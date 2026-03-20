Hiába várta az egész ország: Amerika eltérítette az orosz óriástankhajót, 200 ezer hordó gázolaj volt rajta – az utolsó pillanatban irányt váltott

Tovább bonyolódik a helyzet az amerikai–kubai konfliktusban. Egy dízelrakományt szállító tankerhajó, amely eredetileg Kuba felé tartott, az utolsó pilantban változtatott útitervén, és célállomását Puerto Cabellóra, Venezuela egyik legfontosabb kikötőjére módosította, miután az Amerikai Egyesült Államok egyértelművé tette, hogy a kommunista vezetésű szigetország továbbra sem jogosult orosz üzemanyag fogadására.

A Sea Horse tankerhajó orosz gázolajat vitt volna Kubába / Fotó: Jan Verhoog / AFP

A Bloomberg által összeállított hajókövetési adatok szerint a Sea Horse – amely valószínűleg 200 ezer hordó orosz gázolajat szállít – korábban új célállomásként a szomszédos Trinidad és Tobagót jelölte meg, és pénteken is abba az irányba haladt.

Csütörtökön az amerikai pénzügyminisztérium Kubát is felvette azon országok listájára, amelyek korlátozás alá esnek az orosz üzemanyag kapcsán. A módosítást egy héttel azt követően hozták nyilvánosságra, hogy az Amerikai Egyesült Államok enyhített az orosz olajjal szembeni szankciókon, hogy mérsékelje az energiapiacot érő nyomást, amely az immár három hete tartó iráni háború miatt nehezedik rá.

A hajózási adatok szerint egy másik tanker, az Anatolij Kolodkin továbbra is az Atlanti-óceánon halad Kuba felé, célja a matanzasi kikötő.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője, Dmitrij Peszkov pénteken úgy nyilatkozott, hogy Moszkva folyamatos kapcsolatot tart fenn a kubai vezetéssel, és vizsgálja a lehetőségeket, miként nyújthatna segítséget Havannának a jelenlegi ellátási nehézségek közepette.

Kuba elnöke a múlt héten elismerte, hogy a sziget három hónapja nem kapott olajat, miközben Donald Trump fokozza a gazdasági nyomást az országon abban a reményben, hogy véget vethet a 67 éve fennálló egypárti uralomnak. A politikai elemzők arra számítanak, hogy Trump Miguel Díaz-Canel elnök távozását próbálja kikényszeríteni. Díaz-Canel a múlt héten megerősítette, hogy Kuba tárgyalásokat folytat az amerikai kormányzattal az energiablokád megszüntetése érdekében.

Kulcsfontosságú lenne Kubának a tankerek érkezése

Kuba legutóbbi szállítmánya január 9-én érkezett Mexikóból, azonban Mexikó azóta engedett Trump nyomásának, és leállította a további szállításokat. Kuba régi szövetségesétől, Venezuelából december óta nem érkezett újabb szállítmány, miután amerikai erők lecsaptak, és elfogták Nicolás Maduro elnököt.