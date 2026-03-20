Kuba kaphat orosz olajat – vagy mégsem, senki sem tudja, mi van a sziget felé tartó tankerekkel
Elméletileg két orosz olajat, illetve földgázt szállító tanker tart Kuba felé, hogy segítsen mérsékelni a szigetországot sújtó súlyos energiaválságot, az azonban még erősen kérdéses, hogy meg is érkeznek-e a rendeltetési helyükre a hajók. A helyzet roppant bonyolult, és egymásnak ellentmondó információk látnak napvilágot a sajtóban.
Egyvalami azonban biztos: bár az Egyesült Államok harminc napra felmentést adott az orosz olaj vásárlásának tilalma alól, ez Kubára nem vonatkozik, mert Donald Trump elnök határozott szándéka valamilyen módon amerikai ellenőrzés alá vonni a szigetet.
Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonkezelő Hivatala (Office of Foreign Assets Control – OFAC) csütörtökön közzétett általános engedélyében
felvette ugyanis Kubát azon országok listájára, amelyek számára tilos az Oroszországból származó nyersolaj vagy kőolajtermékek értékesítésével, szállításával vagy kirakodásával kapcsolatos tranzakciók végzése,
– tudósított a CNBC.
Közben pedig Kubában egyre katasztrofálisabbá válik a helyzet, legutóbb hétfőn omlott össze az ország elektromos hálózata, a feszültség tiltakozásokhoz is vezetett.
Kuba kommunista vezetése a gazdasági katasztrófa elhárítása érdekében megnyitná hanyatló gazdaságát az Egyesült Államokban és más országokban élő diaszpóra előtt, lehetővé tenné a számukra, hogy vállalkozásokat alapítsanak és ingatlanokat vásároljanak.
Kuba az év eleje óta nem kapott olajat
Elméletileg két Oroszországból származó olajat és üzemanyagot szállító tanker tart Kuba felé, tesztelendő az amerikai blokádot. A szigetország január eleje óta nem kapott jelentős mennyiségű olajat – azóta, hogy az amerikaiak őrizetbe vették Nicolas Madurót és megfosztották Kubát a venezuelai olajtól és pénztől.
Az egyik tanker a kínai tulajdonban lévő, hongkongi zászló alatt hajózó Sea Horse nevű tartályhajó, a fedélzetén körülbelül 190 ezer hordó orosz gázolajjal, amelyet februárban egy másik hajóról szivattyúztak át Ciprus közelében.
A Winward elemzőcég szerdán közzétett elemzése szerint a tartályhajó megtévesztő szállítási gyakorlatokat alkalmaz, többek között
- kikapcsolja helymeghatározó transzpondereit
- és nincsen nyugati biztosítása,
ami arra utal, hogy a nyugati szankciókat kijátszó árnyékflotta tagja. Szankciókat azonban eddig nem vetettek ki rá.
A The New York Times tudósítása szerint azonban a hajó, miután
három hétig sodródott a Sargasso-tengeren,
kedden elindult egy másik karibi célállomás felé, és elemzők feltételezése szerint új vevőt keres a rakományra.
Szankcionált tanker is a szigetország felé tart
Egy második az orosz állami Szovkomflot tulajdonában lévő és hazai zászló alatt hajózó, 2024 óta szankcionált Anatolij Kolodkin, amelyik valószínűleg szintén Kubába tart 730 ezer hordó nyersolajjal a fedélzetén – közölte szerdán az AFP szerint a Kpler árupiaci elemző.
Ez a mennyiség hetekre fedezné Kuba energiaszükségleteit. A Kpler becslése szerint a hajó akár már hétfőn elérheti Kubát.
Az Anatolij Kolodkin egy orosz hadihajó kíséretében kelt át La Manche-csatornán, de a brit haditengerészet jelentése szerint a kísérőhajó visszafordult, amint a tanker elérte az Atlanti-óceánt.
A közelben cirkál az amerikai parti őrség
Kérdés, hogy mi lesz a rakomány sorsa, eléri-e Kubát, mert az amerikai parti őrség nyomon követi és üldözi azokat a tankereket, amelyekről feltételezi, hogy olajat szállítanak Kubába, és gondoskodik róla, hogy ne osonhassanak be titokban a havannai kikötőbe.
Az amerikai parti őrség lekapcsolt egy kolumbiai olajjal teli hajót is, alig hetven mérföldre (130 kilométerre) a szigetországtól. „A parti őrség és a szövetségi partnereink folyamatos jelenlétet tartanak fenn a Floridai-szorosban és a karibi térségben” – tudatta a szervezet.
Azokat a haditengerészeti egységeket azonban, amelyek a térségben állomásoztak, és zaklatták a hajókat a Venezuela elleni akció előtt, a Közel-Keletre irányították át az iráni háború miatt.
Nagyon fontos az orosz szállítmány – de nem elég
Kubának napi százezer hordónyi olajra van szüksége, de a hazai termelés csupán napi negyvenezer hordó. Azt nem lehet tudni, teljesen kifogytak-e a tartalékokból, de ha maradt is valami, az nagyon kevés.
A nyersolaj feldolgozása is probléma, mert a kubai finomítók nagyon rossz hatékonysággal működnek Jorge Pinón, a University of Texas kubai energiaszektorral foglalkozó kutatója szerint.
Ez azt jelenti, hogy ha sikerül is kirakodni az Anatolij Kolodkinnak,
a szállítmányból még hetekig nem lesz üzemanyag, és sok olaj megy veszendőbe.
Pinón szerint az orosz szállítmány létfontosságú lenne ugyan, de csak ideiglenes oldaná meg a problémákat, „nem adna harminc napnál több haladékot” Kubának.