Kuba kaphat orosz olajat – vagy mégsem, senki sem tudja, mi van a sziget felé tartó tankerekkel

Elméletileg két orosz olajat, illetve földgázt szállító tanker tart Kuba felé, hogy segítsen mérsékelni a szigetországot sújtó súlyos energiaválságot, az azonban még erősen kérdéses, hogy meg is érkeznek-e a rendeltetési helyükre a hajók. A helyzet roppant bonyolult, és egymásnak ellentmondó információk látnak napvilágot a sajtóban.

Az amerikai olajblokád miatt egyre katasztrofálisabb Kuba helyzete / Fotó: AFP

Egyvalami azonban biztos: bár az Egyesült Államok harminc napra felmentést adott az orosz olaj vásárlásának tilalma alól, ez Kubára nem vonatkozik, mert Donald Trump elnök határozott szándéka valamilyen módon amerikai ellenőrzés alá vonni a szigetet.

Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonkezelő Hivatala (Office of Foreign Assets Control – OFAC) csütörtökön közzétett általános engedélyében

felvette ugyanis Kubát azon országok listájára, amelyek számára tilos az Oroszországból származó nyersolaj vagy kőolajtermékek értékesítésével, szállításával vagy kirakodásával kapcsolatos tranzakciók végzése,

– tudósított a CNBC.

Közben pedig Kubában egyre katasztrofálisabbá válik a helyzet, legutóbb hétfőn omlott össze az ország elektromos hálózata, a feszültség tiltakozásokhoz is vezetett.

Kuba kommunista vezetése a gazdasági katasztrófa elhárítása érdekében megnyitná hanyatló gazdaságát az Egyesült Államokban és más országokban élő diaszpóra előtt, lehetővé tenné a számukra, hogy vállalkozásokat alapítsanak és ingatlanokat vásároljanak.

Kuba az év eleje óta nem kapott olajat

Elméletileg két Oroszországból származó olajat és üzemanyagot szállító tanker tart Kuba felé, tesztelendő az amerikai blokádot. A szigetország január eleje óta nem kapott jelentős mennyiségű olajat – azóta, hogy az amerikaiak őrizetbe vették Nicolas Madurót és megfosztották Kubát a venezuelai olajtól és pénztől.

A Sea Horse három hétig várakozott, most új vevőt keres a rakományára / Fotó: AFP

Az egyik tanker a kínai tulajdonban lévő, hongkongi zászló alatt hajózó Sea Horse nevű tartályhajó, a fedélzetén körülbelül 190 ezer hordó orosz gázolajjal, amelyet februárban egy másik hajóról szivattyúztak át Ciprus közelében.

A Winward elemzőcég szerdán közzétett elemzése szerint a tartályhajó megtévesztő szállítási gyakorlatokat alkalmaz, többek között

kikapcsolja helymeghatározó transzpondereit

és nincsen nyugati biztosítása,

ami arra utal, hogy a nyugati szankciókat kijátszó árnyékflotta tagja. Szankciókat azonban eddig nem vetettek ki rá.