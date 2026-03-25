Dél-Korea a világ egyik legnagyobb hadiipari exportőre lett, most saját vadászgéppel lép a világpiacra – az amerikai F-35 riválisa lehet a KF-21 Boramae

Szöul megkezdte a KF-21 Boramae vadászgép tömeggyártását, ezzel fontos lépést tett a saját védelmi ipara erősítése felé. A KF-21 várhatóan jóval kedvezőbb áron lesz elérhető, mint az amerikai F-35-ös, ami különösen vonzóvá teheti a Közel-Keleten és más exportpiacokon.
Hornyák Szabolcs
2026.03.25, 12:32
Frissítve: 2026.03.26, 14:38

Dél-Korea megkezdte saját fejlesztésű KF-21 Boramae vadászgépének sorozatgyártását. A Korea Aerospace Industries (KAI) által készített gép első példánya szerdán gördült le a gyártósorról Sacheon városában.

Seongnam,,South,Korea,-,Oct,21,2023:,Kf-21,Boramae,Displayed Dél-Korea saját vadászgéppel lép a világpiacra: megkezdődött a KF-21 Boramae sorozatgyártása
Olcsóbb, mint az F-35: elindult a dél-koreai KF-21 vadászgép tömeggyártása / Fotó: Ju Jae-young / Shutterstock

„Saját erőből, saját égboltunk védelmére épített vadászgépünk végre készen áll az operatív bevetésre” – mondta I Dzsemjong dél-koreai elnök az ünnepségen. A KF-21 Boramae egyértelmű válasz az amerikai F-35-ösre: Szöul nemcsak a saját légierejét akarja vele modernizálni, hanem exportra is szánja, miközben igyekszik csökkenteni biztonságpolitikai függőségét az Egyesült Államoktól.

A KF-21 jelentős előnye az ár-érték aránya. A dél-koreai hatóságok 2026 elején közzétett árbecslései szerint a légi fölényre optimalizált alapváltozat (Block I.) körülbelül 83 millió dollárba kerül repülőgépenként, míg a fejlettebb Block II. változat ára 112 millió dollár körül alakul. 

Karbantartással, alkatrészekkel és kiképzéssel együtt a Block I. egységára várhatóan nem haladja meg a 85 millió dollárt.

Ez lényegesen kedvezőbb, mint az F-35A alapára, amely gyakran 100 millió dollár felett indul, teljes támogatási csomaggal pedig akár 200-300 millió dollárig is emelkedhet, vagy az Eurofighter Typhoon ára, amely konfigurációtól függően 90 és 190 millió dollár között mozog. Egyelőre a gyártónak csak a dél-koreai légierővel van megkötött szerződése, az első szállítmányok az idei év második felében indulnak.

Indonézia várhatóan a hónap végén írja alá a 16 darabos megrendelést, amikor Prabowo Subianto elnök hivatalos látogatásra érkezik Szöulba. Jakarta korábban társként vett részt a gép fejlesztésében, később azonban jelentősen visszavett a finanszírozásból és a tervezett mennyiségből.

Az iráni háború felpörgetheti a megrendeléseket 

Az amerikai-izraeli–iráni háború és a térségben lévő feszültségek miatt az Öböl menti államok sietve korszerűsítik légierejüket. Sok ország elavult F-15-ös és F-16-os gépekkel rendelkezik, miközben az F-35-höz való hozzáférés továbbra is erősen korlátozott, Szaúd-Arábia az egyetlen állam, amely eddig engedélyt kapott a vásárlásra.

Az elemzők szerint ez lehetőséget teremt a dél-koreai fejlesztésű vadászgépnek. Az Egyesült Arab Emírségek már tavaly magas rangú katonatisztet küldött Sacheonba, aki részt vett a gép egyik tesztrepülésén, és a két ország között komolyabb együttműködés is szóba került – akár közös fejlesztés vagy helyi összeszerelés formájában is.

Dél-Korea a világ egyik legnagyobb hadiipari exportőre lett

A hadiipari kiadások növekedése és a nagy exportügyletek miatt Dél-Korea a világ kilencedik legnagyobb fegyverexportőre lett. A dél-koreai fegyverek legnagyobb erőssége, hogy a nyugati rendszerekéhez hasonló vagy jobb minőséget kínálnak 20-40 százalékkal alacsonyabb áron, gyors szállítással és teljes NATO-kompatibilitással.

Ez tette lehetővé, hogy az elmúlt években Lengyelország, Ausztrália és több közel-keleti ország is milliárdos nagyságrendű szerződéseket kötött Szöullal. Például Lengyelország közel ezer darab K9 Thunder önjáró tarackot rendelt, ami a világ egyik legpontosabb és leggyorsabban gyártható 155 milliméteres lövege.

Törökország felemelkedése a globális hadiipar élvonalába

Törökország védelmi ipara két évtized alatt a világ élvonalába katapultálta magát: 2002-ben még 250 millió dollár értékben exportáltak hadiipari eszközöket, tavaly a kivitel meghaladta a hétmilliárd dollárt. A legismertebb slágertermék a Bayraktar TB2 drón, de az Akinci, az Ada osztályú korvettek és a Gidrán páncélozott katonai járművek is keresettek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu