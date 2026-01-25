Deviza
F–35-ösöket skalpol az új csúcsvadászgép, töredékáron kínálják a KF–21-est – az egyik NATO-tag nem bír tovább várni, csak az új modellt akarja

Dél-koreai fejlesztésű vadászgép a kihívója az Eurofighternek és az F–35-ösnek. A KF–21-eshez jelentősen olcsóbban lehet hozzájutni, mint a konkurenciákhoz, az egyik NATO-tagállam már jelezte is, hogy érdeklődik iránta.
Németh Tamás
2026.01.25., 16:27

A vadászgépek piaca átalakuláson megy keresztül, és Dél-Korea egy új modellel jelentős szerepet kíván betölteni. Az első sorozatgyártású KF–21 Boramae repülőgépek leszállítását még idén tervezik – ez a projekt messze az ország határain túl is felkeltette a figyelmet, írja a Merkur. 

F–35-ösöket skalpol az új csúcsvadászgép, töredékáron kínálják a KF–21-est / Kép forrása: thedefenspost.com

A KF–21 Boramae alapváltozata (Block I) körülbelül 83 millió dollárba kerül, míg a fejlettebb, teljes többcélú képességet biztosító Block II ára vadászgépenként körülbelül 112 millió dollár. Ez az ár egy nagyon komoly ütőkártya, különösen a jól ismert versenytársakhoz képest, áll a portál összefoglalójában. 

A Korea Aerospace Industries (KAI) védelmi beszállító cég KF–21 Boramae vadászgépe állítólag technológiailag egyenértékű az Eurofighterrel, és állítólag akár a Lockheed Martin F–35-tel is versenyezhet, jelentős árkülönbségek mellett. Míg egy F–35A hivatalosan legalább 100 millió dollárba kerül, a tényleges költség egy komplett csomaggal vadászgépenként körülbelül 276 millió dollárra emelkedik – ez a költségtényező sok ország számára elrettentő lehet. Az Eurofighter ára a konfigurációtól függően 90 és 110 millió dollár között mozog, és akár 190 millió dollárral repülőgépenként (a legfejlettebb változat esetében), a komplett csomag még mindig olcsóbb, mint amerikai versenytársa.

Összehasonlításképpen, a KF–21 Boramae különösen vonzó lehet a szűkös védelmi költségvetéssel rendelkező országok számára. A National Interest folyóirat kiemeli, hogy Dél-Korea a KF–21-et az F–35 „alacsony költségű alternatívájának” tekintik, megfizethető opciót kínálva a teljesítmény jelentős feláldozása nélkül. 

A karbantartást, az alkatrészeket és a kiképzési csomagokat is beleértve az egységár várhatóan nem haladja meg a 85 millió dollárt.

A KF–21 Boramae fejlesztése stratégiai lépés a dél-koreai védelmi ipar számára. A bemutatón Mun Dzsein akkori elnök kijelentette, hogy a vadászgép a jövő légierőjének gerincévé válik, ambiciózus tervekkel – legalább 40 gépet akarnak legyártani 2028-ra, és 140-et 2032-re. Az export reményei nemcsak Ázsiában, hanem az európai vásárlókban is megvannak. Ezzel a vadászgéppel a KAI célja, hogy csatlakozzon a védelmi ipar elitjéhez.

Egy NATO-tagállamot már érdekel – lesz több is? 

A KF–21 Boramae befektetéseket, munkahelyeket és szakértelmet vonz az országba, míg Dél-Korea komoly versenytársként pozicionálja magát a nyugati vadászgépekkel, mint például az Eurofighter és a Lockheed Martin F–35 II. A gyártást, beleértve a karbantartást és az alkatrészeket is, átfogó gazdasági projektnek tekintik – és megismételhetik más dél-koreai fegyverrendszerek sikeres exportját. Ez különösen igaz Lengyelországra, amely inkább Dél-Koreából szerzi be tankjait, és szintén érdeklődést mutatott az innovatív vadászgép iránt.

A KF–21 Boramae sorozatgyártásának megkezdésével Dél-Korea fokozza technológiai szuverenitásra való törekvését – ami geopolitikailag kulcsfontosságú lépés. Szakértők szerint a koreai mérnökök olyan vadászgépet fejlesztettek ki, amely megfelel a lopakodás, a rugalmasság követelményeinek. A Flugrevue szakportál arról számolt be, hogy 

a Boramae ár-érték aránya verhetetlen, különösen a pénzügyileg korlátozott nemzetek számára.

Lengyelország mellett más exportőrök is érdeklődnek, ahogy azt nemrégiben kiderült: Indonézia és a Fülöp-szigetek is fontolgatják a dél-koreai hibrid generációs 4,5-ös többcélú vadászgép megrendelését. Ez a fejlemény jelzésértékű a légierő védelmi piaca számára – és minden bizonnyal kihívást jelent az európai domináns Eurofighter és az amerikai védelmi beszállító, a Lockheed Martin vadászgépei számára. Eközben Dél-Korea mellett más országok is terveznek saját vadászgépeket.

Míg az Eurofighter egy modernizált, többcélú igásló, és a Lockheed Martin uralja a lopakodó technológiát az F–35-össel, Dél-Korea egy hazai fejlesztésű, megfizethetőbb vadászgépet használ. Ahogy a Welt.de is beszámolt róla, a KF–21 Boramae lopakodó képességei jobbak, mint az Eurofighterei, de nem egészen érik el a Lockheed Martin F–35 II-esének szintjét. Az Asianmilitaryreview szerint már folyamatban vannak a tervek egy Block III változatra. A tervezett KF–21EX állítólag az ötödik generációhoz lesz adaptálva, és egy belső fegyverraktárat kap, tovább javítva lopakodó képességeit.

A hat prototípus és a több ezer tesztóra során szerzett tapasztalatok a KF–21 Boramae-t technológiai zászlóshajóvá teszik, amelynek tesztprogramja mostanra véglegesedett. Az Egyesült Államoktól való hosszú távú függőség megszűnése valószínűleg fontos lépésnek bizonyul Dél-Korea ipara és külpolitikája számára. Dél-Koreának így jó esélyei vannak arra, hogy egyenlő feltételekkel versenyezzen az exportóriásokkal a globális vadászgéppiacon.

