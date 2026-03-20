Hiába várta az egész ország: Amerika eltérítette az orosz óriástankhajót, 200 ezer hordó gázolaj volt rajta – az utolsó pillanatban irányt váltott
Tovább bonyolódik a helyzet az amerikai–kubai konfliktusban. Egy dízelrakományt szállító tankerhajó, amely eredetileg Kuba felé tartott, az utolsó pilantban változtatott útitervén, és célállomását Puerto Cabellóra, Venezuela egyik legfontosabb kikötőjére módosította, miután az Amerikai Egyesült Államok egyértelművé tette, hogy a kommunista vezetésű szigetország továbbra sem jogosult orosz üzemanyag fogadására.
A Bloomberg által összeállított hajókövetési adatok szerint a Sea Horse – amely valószínűleg 200 ezer hordó orosz gázolajat szállít – korábban új célállomásként a szomszédos Trinidad és Tobagót jelölte meg, és pénteken is abba az irányba haladt.
Csütörtökön az amerikai pénzügyminisztérium Kubát is felvette azon országok listájára, amelyek korlátozás alá esnek az orosz üzemanyag kapcsán. A módosítást egy héttel azt követően hozták nyilvánosságra, hogy az Amerikai Egyesült Államok enyhített az orosz olajjal szembeni szankciókon, hogy mérsékelje az energiapiacot érő nyomást, amely az immár három hete tartó iráni háború miatt nehezedik rá.
A hajózási adatok szerint egy másik tanker, az Anatolij Kolodkin továbbra is az Atlanti-óceánon halad Kuba felé, célja a matanzasi kikötő.
Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője, Dmitrij Peszkov pénteken úgy nyilatkozott, hogy Moszkva folyamatos kapcsolatot tart fenn a kubai vezetéssel, és vizsgálja a lehetőségeket, miként nyújthatna segítséget Havannának a jelenlegi ellátási nehézségek közepette.
Kuba elnöke a múlt héten elismerte, hogy a sziget három hónapja nem kapott olajat, miközben Donald Trump fokozza a gazdasági nyomást az országon abban a reményben, hogy véget vethet a 67 éve fennálló egypárti uralomnak. A politikai elemzők arra számítanak, hogy Trump Miguel Díaz-Canel elnök távozását próbálja kikényszeríteni. Díaz-Canel a múlt héten megerősítette, hogy Kuba tárgyalásokat folytat az amerikai kormányzattal az energiablokád megszüntetése érdekében.
Kulcsfontosságú lenne Kubának a tankerek érkezése
Kuba legutóbbi szállítmánya január 9-én érkezett Mexikóból, azonban Mexikó azóta engedett Trump nyomásának, és leállította a további szállításokat. Kuba régi szövetségesétől, Venezuelából december óta nem érkezett újabb szállítmány, miután amerikai erők lecsaptak, és elfogták Nicolás Maduro elnököt.
A szigeten uralkodó helyzet már az elmúlt évek szigorú amerikai szankciói miatt is súlyos volt, most azonban, hogy Trump egyszerre fojtja el az üzemanyag- és a pénzügyi forrásokat Emiatt Kuba gazdasága szabadesésben van, energetikai rendszere pedig teljes körű válságba került. Az szigeten a hét elején ezen a héten országos áramszünet volt, ez már legalább a hatodik ilyen eset az elmúlt szűk egy évben.
A Sea Horse átirányítása arra utal, hogy még Kuba legközelebbi szövetségesei sem hajlandók próbára tenni Trump elszántságát.
A két hajóval kapcsolatban csütörtökön egy magas rangú kubai tisztviselő derűlátóan nyilatkozott arról, hogy a segítség úton van. „Remélem, hogy valamennyi olaj megérkezik Kubába” – nyilatkozta Ernesto Soberón Guzmán, Havanna ENSZ-nagykövete a Bloombergnek. Hozzátette, hogy egy újabb szállítmány enyhítené annak a humanitárius válságnak a hatásait, amellyel a sziget az amerikai blokád miatt szembesül.
Soerón Guzmán kifejtette, hogy ha az üzemanyag megérkezne, az enyhítené az elektromos hálózatra nehezedő terheket. Ezen kívül lehetővé tenné többek között azt is, hogy Kuba csökkentse a műtétekre várók hosszú listáját, és akár újraindítsa a jelenléti oktatást az iskolákban, illetve helyreállítsa a korábban felfüggesztett tömegközlekedési járatokat.