Végleg eltűnnek az utakról London ikonikus emeletes autóbuszai

London ismét búcsút int a Routemaster busznak – két évtizeddel azután, hogy a legendás AEC eredeti buszát kivonták a város utcáiról. A Routemaster nem csupán egy közlekedési eszköz volt, hanem London egyik ikonja, így a 2005-ben nyugdíjazott járgányok helyett Boris Johnson horroráron megépítette azok utódját. Az új Routemasterek azonban hemzsegtek a tervezési hibáktól, így a város jelenlegi vezetése úgy döntött, hogy a közeljövőben az összes példányt eltünteti a londoni utakról.
VG
2026.03.16, 16:15

A Routemaster busztípus robusztus felépítésével, jellegzetes nyitott hátsó peronjával és időtálló formatervezésével vált London arculatának meghatározó elemévé. A legendás buszokat a Associated Equipment Company építette kifejezetten London közlekedési hálózatára szabva, és a Transport for London (TfL) üzemeltette évtizedeken keresztül. A 2000-es évek elején azonban a legtöbb Routemastert kivonták a menetrend szerinti forgalomból, bár néhány példány továbbra is közlekedett turisztikai, úgynevezett örökségjáratokon, hogy a látogatók átélhessék a klasszikus londoni buszozás élményét. Az ikonikus jármű azonban olyannyira a városlakók szívébe férkőzte magát, hogy a Routemasterek visszahozatala még a 2008-as londoni polgármester-választás egyik jelöltjének kampányígéretévé is vált.

Végleg kivonják a forgalomból London legendás piros, emeletes buszait. Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto via AFP
Végleg kivonják a forgalomból London legendás piros, emeletes buszait. Fotó:  Nicolas Economou / NurPhoto via AFP

A Routemaster nem csupán egy közlekedési eszköz volt, hanem London egyik ikonja – egy korszak jelképe, amely most végleg lezárul

Boris Johnson, a később megválasztott polgármester pedig be is tartotta a szavát, és 2009 végén megkötötték a szerződést a buszok gyártásáról a Wrightbusszal, amelyek ennek apropóján kapták a Boris Bus vagy Borismaster becenevet. Az új Routemasterek első példánya 2012. február 27-én állt forgalomba, azonban elődjével ellentétben siralmas karriert futott be – írta cikkében az Origo.

A tervek szerint az új Routemastert a főváros számos kulcsfontosságú útvonaláról eltávolítják, egyrészt a város teljes mértékben elektromos alternatívákra való átállásának részeként, másrészt pedig azért, mert az autóbuszok meglehetősen problémásak voltak. Sadiq Khan londoni polgármester például határozottan bírálta a távozó emeletes buszt, amelynek megrendeléseit 2016-ban, Boris Johnson utódjaként azonnal lemondta. A Boris Bus tetszetős külseje ellenére számos tervezési hibával küszködött: a darabonként több mint 350 ezer fontba kerülő buszokon nyáron az utastér túlmelegedett, és meglepő módon több szennyezést is bocsátott ki, mint az elődei. 

The new iconic buses in the streets of London
Az új Routemastert a főváros számos kulcsfontosságú útvonaláról eltávolítják. Fotó: NICOLAS ECONOMOU

A Standard arról számol be, hogy a Wrightbus által gyártott dízel-elektromos hibrideket idén négy fontos útvonalról, 2028-ban pedig további szakaszokról vonják ki. Azonban a várható 14 éves élettartam azt jelenti, hogy a legfiatalabb, üzemben lévő Routemaster buszok még 2034-ig szállíthatnak majd utasokat. A Transport for London (TfL) legfrissebb előrejelzése szerint így ez lesz a dízelüzemű buszok utolsó üzeméve. Mindazonáltal a Routemaster fokozatos kivonása a forgalomból a város ikonikus buszának a végét jelzi.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu