreai elnök az ünnepségen. A KF-21 Boramae egyértelmű válasz az amerikai F-35-ösre: Szöul nemcsak a saját légierejét akarja vele modernizálni, hanem exportra is szánja, miközben igyekszik csökkenteni biztonságpolitikai függőségét az Egyesült Államoktól.

A KF-21 jelentős előnye az ár-érték aránya. A dél-koreai hatóságok 2026 elején közzétett árbecslései szerint a légi fölényre optimalizált alapváltozat (Block I.) körülbelül 83 millió dollárba kerül repülőgépenként, míg a fejlettebb Block II. változat ára 112 millió dollár körül alakul.

Karbantartással, alkatrészekkel és kiképzéssel együtt a Block I. egységára várhatóan nem haladja meg a 85 millió dollárt.

Ez lényegesen kedvezőbb, mint az F-35A alapára, amely gyakran 100 millió dollár felett indul, teljes támogatási csomaggal pedig akár 200-300 millió dollárig is emelkedhet, vagy az Eurofighter Typhoon ára, amely konfigurációtól függően 90 és 190 millió dollár között mozog. Egyelőre a gyártónak csak a dél-koreai légierővel van megkötött szerződése, az első szállítmányok az idei év második felében indulnak.

Indonézia várhatóan a hónap végén írja alá a 16 darabos megrendelést, amikor Prabowo Subianto elnök hivatalos látogatásra érkezik Szöulba. Jakarta korábban társként vett részt a gép fejlesztésében, később azonban jelentősen visszavett a finanszírozásból és a tervezett mennyiségből.

Az iráni háború felpörgetheti a megrendeléseket

Az amerikai-izraeli–iráni háború és a térségben lévő feszültségek miatt az Öböl menti államok sietve korszerűsítik légierejüket. Sok ország elavult F-15-ös és F-16-os gépekkel rendelkezik, miközben az F-35-höz való hozzáférés továbbra is erősen korlátozott, Szaúd-Arábia az egyetlen állam, amely eddig engedélyt kapott a vásárlásra.