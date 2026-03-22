Kuba ismét elsötétült: áramszünetek sora taszítja egyre nagyobb válságba az országot – Trump egyelőre kivár

Kubában szombat este egy héten belül már a második országos áramkimaradás volt – jelentette be az amerikai olajembargó alatt álló sziget energiaügyi minisztériuma. A szaktárca szerint a kubai nemzeti villamosenergia-hálózat teljes áramkimaradást szenvedett. A helyreállítási eljárások már folyamatban vannak.

Ez a kimaradás a hetedik az elmúlt másfél évben. Az ország villamosenergia-szolgáltatója szerint a Kuba középső részén lévő Nuevita hőerőmű egyik blokkjának leállása dominóhatást váltott ki, ami a nemzeti villamosenergia-hálózat lekapcsolódásához vezetett.

A jelentések szerint este a főváros,

Havanna sötétségbe borult.

Az utcákon a járókelők zseblámpákkal vagy mobiltelefonjaikkal világítanak maguknak. Az óváros turisztikai negyedében néhány étterem generátorok segítségével maradt nyitva, más vendéglátóhelyek napnyugtakor bezártak. Kuba villamosenergia-termelése nyolc elöregedő hőerőmű hálózatán alapul, amelyek közül néhány már több mint 40 éve működik, és amelyek gyakran meghibásodnak, vagy karbantartási ciklusok miatt le kell állítani őket.

A 9,6 millió lakosú ország már március 16-án és 17-én is átélt egy több mint 24 órás általános áramkimaradást. A többórás áramszünetek mindennaposak, főleg a vidéki területeken.

Az újabb általános áramkimaradás érintett egy orvosi ellátmányt, élelmiszert, vizet és napelemeket szállító, nemzetközi segélykonvojt is, amely épp ekkor érkezett meg Havannába.

Elméletileg két, orosz olajat, illetve földgázt szállító tanker tart Kuba felé, hogy segítsen mérsékelni a szigetországot sújtó súlyos energiaválságot, az azonban még erősen kérdéses, hogy meg is érkeznek-e a rendeltetési helyükre a hajók. A helyzet roppant bonyolult, és egymásnak ellentmondó információk látnak napvilágot a sajtóban.

Egyvalami azonban biztos: bár az Amerikai Egyesült Államok harminc napra felmentést adott az orosz olaj vásárlásának tilalma alól, ez Kubára nem vonatkozik, mert Donald Trump elnök határozott szándéka valamilyen módon amerikai ellenőrzés alá vonni a szigetet.