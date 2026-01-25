F–35-ösöket skalpol az új csúcsvadászgép, töredékáron kínálják a KF–21-est – az egyik NATO-tag nem bír tovább várni, csak az új modellt akarja

A vadászgépek piaca átalakuláson megy keresztül, és Dél-Korea egy új modellel jelentős szerepet kíván betölteni. Az első sorozatgyártású KF–21 Boramae repülőgépek leszállítását még idén tervezik – ez a projekt messze az ország határain túl is felkeltette a figyelmet, írja a Merkur.

F–35-ösöket skalpol az új csúcsvadászgép, töredékáron kínálják a KF–21-est / Kép forrása: thedefenspost.com

A KF–21 Boramae alapváltozata (Block I) körülbelül 83 millió dollárba kerül, míg a fejlettebb, teljes többcélú képességet biztosító Block II ára vadászgépenként körülbelül 112 millió dollár. Ez az ár egy nagyon komoly ütőkártya, különösen a jól ismert versenytársakhoz képest, áll a portál összefoglalójában.

A Korea Aerospace Industries (KAI) védelmi beszállító cég KF–21 Boramae vadászgépe állítólag technológiailag egyenértékű az Eurofighterrel, és állítólag akár a Lockheed Martin F–35-tel is versenyezhet, jelentős árkülönbségek mellett. Míg egy F–35A hivatalosan legalább 100 millió dollárba kerül, a tényleges költség egy komplett csomaggal vadászgépenként körülbelül 276 millió dollárra emelkedik – ez a költségtényező sok ország számára elrettentő lehet. Az Eurofighter ára a konfigurációtól függően 90 és 110 millió dollár között mozog, és akár 190 millió dollárral repülőgépenként (a legfejlettebb változat esetében), a komplett csomag még mindig olcsóbb, mint amerikai versenytársa.

Összehasonlításképpen, a KF–21 Boramae különösen vonzó lehet a szűkös védelmi költségvetéssel rendelkező országok számára. A National Interest folyóirat kiemeli, hogy Dél-Korea a KF–21-et az F–35 „alacsony költségű alternatívájának” tekintik, megfizethető opciót kínálva a teljesítmény jelentős feláldozása nélkül.

A karbantartást, az alkatrészeket és a kiképzési csomagokat is beleértve az egységár várhatóan nem haladja meg a 85 millió dollárt.

A KF–21 Boramae fejlesztése stratégiai lépés a dél-koreai védelmi ipar számára. A bemutatón Mun Dzsein akkori elnök kijelentette, hogy a vadászgép a jövő légierőjének gerincévé válik, ambiciózus tervekkel – legalább 40 gépet akarnak legyártani 2028-ra, és 140-et 2032-re. Az export reményei nemcsak Ázsiában, hanem az európai vásárlókban is megvannak. Ezzel a vadászgéppel a KAI célja, hogy csatlakozzon a védelmi ipar elitjéhez.